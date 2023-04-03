الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته المخيفة

خلال الشهور الماضية حققت تطبيقات الذكاء الاصطناعى قفزاتٍ مُذهلة. الأشهر من بين هذه القفزات هو برامج GPT-4 ،CHATGPT.. وهى نظم تقوم بمهامٍ لغوية بمستويات مهارة بشرية تقريبًا. هي تكتب المقالات وتُدبج الدراسات والأبحاث، بل وتشرح الموضوعات الصعبة بلغة سهلة (إن طُلب إليها ذلك). يُمكن لهذه البرامج أيضاً أن تُجرى محادثاتٍ مع البشر بأريحية كاملة، إلى حد أن واحداً منها أعرب عن حبِه لمحدثِه، وأوعز إليه ترك حياته مع زوجته لأنه لا يبدو سعيداً بحياته!.

الموقف أقرب إلى الصدمة الكاملة، حتى في أوساط العلماء بمن في ذلك هؤلاء الذين يحركون هذه الثورة ويقودونها. لا أحد يعرف إلى أين تُفضى هذه الثورة الجديدة في نظم الذكاء الاصطناعى. التغيرات في هذا المجال تداهم البشر بتسارع مُذهل. البعض يتصور أنه خلال مدى زمنى يتراوح بين خمس وعشر سنوات سيكون في إمكان هذه النظم الاصطناعية القيام بالغالبية العظمى من المهام العقلية التي يقوم بها البشر. المخاوف في هذا الباب لا ترتبط فقط بالوظائف التي ستُفقد، وإنما بمعضلة أهم تتعلق بالسيطرة والتحكم البشرى في هذه الآلات.

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يتفق معظم الخبراء في أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الذكاء الاصطناعى الشامل AGI، أي تلك النظم التي يُمكنها القيام بمهام متعددة، أو بأى مهمة يتطلب القيام بها توفر الذكاء البشرى. نحن مازلنا في إطار الذكاء الاصطناعى المحدود Narrow AI، أي قيام هذه النظم بمهام محددة لا تعرف غيرها. غير أن بعض الخبراء يرى أننا نتحرك بسرعة من المجال الأول إلى الثانى. لحظة انفجار الذكاء الاصطناعى الشامل قد لا تكون بعيدة كما كان متصوراً. المعضلة أن طريقة عمل هذه النظم

ليست واضحة على نحوٍ كامل حتى الآن. كيف؟.

فكرة الذكاء الاصطناعى تعود إلى منتصف القرن الماضى عندما ظهر أن زيادة القدرة الحاسوبية هي مسألة وقت. على أن الجيل الأول من هذه النظم كان يعتمد على «تعليمها» منطقاً معيناً عبر الرموز، وبحيث تصير قادرة على حل المشكلات المعقدة باتباع المنطق والقواعد التي زُودت بها من البداية. غير أن الثورة في الذكاء الاصطناعى لم تتفجر باستخدام هذا النهج. الحقيقة أن نهجاً آخر يقوم على محاكاة البيولوجيا، وبالتحديد الخلايا العصبية في الدماغ، هو الذي ساد وأنتج نظم الذكاء الاصطناعى المتطورة التي توشك أن تُلامس الذكاء البشرى في مجالات كثيرة. لم يكن هذا النهج مبشراً في أول الأمر، غير أنه ما لبث أن أحرز نتائج باهرة بالتحديد مع بداية العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين (وهو ما يشير أيضاً إلى معدل التسارع الخطير).

«الشبكات العصبية الاصطناعية» تُمثل النهج المستخدم حالياً في برامج الذكاء الاصطناعى. وفقاً لهذا الأسلوب لا يتم «تلقين» الآلة أية قواعد أو نظم، بل يتم ضخ مُدخلات إليها في صورة معلومات (داتا).. حجم هائل من المعلومات. ثم تُترك الآلة لممارسة «التعليم»- أو ما يُسمى أحياناً تعلم الماكينات أو التعلم العميق- بذاتها! أي أن منهج العمل لا يجرى من أعلى لأسفل كما كان الحال في السابق بوضع القواعد ومنطق العمل، وإنما من أسفل لأعلى.. حيث تغوص نظم الذكاء الاصطناعى هذه في الإنترنت وتلتهم ملايين الصفحات ومئات الآلاف من الكتب، ومحادثات التواصل الاجتماعى، وغير ذلك من المواد، فتصير قادرة على إنتاج «محتوى لغوى» على قدر كبير من الدقة، بل ويصعب للغاية تمييزه عن المحتوى الذي يُنتجه البشر، في صورة مقالات ودراسات وإجابات على الأسئلة، وغير ذلك من المهام المُذهلة.

