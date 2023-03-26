خطوات أوليّة ... لكنها فعالة لتطور العلاقات السعودية

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني أمير حسين عبداللهيان، حيث "تبادل الجانبان التهاني والتبريكات في مناسبة شهر رمضان المبارك"، كما "اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وفي خبر آخر، نشرت وكالة "مهر" للأنباء، في 24 آذار (مارس) الجاري، خبراً جاء فيه: "سفير السعودية يحضر احتفالاً في السفارة الإيرانية بطاجيكستان لمناسبة عيد النوروز". وفي التفاصيل أن السفير الإيراني لدى طاجيكستان محمد تقي صابري، كتب عبر حسابه بمنصة "تويتر" ما نصه: "استضفنا سفير المملكة العربية السعودية الموقر في الاحتفال بعيد النوروز وبدء العام الجديد 1402 ه.ش في السفارة الإيرانية في طاجيكستان". وأضاف: "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية كدولتين مؤثرتين ومهمتين في العالم الإسلامي في منطقة غرب آسيا يمكن أن تخلق توجهاً جديداً ودوراً متزايداً في خدمة مصالح الدول والشعوب بالمنطقة".

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قبل ذلك، وفي 15 آذار (مارس)، وأثناء مشاركته في "منتدى القطاع الخاص الأول لصندوق الاستثمارات العامة السعودي"، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "هناك الكثير من الفرص لاستثمارات سعودية في إيران... لا نرى عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق"، مبيناً أنه "من أجل التركيز على تنميتك الاقتصادية والتركيز على توفير ما يلزم للشعب في بلادك تحتاج للاستقرار وهم (الإيرانيون) يحتاجون للأمرين".

إذاً، هناك خطوات ومواقف إيجابية يمكن الركونُ إليها، وهذه تعتبرُ بمثابة لبناتٍ لبناء الثقة، والمضي نحو تكوين رؤية شاملة للعلاقات بين الرياض وطهران، تتجاوز مشكلات الماضي وتعمل على حلها، حتى وإن نظرَ البعض لهذه الخطوات بوصفها أموراً لا تزال في مرحلة الاختبار!

طوال الأشهر الفائتة، أثناء زياراتي للعاصمة الرياض، وحديثي مع شخصيات مختلفة معنية بمتابعة تطورات العلاقة بين السعودية وإيران، وجدت أن هناك رأياً سائداً بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دولة جارة، يجب أن تكون بيننا وبينها علاقات دبلوماسية طبيعية، وليس هناك موقف سلبي ضد الشعب الإيراني، والمدخل الوحيد لحل الخلافات القائمة هو الحوار الشفاف والعملي، وأن تحترم المواثيق الدولية!

هناك وجهة نظر راجحة بين عدد من النخب المهمة تقول إن العلاقات الحسنة بين طهران والرياض، هي مصلحة سعودية بالدرجة الأولى، وأن في ذلك دعماً لاستقرار أمن الخليج العربي، ومدخلاً لعلاج جذور التوتر القائمة حالياً، ومن دون ذلك، ستبقى المنطقة تعاني من الاضطرابات والأزمات الأمنية، التي قد تتطور إلى مواجهة مسلحة مباشرة، ستكون عواقبها الوخيمة على الجميع.

هذه القناعة السعودية، عبر عنها صراحة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عندما قال: "نحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلتي التنمية والازدهار، ليس في بلدينا فحسب، بل في المنطقة ككل". لكن لماذا هذا الموقف السعودي؟ برأيي الشخصي، لأن هناك مشروعاً كبيراً هو "رؤية المملكة 2030"، وهي لكي تنجح، تحتاج لأجواء من الاستقرار الأمني والاقتصادي، ولا يمكنها أن تحقق أهدافها إذا استمرت التوترات في الخليج العربي، واستمرت أعمال القرصنة والإرهاب واستهداف المنشآت الحيوية والنفطية.

أمر آخر: الحكومة السعودية لا تريد أن تستنزف ميزانياتها في الصراعات والحروب، هذه الأموال ترغب في أن تستثمرها في البنية التحتية، وفي مشاريع مثل "نيوم" و"القدية" و"طيران الرياض" و"البحر الأحمر"، وسواها من المشاريع العملاقة التي ستجلب مزيداً من السياح، وتخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.

