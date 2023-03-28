سبب حل المجالس واستقالة الحكومات!

أول الأسباب التمسك بشعار «إلا الدستور» الذي اتضح أن من رفعه إما ينتوي الأذى بالكويت، وهو ما حدث، وإما لا يعلم شيئاً عن الدستور الكويتي الذي خلق بالكويت ولم يجرب قط في مكان آخر، لذا كان الواجب مع كل أزمة أو إشكال أو انسداد أن يعدل الدستور تباعاً لسد الثغرات، خاصة وقد ثبت أن تكرار الأزمات والاختلافات وسوء الفهم ناتج عن مواد دستورية غامضة أو متضاربة او حمالة أوجه ومن ثم فبقاء تلك المواد بسبب شعار «إلا الدستور المدمر» يعني كما يعلم الطفل الصغير قبل الرجل العاقل الكبير تكرار الإشكالات ولا ينفع في هذا السياق والدعوة للجوء عند كل اختلاف إلى المحكمة الدستورية للفصل وترجيح كفة على أخرى احتراماً لمبدأ فصل السلطات واستقلاليتها.

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ثاني الأسباب عدم خلق «تنمية سياسية» للناخبين وعدم تدريس الممارسة الديموقراطية ومواد الدستور في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وان المعنى الحقيقي للديموقراطية هو محاربة التعصب «لا تشجيعه» ومحاربة الفساد المالي والإداري «لا ممارسته»، كما أن الديموقراطية لا تعني دكتاتورية الأغلبية أو احتكار السلطة والهيئات الطلابية وغيرها والنقابات.. إلخ، ولا تقوم على التعصب الديني والعرقي ومحاربة علوم العصر.

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وثالث أسباب حل المجالس واستقالة الحكومات وإخفاق الديموقراطية الكويتية في أن تصبح التجربة القدوة وتسببها بتعطيل التنمية وتخلفنا عن الجيران هو غياب عمليات التدريب والتأهيل للنواب والوزراء على ممارسة العمل السياسي والديموقراطي في فترة ما بعد الانتخابات حتى افتتاح أعمال الفصل التشريعي التي يجب أن تمتد من أسبوعين إلى شهرين.

يتبقى أن الكويت لن تنهض إلا عندما نقدم مصالحها العامة على الأحقاد والحسابات الشخصية، فالمطلوب هذه الأيام أن يضغط الجميع لتشكيل حكومة إصلاحية تضم أفضل وأكفأ القدرات، وأن تقسم في أسرع وقت أمام مجلس الأمة القائم وأن يستمر عمل وتعاون السلطتين حتى انتهاء مدة المجلس الحالي، فقد شبعنا من إضاعة أوقاتنا وأوقات الكويت الثمينة في إما حل المجالس النيابية وانتظار نتائجها أو انتظار تشكيل الحكومات أو ترقب صدور أحكام المحاكم الدستورية لنرجع للخانة الأولى لنبدأ من جديد.

* نقلا عن " النهار"

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