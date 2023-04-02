التشقق والإخفاق

عرفت الثورات المصرية النجاح كما عرفت الإخفاق، بعضها تقدم وبعضها تجمد، بعضها بدأت مشرقة، ثم انتهت إلى كابوس حقيقى، ربما تكون ثورة المصريين التى قادها أحمد عرابى هى النموذج للبدايات الموفقة السعيدة، والنهاية الكارثية على الوطن والشعب.

بدأت الثورة العرابية متألقة وتحقق قدرًا كبيرًا من النجاح، كانت الأهداف واضحة، الحد من هيمنة العناصر غير المصرية على المواقع الحساسة فى الدولة والحد من سيطرة رموز الاستبداد على الدولة، تحديدًا ناظر النظار العتيد، رياض باشا، المدعوم أوروبيًّا، وشيخ الإسلام العتيد أيضًا «شيخ الأزهر»، وكان مدعومًا من السلطنة العثمانية، كل الأهداف والمطالب تم إعلانها يوم «مظاهرة عابدين»، التاسع من سبتمبر ١٨٨١.

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وعلى غير الشائع إعلاميًّا وثقافيًّا، لم تحدث فى ذلك اليوم مواجهة كلامية مباشرة بين الخديو محمد توفيق وأحمد عرابى، وكل ما قيل فى أن مواجهة وقعت هو من فعل الخيال، أثبتُّ ذلك فى دراسة لى سنة ١٩٩٦، وطبقًا للمؤرخ عبدالرحمن الرافعى، كان ما جرى فى مظاهرة عابدين متفقًا عليه بين الخديو وعرابى، وبغض النظر عما إذا كان ما ذهب إليه الرافعى دقيقًا أم لا، فإن الخديو استجاب لكل المطالب، ولم يرد عرابى خائبًا، رغم اللّأْى فى البداية، حيث يبدو لى أنه كان لأْيًا مصطنعًا.

الخديو شرح موقفه وهو يسمع المطالب التى نُقلت إليه، إنه يتفهم مطالب عرابى وزملائه فيما يتعلق بالجيش، اختيار ناظر الجهادية والقادة، ترقيات الضباط، فضلًا عن زيادة أعداد الجيش وفق ما هو مقرر منذ سنة ١٨٤٠، لكن محمد توفيق توقف عند المطالب السياسية مثل إقالة رياض باشا، ناظر النظار، وعزل شيخ الإسلام، كان رأيه أن رجال الجيش ليس لهم الخوض فى الفعل السياسى، وبعث إلى عرابى برسالة «هذه لا حق لكم فيها»، سوف يتم تحوير العبارة واختلاق مشهد ومواجهة على الحصان، لم تحدث.

شهود الواقعة أكدوا ذلك، كان عرابى ضابطًا بالجيش، وكان الخديو هو القائد الأعلى، ولا يصح أن يخاطب ضابط القائد الأعلى، وهو فوق الحصان، يشهر سلاحه، بينما القائد مترجل. وفق كل المعايير العسكرية، لا يمكن أن يحدث ذلك، خاصة أن عرابى ومَن معه كانوا حتى تلك اللحظة يدينون بالولاء للخديو، وذهبوا إليه شاكين إليه تعنت ناظر الحربية معهم. اللجوء إليه يعنى الثقة والاعتراف به.

كان الخديو والعرابيون على وفاق. فى البداية، كانت الأهداف واحدة، كان الخديو يريد التخلص من كبار رجال الدولة، الذين ورثهم عن والده الخديو إسماعيل، كان هو من أنصار الإصلاحيين منذ أن كان وليًّا للعهد، كان الإصلاحيون يعدونه واحدًا منهم، أَضِف إلى ذلك مخاوفه من أن والده بنفوذه فى أوروبا ورجاله فى القصر قد يحاول العودة مرة ثانية إلى الحكم، سوف يظل هذا التخوُّف قائمًا، حتى مع الخديو عباس حلمى.

تحقق النجاح للثورة حين كان التفاهم والتعاطف قائمًا بين الخديو والعرابيين.

وكان هناك تفاهم آخر داخل العرابيين بين رجال الجيش (الفريق محمود سامى البارودى والأميرالاى أحمد عرابى) ورجال المجتمع المؤثرين، وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده، وهو ما يعبر عنه فى أيامنا تعبير أو شعار «إيد واحدة».

بفضل هذا الائتلاف الواسع، أمكن الحصول على أول دستور سنة ١٨٨١، ونالت الصحف قدرًا واسعًا من الحرية، وبدأت خطوات تمصير الإدارة والمناصب الكبرى، لكن ما لم يفطن إليه الجميع هو تصميم بريطانيا على احتلال مصر، كانت محاولتهم سنة ١٨٠٧ قد فشلت، منذ حملة نابليون وعينهم على التهام مصر، وتحولت هذه الرغبة إلى ضرورة من ضرورات أمن الإمبراطورية، بعد افتتاح قناة السويس ودخولها مجال الملاحة الدولية وسهولة الوصول إلى الهند، درة المستعمرات البريطانية.

وجه الخطورة وقتها أن بريطانيا كانت على وفاق تام مع السلطنة العثمانية منذ اقتراب القائد العظيم إبراهيم باشا بالجيش المصرى من حدود عاصمة السلطنة، كانت بريطانيا داعمًا قويًّا للسلطنة فى صراعها مع روسيا القيصرية، وهى التى تدخلت لمنع جيوش إبراهيم باشا من دخول العاصمة العثمانية، بل ردت تلك الجيوش عن بلاد الشام، «الممتلكات الشرعية للسلطان»، فلا أقل من أن ترد السلطنة التحية بمثلها، راضية أو مُرغَمة.

