المشهد السياسي المبطل!

يمر البلد بحالة من الارتباك والقلق في المشهد السياسي، خصوصاً بعد احترام حكم المحكمة الدستورية، القاضي بإبطال مجلس الأمة المنتخب أخيراً في 29 سبتمبر 2022، وعودة مجلس 2020 المنحل، وذلك لبطلان مرسوم حل المجلس السابق، وقد استندت في الحكم إلى أن حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الجديدة لم يتم التعامل بينها وبين البرلمان، وأن هذا أحد الأسباب ليترتب حكم إبطال مرسوم حل البرلمان، وبهذا الحكم يستعيد المجلس المنحل صلاحياته، ويكمل المدة المتبقية لاستمراره، وفي منطوق الحكم قرّرت المحكمة إبطال عملية الانتخاب كلها، وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم.

والمطلوب للمرحلة المقبلة الابتعاد عن الشخصانية، والحرص على الاستقرار السياسي والرؤية التنموية والتطور السريع بعيداً عن مطاطية المعاني والمضمون والتشكيك بالقيم والتعذّر بالعادات، فموقعنا من التنمية الخليجية لا يسر المواطن ولا يليق بتاريخ البلد، فالتردي في القوانين والقرارات وعدم الإسراع في مواكبة العالم المتسارع بالتنمية أصبحا يخلقان حالة إحباط للعموم من الجيل القادم والمواطنين المخلصين للبلد، فالوطنية الحديثة ومفهوم الحداثة تغيّرا ليشملا التشريع ومواكبة ما يليق بمستوى المواطن الفكري والتشريعي والاجتماعي.

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بالرغم من أن الإبطال ليس الأول من نوعه في الكويت، فإن المشهد السياسي ضبابي بحكم التغييرات الاقتصادية في العالم، واضطراب العملات العالمية القوية التي كانت مستقرة، كالجنيه الاسترليني للمملكة المتحدة، والليرة اللبنانية، والجنيه المصري على سبيل المثال، وانعكست حالات عدم الاستقرار السياسي في ارتباك المواطنين والتصريحات النيابية لتسجيل البطولات في دواوين بعض النواب الشعبويين ممن يدعون التطور والمطالبة بمصالح المواطنين، وهم من يشترك في الصراعات الشخصانية وفقاً للمصالح الشخصية البرلمانية.

الخلافات الشخصية والانتقامات على حساب الوطن وباستخدام الجيل القادم تحدث في الدول غير المدنية النامية، التي تخلق ظاهرة سياسية، وهي الفوضى وعدم الاستقرار والمطالبات التعجيزية مقابل عجز الحكومة عن تحقيق الحياة الكريمة كالتعليم المنافس بالجودة عالمياً، والعجز في الخدمات الصحية والسكنية، التي أصبحت ترقيعية لعدم قدرة الحكومة على توسعة المناطق النموذجية الصحية بالجودة العالية، التي تدخل في حدود التنافس الخليجي العالمي للمدن الإسكانية النموذجية، وموجات الرغبة الشعبية المطالبة بشفافية العملية الانتخابية، وحماية الدستور من أي شكوك أو شبهات من خلال إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات، لحماية المصداقية وإبعادها عن التنفيع السياسي أو التوزيعات للمناصب العليا، وعدم خلط الأوراق للمصالح العامة للبلد، وتجديد الثقة بالعملية الديموقراطية المبنية على أساس مدني متحضر بعيداً عن الإفرازات والتقسيمات، التي تستخدم التصويت لدعم الأصل أو العرق أو المذهب أو الفخذ أو القبيلة أو الواسطة الشخصية التي نبذتها مواد الدستور الكويتي.

* نقلا عن "القبس"