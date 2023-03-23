عيد النوروز هذه السنة قد يشكل «يومًا جديدًا» بالنسبة للشرق الأوسط بأكمله

قام عدد من المطربين الإيرانيين البارزين، فى الأسبوع الأول من شهر مارس عام 2020، بتقديم عروض غنائية ضمن فعاليات «ليالى الثقافة الفارسية» الأولى من نوعها، والتى أُقيمت فى مدينة العُلا التاريخية فى السعودية. وأتى ذلك قبل أيام قليلة من تصنيف منظمة الصحة العالمية تفشى فيروس كورونا حول العالم على أنه جائحة وسياسات الإغلاق التام التى نتجت عنه.

وشهدت الأسابيع التى سبقت هذه الفعالية نقاشا حول ما إذا كان من الصواب أن تُنظّم هذه الأمسية الثقافية فى المملكة. وكان هذا النقاش مبررًا تمامًا، إذ كانت التوترات بين الرياض وطهران قد بلغت ذروتها، ومن المحتمل أن يواجه هكذا حدث ردود فعل سلبية من قبل المتنمّرين على وسائل التواصل الاجتماعى، إلى جانب احتمال تسييس المسألة.

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ومع ذلك، اتّخذ قرار جرىء آنذاك بفصل الثقافة عن السياسة والمضى قدمًا بحسب الخطة المُعتمدة. كما تمت دعوة وسائل الإعلام السعودية لحضور الفعالية وتغطيتها.

وصرّحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مُعتبرةً أن «هذه المبادرة تتماشى مع تركيز المملكة العربية السعودية على العلا باعتبارها مهدًا لمختلف الحضارات والثقافات على مرّ العصور».

وبالطبع، كانت المبادرة تهدف إلى إثبات فكرة معيّنة، مفادها أن السعودية ليس لديها أى مشكلة مع الثقافة الفارسية أو مع الإيرانيين كشعب. وأتى نفاد التذاكر لتلك الفعالية ليثبت هذه الفكرة، حيث رقص عدد كبير من السعوديين على ألحان أغان فارسية لنجوم كبار، مثل آندى وإبراهيم حامدى وليلى فروهر وشادمهر عقيلى، وشاركوهم الغناء.

وفى الواقع، لطالما تمثّلت مشكلة المملكة مع النظام الإيرانى فى سياسته الخارجية التوسعيّة والعدوانية. فمنذ العام 1979، تبنّى النظام فى طهران مهمة «تصدير الثورة» وزعزعة استقرار المنطقة والإضرار بالمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

وقد كانت تلك حقبةً دمويةً استمرّت لأكثر من أربعة عقود شهدت خلالها المنطقة اندلاع حروب عديدة وانتشارًا للتطرف، الأمر الذى كلّف شعوب المنطقة أثمانًا باهظة من حيث الإصلاحات والفرص الضائعة. ولكن، بمناسبة عيد النوروز هذا العام (وهو احتفال تقليدى قديم يمثّل بداية العام الفارسى الجديد)، نحن نشهد على فجر «يوم جديد»- وهى الترجمة الحرفية لكلمة نوروز- فى العلاقات بين السعودية وإيران، ومن حيث استقرار المنطقة بأكملها نتيجةً لذلك.

واستجابةً لمبادرة صينية رفيعة المستوى، وقّع ممثلو حكومتى السعودية وإيران، قبل عشرة أيام، اتفاقًا استأنفوا بموجبه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين للمرة الأولى منذ سبع سنوات. وقد تكشّفت، منذ تلك اللحظة، تفاصيل إضافية حول الجهود التى بُذلت فى الكواليس بهدف التوصّل إلى هذا الاتفاق الذى من الممكن أن يُحدث تغييرًا كبيرًا.

وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز قبل أيام قليلة بناءً على معلومات زوّدها بها مسؤولان إيرانيان، بلغ مستوى الإحباط فى طهران، حيال عزلة النظام الإيرانى، ذروته فى شهر أيلول/ سبتمبر الماضى. وأكملت رويترز كاشفةً أن «صبر المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى نفد عندها بسبب بطء وتيرة المحادثات الثنائية واستدعى فريقه للبحث فى سُبل تُسهم فى تسريع إنجاز عملية استئناف العلاقات مع الرياض».

أدى ذلك، فى نهاية المطاف، إلى تدخّل الصين. وقد عبّرت بكين عن استعدادها لتسلم زمام المبادرة وقدّمت نفسها كوسيط إلى القيادة السعودية خلال زيارة الرئيس شى جين بينج إلى الرياض فى شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضى.

