نصائح لأئمة المساجد في رمضان.. وما بعد رمضان!

انتشرت رسالة جادة وطريفة على وسائل التواصل تخاطب جميع خطباء المساجد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، تضمنت التمني عليهم بتجنّب تكرار الحديث عن أهمية الشهر، وفضائله، فجميعها أصبحت معروفة، والحديث عن مستجدات وأمور أكثر خطورة وأهمية، وهذه بعض منها، بتصرف، وبعض مما أضفناه عليها:

1 ــ أخبروا المصلين، أيها الأئمة، أو من يستمعون لكم، بأن من يصوم في بيت اغتصبه أو لم يدفع أجرته، تجبّراً، فلا صيام ولا زكاة له.

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2 ــ أخبروهم بأن من يفطر بمال منهوب، أو مشبوه أو رشوة، فلا صيام له ولا زكاة.

3 ــ أخبروهم بأن من عليه مظلمة فعليه ردها لأهلها والتسامح معهم والتوبة، قبل الزكاة والصدقة.

4 ــ أخبروهم بأن من يمنع أخواته من الميراث ويأكل حقهن فلا صيام يقبل منه ولا زكاة.

5 ــ أخبروهم بأن المال الحرام لا تخرج منه زكاة ولا صدقة.

6 ــ أخبروهم بأن يصلوا الأرحام ويبروا بالوالدين.

7 ــ أخبروهم بحقوق الجار عليهم، وحقوق حارس البناية والمربية وخدم البيت ومن في حكمهم.

8 ــ أخبروهم بحرمة المال العام وحرمة الطريق وضرورة احترام مستخدميه.

9 ــ أخبروهم بمسؤولياتهم تجاه أولادهم ومسؤوليتهم عن تصرفاتهم.

10 ــ أخبروهم بحرمة احتكار التجار للسلع، ورفع أسعارها من دون سبب.

11 ــ أخبروهم بأن إزالة الأذى عن الطريق صدقة.

12 ــ أخبروهم بأن رفع صوت مكبرات الصوت مؤذٍ للجميع.

13 ــ أخبروهم بأن إيقاف المصلين لسياراتهم في غير الأماكن المخصصة لها مخالفة، ويعرقل مصالح الآخرين.

14 ــ أخبروهم بأن العمل عبادة، وضرورة الالتزام بالدوام فهو من حسن الخلق، ولا عبادة بغير خلق.

15 ــ أخبروهم بأن التبذير في استهلاك الماء والكهرباء من سوء الخلق.

16 ــ أخبروهم بأن ترك أبنائهم للشارع لكي يربيهم من سوء الخلق، وجريمة بحق الوطن.

17 ــ أخبروهم بأن الإسراف في شراء الأكل وفي تناوله أو في رمي الفائض منه في القمامة من سوء الخلق.

18 ــ أخبروهم بأن الإدمان على مشاهدة المسلسلات، وجعلها أولوية على الاهتمام بكبار السن وصغار العائلة، هو أيضاً من سوء الخلق.

19 ــ أخبروهم بعدم قيادة السيارة بجنون قبل موعد الإفطار، وتعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر، وأن طاولة الأكل لن تختفي إن لم يصلوا البيت قبل أذان المغرب.

20 ــ أخبروهم بأن صيامهم لهم، ولا يحق لهم تحميل الآخرين أو التفضل به عليهم، أو رفض أداء العمل بحجة الصيام.

21 ــ أخبروهم بضرورة احترام الطابور، والوقوف في الدور، بصرف النظر عن جنسية من يقفون أمامهم.

22 ــ أخبروهم بضرورة احترام خصوصية الغير، وعدم التعدّي على ضعاف البشر.

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القائمة طويلة، وسينسى أغلبية نقاطها من سيقرأ المقال من الأئمة والخطباء.. هذا إن قرأها أحدهم، أو طبّق شيئاً مما ورد فيها!

* نقلا عن " القبس"