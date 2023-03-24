لماذا لم تتكرر أم كلثوم وفيروز وطلال مداح والرائعون؟

لماذا لم تنتج لبنان فيروزاً بعد فيروز التي عرفناها، ولم تقدم لنا مصر أم كلثوم جديدة، ولم تعوضنا السعودية عن طلال مداح، ولماذا توقفت تونس عن إنتاج شعراء في قامة أبي القاسم الشابي، ولم نعد نصادف في المكتبات مؤلفين مثل طه حسين وشعراء كالسياب وأدباء مثل غازي القصيبي؟ هل يشي هذا أن الأمة العربية عقمت وجفت أرحامها.

في زمن مضى سافرنا كثيراً إلى الطائف على طريق لم يعد موجوداً اليوم. كان جميلاً وممتعاً وسهلاً، بيد أن اختفاء ذاك الطريق لم يقد إلى اختفاء الطائف بل أصبحت أجمل وأكثر تقدماً مما كانت عليه في الأيام الخوالي. كانت معالم ذلك الطريق البسيطة رائعة بمعاييرنا آنذاك لا بمعايير مقدسة وعندما اختفت تلك المعالم اختفت معها جمالياتها ولم يبق منها سوى ذكريات هي نفس الذكريات التي ينؤ بها من يريد أن يعيد أم كلثوم وفيروز.

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ما مضى ليس الآن. لو عاد غازي القصيبي اليوم لن يجد المكانة التي استحقها في زمانه، قضاياه ذهبت معه، اقرأ كتاباً من كتبه، لن تجد أطروحاته التي أعطته قيمته، الجيل الجديد لا يعرفها وليست من اهتماماته وليست موجودة في ذاكرته ولم تعد تقلق أحداً.

الحنين في كثير من عناصره صراع بين ما كنت عليه وبين واقع يتركك وراءه. تشبثك بأم كلثوم أو فيروز هو صراعك مع نهايتك ومع شبابك الذي ولّى. هذه الطقطقة والطرطقة والقصائد الركيكة وثرثرات مشاهير السوشال ميديا (التافهين!) التي تسمعها من الجيل الجديد وتدينها ليست سيئة كما يبدو لك ولكنها بناء ذوق جديد لعالم جديد في مواجهة عالم تقاتل للبقاء فيه بحمولتك منتهية الصلاحية، عالمك يتهدم وينهار ليبدأ عالم الآخرين، هذا الصراع بين الأجيال هو مخالصة بين مجتمع حيوي وبين مجتمع يزحف نحو انطفائه. أم كلثوم وفيروز لن تتكررا هذا صحيح، ولكن ليس لأن أم كلثوم أو فيروز عظيمتان ونادرتا الإنجاز. كانتا فنانتين كبيرتين في سياق أيامهما وذوق جيلهما وبمعايير انتهت صلاحيتهما.

هؤلاء الذين يتراكضون في البوليفارد لا يدركون أنهم سوف يقعون في فخ الحنين الذي وقعت فيه. فكل جيل يظن أنه يعيش أياماً أبدية. أم كلثوم وفيروز كانتا رهينتين للسكينة التي كانت تملأ تلك الأيام. عندما ظهرت أم كلثوم في بداياتها لا يوجد من التكنولوجيا سوى الأسطوانات والراديو الذي يبث أغانيها.

الأغنية اليوم تفقد قيمتها في شهر أو شهرين ليس لأنها سيئة ولكن لأن التقنية الجديدة تستهلكها. تستطيع أن تسمعها في كل لحظة وفي أي مكان حتى يصيبك الملل، بينما أغنية أم كلثوم تحتاج أن تعدّ نفسك لسماعها إما على أسطوانة في البيت أو تنتظر أن يتفضل عليك ببثها معد البرامج في الإذاعة والتلفزيون. لا يمكن أن تسمعها أكثر من مرة أو مرتين ولنقل ثلاث مرات في اليوم كلقمة الجائع الشهية تلوكها وتتلمظ بها في فمك قبل أن تتركها تنزلق في وجدانك في انتظار أن تأتيك مرة أخرى. أم كلثوم وفيروز (وفنانو الزمن الجميل!) تسيدوا في زمن البطء.

إن أجمل ما في هذه الفخ الذي وقعت فيه أنه ينتظر الأجيال كلها. يعطيك الفرصة أن تقاتل كأنك ستنتصر ولكنك مهزوم مهزوم.

يلملمك القدر أنت وجيلك في ركن النهاية وبطريقة غادرة يطفئكم واحدا تلو الآخر. هذا بالسرطان وهذا بجلطة وذاك بالشيخوخة ثم يأتي ويضع مكانكم في ركب النهاية الجديدة من تم تجهيزه. سيقاوم مثلما تقاوم لكي يبقى ولكن يوم المغادرة يزحف نحوه كما زحف نحوك بثبات حتى تأتي الساعة التي تأتي فيها إلى المقبرة محاطاً ببكاء لا تسمعه وبدموع لا تراها، معززاً مكرماً محمولاً على الأعناق فينطفئ العالم في عيونك إلى الأبد، ففي المقابر متسع للجميع.

* نقلا عن " عكاظ"