عن المرأة ومسألة الحرب والسلام

للتذكير بها، لا تحتاج الأنثى ليوم احتفالي في الثامن من آذار (مارس). لكن هذه الذكرى تتيح لي ذريعة للهرب نحو بعض من انسانيتي، بعيداً من ذلك الفضاء الفحولي، الدموي والمتوحش بامتياز: السياسة والاستراتيجية والحرب.

لستة آلاف عام من التاريخ، سادت فحولية المجتمع الأبوي. زرع الفحول وحصدوا وقتلوا وذبحوا وحاربوا ليكرسوا ثقافة عبادة القوة، ولتبقى النساء في البيوت والحانات، وليذهب بعض الرجال الى الحرب! تولد هذه الثقافة معتقدات وسلوكيات تزدري الذكاء العاطفي وتستضعف المشاعر، وتبجل القوة، تعزيزاً للقوالب النمطية للمجتمع الأبوي. وانا استخدم في هذا المقال تعبير الفحولة للدلالة على ذلك النمط المفرط من الذكورية النرجسية المرضية.

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كان نظام التجنيد الإجباري الذي ابتدعه نابوليون أكبر ضربة وجهتها الفحولة الى ذاتها، لتفتح آفاقًا لا متناهية لتحرير المرأة. بالتجنيد الإجباري لم يدفع نابوليون المجتمع الى الانخراط مباشرة في صنع السياسة، بل أفرغ المدن من الرجال، لتخرج النساء من البيوت والبارات، ويمسكن بتلابيب المجتمع.

ثم جاءت الحركات النسوية، وحبوب منع الحمل والتلقيح الاصطناعي لتسحب بعضاً من آخر ضرورات الفحولة. وبحسب المؤرخ البريطاني ماكينز "عاشت الفحولة دوماً من أزمة الى أخرى"، وكلما تناقضت الحداثة مع مرتكزات النظام الأبوي الفحولي، تفرغها في الحروب والمذابح.

ليس المقصود بثقافة الفحولة الرجال بعينهم. فأزمة الفحولة هي أزمة ثقافية نفسية اجتماعية لا تعني الرجال وحدهم، بل ثمة كثير من النساء اكتسبن نفسياً وثقافياً نرجسية الفحولة، اذ نجد نساء لا يحصين كن في صلب الحركات المتطرفة والتي تروج لخضوع المرأة.



لكن الفحولة تعيش أزمة وجودية الآن! إنها تبحث بصعوبة عن دور في المجتمع الحديث، إذ لم تعد الفضاءات التي اعتاد الفحول احتكارها والاعتداد بها، حصراً عليهم. تغيرت السوق الاجتماعية للعمل، والسوق الثقافية لمفهوم للقوة. كما سمح تراجع التصنيع الثقيل واستبدال التكنولوجيا بالمداخن والعجلات الثقيلة، بأن تصبح الفحولة ثقافة يصعب ترويجها لتتيح مجالات منقطعة النظير للمرأة في سوق العمل. وبعد هزيمتها في مجتمع السلم، تصبح الحرب ملاذاً أخيراً ومريحاً للفحولة.

ثمة بعض من أفضل الكتاب العرب يعرفون ويكتبون أفضل مني ألف مرة عن البنية النفسية وعلم النفس الاجتماعي للفحولة. أما أنا، فسأكتب في ما اعتقد أن لدي ما أضيفه في العلاقة الجوهرية بين الفحولة والحرب.



أصبحت الفحولة خبزاً يومياً للنزعة العسكرية لتأكيد الهيمنة و"حماية المصالح الوطنية" و"التراث". لتأخذ الفحولة المجتمع بأسره، بل ونسائه بخاصة، رهينة حلقة مفرغة للعنف والعنف المضاد في كل أنماط علاقات البشر. وبذريعة الحقوق التاريخية وحماية التراث والتراب، تقدس الفحولة القتل المستدام على حساب السلام الممكن والحلول المنصفة.

في منطقة تزخر منذ أكثر منذ مئة عام بـ"سلام ما بعده سلام"، واحتلالات شتى وهمجيات حروب أهلية وبينية مستدامة، بين الثقافات والعقائد والأديان والإثنيات، هنا تستطيع الذكورة أن تحتفل بأكبر إنجازاتها، بل بأعظم هزائمها في آن.