الغموض يكمن في أن العلماء الذي قاموا باجتراح هذه الشبكات العصبية الاصطناعية، التي تحوى مليارات الوصلات والعقد، لا يعرفون ما الذي يجرى داخلها بالضبط. بعبارة أخرى: نحن لا نعرف كيف تُجرى هذه الآلات الحسابات بالضبط للتوصل إلى النتائج. ما يظهر أمامنا هو آلة تقوم بمهام تتطلب ذكاءً بشرياً، على نحو لا يختلف تقريباً عن البشر. فهل كسرت هذه النظم حاجز الذكاء البشرى بالفعل؟.

أغلب الظن أن هذا ليس هو السؤال الصحيح. يكفى أن تُعطى هذه النظم الانطباع بأنها بالفعل ذكية حتى يتعامل معها البشر على هذا الأساس. هذه النظم التي انتشرت بأسرع من أي وسيلة تكنولوجية أخرى خلال الشهور الماضية تُعطى هذا الانطباع.. وبشدة.

حقيقة الأمر، بالطبع، أنها لا تعكس أي درجة من الذكاء البشرى. هي لا تعرف أي شىء عن العالم سوى الحروف والأرقام. لا تدرى أن هذه الحروف والأرقام والرموز والمصفوفات تُمثل أشياء حقيقية وبشراً وأحداثاً وعالماً كاملاً.. ناهيك أن يكون لديها مشاعر تُحركها، أو أهداف تضعها لنفسها بنفسها، أو أن يكون لها وعى بذاتها.

العلماء الذين شرحوا طريقة عمل تطبيق ChatGpt أشاروا إلى أنه يعتمد على فكرة بسيطة للغاية هي «توقع الكلمة التالية»، وذلك من خلال المحتوى الهائل الذي يلتهمه من المواد على الإنترنت، وفى المكتبات. لذلك من الصعب أن ترصد أخطاء نحوية في منتجاته اللغوية، لأن أغلب المحتوى على الإنترنت لا يحتوى مثل هذه الأغلاط. غير أننا نعرف أن المحتوى على الإنترنت يحتوى أيضاً الكثير من المعلومات المغلوطة والتُرهات والأضاليل. هذا ما يُخيف الكثيرين من أن تُستخدم مثل هذه البرامج لترويج الأكاذيب، عبر حقنها بمواد أو معلومات مُضللة.

ليس هذا هو الباعث الوحيد للخوف والقلق. هناك، بالطبع، مخاوف تتعلق بالوظائف التي ستُفقد حتماً. ثمة مخاوف أخرى تتعلق بالسيطرة على هذه النظم، لا سيما أن تاريخنا البشرى يُخبرنا بأن الذكاء يرتبط بالسيطرة. نحن نسيطر على الحيوانات الأخرى على هذا الكوكب ليس لأننا الجنس الأقوى، لكن لأننا الجنس الأذكى. ماذا لو ظهر «شىء آخر» أذكى منا؟ هل سيكون في مقدورنا الاستمرار في السيطرة على هذا الشىء؟ كيف سنقيم «القرارات» التي سيتخذها لنا الذكاء الاصطناعى؟ البشر لا يستخدمون فقط الذكاء في حسابات المكسب والخسارة، وإنما ثمة جانب من الذكاء البشرى يتعلق بالقيم. هل يُمكن «حقن» نظم الذكاء الاصطناعى بالقيم التي تميز بين الصواب والخطأ.. بين الخير والشر؟.

ماذا لو أظهرت نظم الذكاء الاصطناعى خصائص غير متوقعة؟ هذا ليس ضرباً من الخيال. ثمة نظم للذكاء الاصطناعى جرى تصميمها لغاية معينة، كأن تُمارس مثلاً لعبة من ألعاب الذكاء، ثم سرعان ما اكتشفت فائدتها في تطبيقات بمجالات مختلفة تماماً، مثل البيولوجيا والتنبؤ بهيكل البروتينات. هذا يعنى أننا، ومع زيادة حجم الداتا التي يتم حقن هذه النظم بها، يُمكن أن نواجه عند لحظة معينة آلات بخصائص غير متوقعة. إحدى المحطات الفاصلة هي أن ينجح علماء الذكاء الاصطناعى في ابتداع نظم اصطناعية تحل محلهم، أي تقوم هي بتطوير الذكاء الاصطناعى!، عند هذه النقطة سيتسارع الأمر بمعدلات مهولة، لأنه سيكون بالإمكان عمل آلاف من هذه النظم التي تقوم بإنتاج نظم الذكاء الاصطناعى، لتحل محل العدد المحدود من العلماء الذين يعملون في هذا المجال

الآن!.

المستقبل مفتوح على احتمالات شتى.. أغلبها مخيف!.

* نقلا عن " المصري اليوم "