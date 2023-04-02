عالم مرتبك جدا؟

يحدث الارتباك في العالم عندما تفقد الدول العظمي البوصلة لإدارة دنيا لم تعد كما كانت، وتكثر فيها المفاجآت، ويبدو الحديث بين دول العالم المختلفة كما لو كان حوارا بين فاقدى السمع والرؤية. كانت بداية الارتباك عندما ألم فيروس الكورونا بجميع الدول تقريبا، وقتها حاولت منظمة الصحة العالمية أن تدير المعركة، ولكن الولايات المتحدة والصين ذهبتا إلي فواصل من «الردح» حول المسئولية عما بات «الجائحة» التي كلفت الدنيا ما يزيد علي ستة ملايين من الوفيات. أصيب الاقتصاد العالمي بما هو أكثر من وعكة واضطراب نتيجة الاضطراب فيما بات شائعا القول عنه «سلاسل الإمداد العالمية». أصبح هناك نقاط اختناق كثيرة في قطع غيار صناعية، وفي الغذاء الذي ظهر أن روسيا وأوكرانيا لديهما ما يشبه الاحتكار، السياحة لم تعد معقولة. المدهش أن الدول الغنية والعظمي كانت أكثر المصابين، وكانت الولايات المتحدة حالة وحدها في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب.

جاء الوباء وذهب ولكن العالم لم تعط له فرصة للانتعاش والسياحة وإعادة التوازن، والآن ارتبك العالم أكثر بفعل الحرب الأوكرانية التي ضاعفت من الارتباك السابق، وزادت عليه إفلاس بنوك كان مدهشا فيها أن أولها كان في وادي السيلكون الأمريكي حيث يفترض وجود أعلي درجات التقدم. الأكثر إثارة للدهشة هو أن العالم في مواجهة الارتباك قرر زيادة التسلح. روسيا وأوكرانيا المتحاربتان تنفقان عسكريا الكثير بصفة يومية، بل وكل ساعة؛ الولايات المتحدة ناقشت ميزانيتها الأخيرة وقدرها 6٫8 تريليون دولار، منها 842 مليار دولار للإنفاق العسكري. ألمانيا أعلنت منذ بداية الحرب عن زيادة إنفاقها العسكري بمقدار 100 مليار دولار. اليابان لم تحدد رقما، ولكنها ذكرت أنها سوف ترفع موازنتها العسكرية إلي القدر الذي يجعلها تواجه جميع «التهديدات الخارجية»؛ أي أن موازنتها العسكرية سوف تكون مفتوحة. الصين والهند أيضا فعلتا ذلك، وبقية دول العالم وراءهما. إلي أين يمضي كل هذا السلاح، ربنا يستر؟!.

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* نقلا عن " الأهرام"