وكان مصدر سعودى قد أكّد، خلال إحاطة إعلامية عُقدت مؤخرًا لصحفيين سعوديين، ما نشرته وكالة رويترز لاحقًا، إذ قال إن الاتفاق قائم على ركائز ثلاث، وهى: احترام سيادة دول المنطقة واستئناف العلاقات الدبلوماسية خلال الشهرين التاليين وإعادة إحياء المعاهدات المتفق عليها سابقًا بين إيران والسعودية، بما فى ذلك الاتفاقية الأمنية لعام 2001 التى وقعها وزير الداخلية السعودى الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز ونظيره آنذاك حسن روحانى.

وأشارت تفاصيل أخرى إلى أن الرياض وطهران قد تعهدتا بعدم الاعتداء على بعضهما البعض عسكريًا واستخباراتيًا وإلكترونيًا، كما أنهما لن تساعدا أى جهة أخرى على شنّ مثل هذه الهجمات ولن تسمحا بأن تكون أراضيهما منطلقًا لها.

ما الذى يعنيه كلّ هذا إذًا؟ أولاً: أدركت إيران (على أمل أن يكون ذلك مبنيًا على نوايا صادقة وأسس دائمة) أنها، ببساطة، لا يمكنها الاستمرار فى عزلتها وخلافاتها مع جميع جيرانها، وهو إدراك أتى متأخّرًا، إلا أن ذلك أفضل من ألّا يأتى أبدًا. وبالإضافة إلى ذلك، نأمل أن يعنى ذلك أيضًا أن طهران لديها كامل النيّة للتخلى عن أنشطتها الخبيثة.

وإن كان هذا واقع الأمر، فلن تكون السعودية هى وحدها الفائز الأكبر، بل المنطقة بأكملها.

كانت المملكة، منذ اليوم الأول، ضحية هذا الصراع، لا الطرف المُعتدى. واضطرّت السعودية، على مدى عقود من الزمن، لاستثمار الوقت والطاقة والمال باستمرار من أجل تعزيز دفاعاتها ومواجهة أنشطة طهران المُزعزعة على أراضى المملكة وفى البلدان المجاورة. وتشمل الأنشطة هذه شنّ ميليشيا الحوثى المدعومة من طهران فى اليمن هجمات بالمسيرات والصواريخ ضدّ المدن السعودية وسكانها المدنيين، علاوة على التهديدات المستمرة لأمن الملاحة البحرية فى جزء من العالم يُعتبر حيويًا بالنسبة لأمن الطاقة العالمى.

من ربح إذًا هذه المعركة التى لم تتوقف منذ العام 1979؟ الإجابة هى أن الحقيقة شأنها شأن الجمال، أى أنها تعتمد على المنظور الشخصى. وما يمكننى تأكيده هو أنه لدى السعوديين الكثير ليحتفلوا به، كون المملكة تمكّنت- أقلّه خطيًا- من حماية الإنجازات الضخمة التى حقّقها برنامج الإصلاحات الطموح.

ويُتوقّع أن تُصبح السعودية أسرع الاقتصادات نمواً فى مجموعة العشرين هذا العام. وقد نُشر يوم الاثنين خبران مهمان. أفاد الأول بأن الشعب السعودى بات رسمياً ثانى أسعد شعب فى العالم، بينما أشار الثانى إلى أن الفعاليات الترفيهية السعودية قد استقطبت أكثر من 120 مليون شخص (بين محلى ووافد) منذ العام 2019.

إن كانت كلّ هذه الأمور لا تستحق الحماية، فلا أعرف ما الذى يستحق ذلك. وإن كان من الممكن حمايتها من دون اقتتال- بفضل المبادرة الصينية- فهذا سبب إضافى لنكون سعداء بالتطورات.

أما لائحة الآثار الإقليمية فتطول. ولكن، إذا ما احترمت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق، لا يسعنا إلّا أن نتخيل الاستيقاظ على عالم تنعم فيه دول اليمن وسوريا والعراق ولبنان بالسلام والازدهار. هل تُعدّ هذه نتيجةً طموحةً؟ نعم. هل تستحقّ السعى لتحقيقها؟ بالطبع!.

فى وقت تسود فيه بيئة الإصلاحات فى السعودية، احتفلت صحيفة عرب نيوز بعيد الميلاد والسنة العبرية الجديدة وعيد الحب من خلال نشرها إصدارات خاصّة بهذه المناسبات. ومع سطوع فجر يوم جديد، أى عيد نوروز، ما من وقت أفضل للاحتفال بعيد رأس السنة الفارسية عبر تغطية افتتاحية تعتبر الأولى من نوعها.

نوروز مبارك لجميع قرائنا الناطقين بالفارسية!.

* نقلا عن " المصري اليوم "