أضف إلى ذلك، أن هناك دبلوماسية سعودية راسخة منذ عقود، قائمة على تجنب الصدامات الخارجية، والرغبة في التوصل لأي حلول سلمية قدر الإمكان. وحتى عندما قطعت الرياض علاقاتها مع طهران، العام 2016، فإن ذلك لم يكن إلا بعد أن هاجم محتجون إيرانيون غاضبون، البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

حرب اليمن، هي الأخرى، لم تكن الخيار المُفضل للسعودية، إنما احتلال جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء، وأيضاً تهديدهم للحدود السعودية، وشعور المملكة بوجود خطر حقيقي وفعلي، هو ما دفعها لأن تعمل على الدفاع عن مصالحها الوطنية، لأنه لا يمكن لها أن تقبل بوجود جماعة مسلحة على حدودها، مرتبطة بدولة خارجية، تعيد استنساخ تجربة "حزب الله" لبنان، وتعطي إيران وتحديداً "الحرس الثوري" عمقاً أمنياً وعسكرياً يتم استغلاله ضد المصالح السعودية.

لذا، بقدرِ ما عملت القوات السعودية على حماية أراضيها، وضرب القدرات العسكرية للحوثيين؛ فحكومة المملكة واصلت في الوقت ذاته المساعي لحل المشكلة عبر الحوار السياسي، وترسيخ الهدنة ووقف إطلاق النار، والدخول في مباحثات مباشرة، تساهم في دفع الحرب اليمنية إلى التوقف، والبدء في تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون الحوثيون جزءاً منها، كي تدشن عملية إعادة إعمار اليمن.

بالعودة إلى النقاشات التي كانت تدور في بعض المجالس التي زرتها في السعودية، كان هناك كما أشرت رغبة في حل المشكلات مع إيران، إلا أنه في الوقت ذاته، هناك تاريخ من "عدم الثقة" بسبب تعدد مراكز القوى في إيران من جهة، وعدم التزامها في أكثر من مرة بتعهداتها من جهة أخرى، ما يدفع الداعمين لـ"الحوار" ذاتهم إلى المراقبة والحذر؛ والسؤال إذا ما كان القادة الإيرانيون جادين هذه المرة في التوصل إلى علاقات دائمة مع السعودية؟

لا يمكن التكهن بما يدور في خُلد القيادة الإيرانية، إلا أن الأكيد أن الاتفاق الذي أعلن في بكين، في 10 آذار (مارس) الجاري، بين السعودية وإيران، برعاية صينية، لم يكن ليحدث لولا وجود رغبة قوية إيرانية في تخفيف حدة التوتر مع دول الجوار، لأنها وجدت أنها وطوال سنوات عانت من عزلة إقليمية، وتراجع اقتصادها، وفقدت الكثير من سمعتها، وهي أمور انعكست سلباً على الوضع الداخلي الذي شهد اضطرابات عدة اجتماعية واقتصادية.

منطقة الخليج العربي عانت كثيراً طوال السنوات الماضية من الأحداث الأمنية والخطابات العنصرية والطائفية، والمواطنون في الدول المختلفة، وتحديداً في السعودية وإيران يريدون العيش بسلام، كما أنه "بتوقيعها اتفاق المبادئ مع طهران، قدمت الرياض أكبر دليل على بناء الثقة وصدقية سياستها تجاه إيران لأنها بهذا الاتفاق كأنما تعارض أي حرب إقليمية مقبلة، حتى إن شنتها الولايات المتحدة الأميركية ومعها إسرائيل، مستهدفة المشروع النووي الإيراني الذي تعثر إحياء اتفاق 2015 حوله"، بحسب ما ورد في مقالة "العنصر المتين في اتفاق الصين"، والتي كتبها وزير الإعلام الكويتي السابق د. سعد العجمي، لأن الرياض لا تسعى لإشعال الحروب في المنطقة، وإنما تريد الأمن للجميع.

نقلا عن النهار