لأسباب كثيرة، وقع الشقاق بين الخديو والعرابيين، نجح الإنجليز فى إقناع محمد توفيق بأن عرابى ومَن معه يتآمرون عليه ويستهدفون حياته، خاصة بعد أن طُرحت فى صفوف الثورة فكرة إقامة الجمهورية والإطاحة بالخديو، هناك مَن تحدث عن اغتيال توفيق أو شنقه (لا أستبعد أن بعض هؤلاء كانوا مدفوعين من الإنجليز).

الإنجليز كانوا يعرفون جيدًا أن محمد توفيق ثقته بنفسه مهتزة، خاصة أنه يدرك أكثر من غيره حجم الرفض له داخل الأسرة العلوية، والده استطاع تحويل نظام وراثة العرش ليخرج من الأسرة العلوية كلها، ويصبح وقفًا على أبناء إسماعيل فقط، مما ألّب باقى فروع الأسرة عليه، بعضهم انحاز إلى عرابى وسانده، بعضهم انحاز إلى السلطان وصار عثمانيًّا.

وفوق ذلك كان توفيق ابنًا لإسماعيل من «جارية سوداء» وليس ابنًا لزوجة، والأمر يختلف عندهم كثيرًا، ابن الأميرة أو الهانم ليس كابن الجارية، إلى يومنا هذا إذا شعر مواطن بانتقاص حق من حقوقه يتهكم بالقول: «إحنا أولاد الجارية!».

بوضوح تام، فشلت الثورة العرابية حين تشققت مكوناتها وثارت الصراعات داخل أجنحتها، وتزداد حدة الفشل وخطورته إذا كانت هناك قوة عظمى تتربص بالبلاد عيانًا بيانًا أو عبر وكيل محلى.

هذا هو بداية الإخفاق والفشل أو التراجع فى أى ثورة مصرية.

ثورة مايو ١٨٠٥ نجحت وحققت معظم أهدافها، لكنها تراجعت مع الانشقاق بين السيد عمر مكرم، نقيب الأشراف، ومحمد على، إثر خلاف بينهما، اشتط الزعيم الشعبى فى الخلاف، مما أعطى خصوم عمر مكرم وحاسديه من العلماء والمشايخ الفرصة للتخلص منه، ومنح محمد على فرصته فى الانفراد بالحكم، وضاعت فرصة ذهبية لبناء دولة وطنية بنهج ديمقراطى. لنا أن نتخيل شكل الدولة لو استمرت الزعامات الشعبية مشاركة فى الحكم وتمت مأسسة تلك المشاركة بأى شكل وعلى أى نحو.

ثورة سنة ١٩١٩ فقدت الكثير من توهجها مع الانشقاق المعروف بين سعد زغلول وعدلى يكن، فيما عُرف بالسعديين والعدليين، كان يمكن لهذا الانشقاق أن يصبح كارثة وطنية ويبدد كل شىء، إذ وقع فى لحظة مفصلية من عمر الثورة، لكن كاريزما سعد زغلول الطاغية وانحياز الشارع له مع الوعى الوطنى لدى الآخرين «العدليين» جنّب البلاد مرارة الفشل، وتحقق الاستقلال- حتى لو لم يكن كاملًا- وحصلنا على دستور سنة ١٩٢٣.

وأمكن الوصول إلى صيغة من التواجد والتعايش بين الجناحين، وصار الانشقاق بداية غنى وثراء للتجربة، متجاوزًا حالة الاستقطاب البغيض والمعارك الصفرية، ويجب أن يُحسب الكثير لعدلى يكن ومَن معه، تحملوا هجوم سعد زغلول القاسى والحاد، وصفهم ذات مرةً بأنهم «برادع الإنجليز»، وخاضوا الانتخابات عدة مرات، ولم يستسلموا لمقولات محبطة مثل «لو رشح سعد حجرًا لانتخبناه».

ومقولة «الاحتلال مع سعد خير من الاستقلال مع عدلى»، كان سعد زعيمًا عظيمًا متشددًا فى الحقوق الوطنية، وكانوا هم أيضًا على قدر من الصلابة الإنسانية والوطنية جعلتهم يسعون نحو نَيْل الممكن والمتاح دون تنازل عن أى مطلب. كانوا جميعًا رجال دولة، رفض سعد لجنة الدستور، سماها «لجنة الأشقياء»، مع ذلك حين صدر الدستور خاض الانتخابات على أساسه سنة ١٩٢٤، وصار رئيسًا للوزراء، ودافع عن حقوق الوطن والشعب من خلال ذلك الدستور.

ثورة سنة ١٩٥٢ حققت العديد من الإنجازات الكبرى، واصلت مطلب الاستقلال الذى رفعته ثورة ١٩، وتحقق فعليًّا سنة ١٩٥٦، تم تأميم قناة السويس، وهو مطلب يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، كان يحمل عنوان «تمصير القناة»، واجهت الثورة العدوان الثلاثى، وانتصرنا، جاء عام ١٩٥٧ ومصر كلها مُحرَّرة، مستقلة، وضعنا الاقتصادى والمالى ليس جيدًا، لكن ليس مأزومًا، وضعنا الدولى متميز.

تراجعت الثورة مع الانشقاقات، التى بدأت بداخلها من اللحظة الأولى التى أعقبت تنازل الملك فاروق عن العرش، بعضها كان يمكن أن يعبر، لكن هناك حالات أصابت فى مقتل، أشهر تلك الحالات ما وقع بين الرئيس عبدالناصر وعبدالحكيم عامر، بما أثر على كفاءة بعض أجهزة الدولة، وفى لحظة أربك الدولة كلها.

ثورة ٢٠١١ حكاية أكبر.

* نقلا عن " المصري اليوم "