في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حيثما تمكنت النساء من تحييد حماقة منطق العنف، تمكن من اقتراح الحلول الأكثر عملية والأكثر مستقبلية والمضي بها قدماً نحو التطبيق. فحين يفشل الرجال تبقى النساء ليبحثن عن منفذ للحياة وجسر حماقة الحرب الأبدية. ليصبح الهم ان يأكل الأولاد ويذهبوا الى المدرسة ويجدوا مستشفى يلجأون اليه. وبعدما لم تترك الأيديولوجيا من افق للحياة الممكنة حتى بالنسبة الى الشباب الإسرائيليين، تدفع الأمهات الاسرائيليات بأبنائهن لعصيان الأوامر العسكرية ضد الجنون والقتل الأحمق للتطرف الديني اليهودي. وبإرادة الحياة ذاتها تقف النساء الفلسطينيات بصلابة في لجم التطرف لمصلحة فتح نافذة الحياة.



كانت حرب النظام السوري على شعبه وحشية وفادحة بما لا يقاس ولا يشبه. ولن أسرد طويلاً في الشكوى، ولكن تصوروا معي أي قلب يحملنه أربع نساء سوريات ذكرهن تقرير قناة "أورينت" أخيراً، قتل النظام 35 من أبنائهن واحفادهن. النساء هنا ضحايا التعذيب والاغتصاب والقتل لكنهن لم ينكسرن. ومن لا يريد أن يصدق فليذهب إلى ريف إدلب وحلب وحمص والحسكة.



فبعد أن يذهب "الرجل الى الحرب" تتكفل المرأة تنظيم الدعم والاستخبارات الطرية وضمان الحياة لمن تبقى. وفي مواجهة عصابات القوادين الذكورية التي روجت للزواج المبكر نحو البلدان الغنية، أو نحو الدعارة الرخيصة (وصل سعر الطفلة لدى هذه العصابات الى 7 دولارات)، فلقد خلقت المرأة السورية بديلاً للحياة: تجارة صغيرة، وظائف صغيرة، ورشة تطريز، وتعليم للصغار، ليبقى في الحياة شيء من كرامة ممكنة.



في زيارة لمنظمة نسوية سورية تُعلم الأطفال، تحكي صحافية أميركية كيف نصحتها مرافقتها بأن لا تطيل بقاءها في النفق حيث يتعلم الأطفال بعيداً من القصف لأنها غير معتادة على الغازات الناجمة عن التدفئة بحرق الدواليب. ورغم أحمال لا تطيقها الروح، استمرت النساء في الارتقاء بحقوقهن والتوعية بديموقراطية أشمل. والأهم من ذلك يمكن أن نكتشفه بمتابعة دور لجنة المجتمع المدني النسوية في المفاوضات لنتعلم كيف تجسر النساء هوة الحروب الإجرامية. وتشكل الآن هذه اللجنة عماداً رئيسياً في صوغ الموقف الدولي من الازمة السورية، ونسج خيوط الرد على التواطؤ الدولي الإقليمي الدامي.



في أوكرانيا، وكما في سوريا، يصبح الاغتصاب سلاحاً لكسر إرادة المجتمع، وتتحمل النساء اللواتي غادرن بيوتهن هائمات على وجوههن شبه عاريات هرباً من القصف، ويحملن أعباء حياة الهجرة والحياة في الملاجئ.

تلك مجرد شذرات من بحار آلام النساء. لكنها تطرح بقوة، النزعة النسوية كضرورة مركزية يفرضها التطور الحضاري في العلاقات الدولية.



تتحدى هذه النزعة المفاهيم التقليدية للسلطة والأمن وحل النزاعات. وفي مواجهة منطق الحرب الفحولية والحلول الصفرية، تؤكد النزعة النسوية الحلول الممكنة والتعاطف والتعاون والحوار وتوسيع دوائر التواصل لتشمل كل الفئات المهمشة، من خلال فهم تجارب ووجهات نظر وعواطف جميع الأطراف وتقييمها.

عادة، في مواجهة ما يعتبره الذكور "ضجيجاً نسوياً" يحيلون الأمر بعيداً من السياسة، إلى مجرد العمل في المجتمع المدني، والتسامح مع المرأة وتمكينها. تقنعني خبرتي أنه ما لم تشغل النساء دورهن في السياسة الدولية والإقليمية والوطنية، وما لم تتح لهن المساهمة بقوة في صوغ الحلول للأزمات، وتلقيح الدبلوماسية بتلك الروح العملية النسوية المناصرة لـ"الحياة الممكنة"، ستكون كل جهود التمكين والمساواة عبثاً!



ثقافة الفحولة تدمر يومياً كل ما يبنيه طموح السلام والحياة. ومن لم يصدق فلينظر إلى مشهد اقليمنا ينزلق نحو هاويات جديدة، تكرس النساء سلعة وضحية كما لم يكن قط.

* نقلا عن " النهار"