من يستغنى عن الصين؟

تتوسعُ شركاتُ أمريكية، وغربيةُ أخرى ويابانيةُ أيضًا، فى نقل بعض أعمالها من الصين لتقليل الاعتماد عليها كوجهةٍ رئيسيةٍ لاستثماراتها0 كما أن بعض المزايا الصينية النسبية، التى كانت لها جاذبيةً شديدةً، بدأت فى التراجع مثل العمالة الرخيصة. فقد ازدادت تكلفةُ العمالة بسبب نقص العاملين فى مجالاتٍ عدة، بعد أن أدت سياسةُ طفلٍ واحد إلى ارتفاع معدل الأعمار، وهو ما تسعى بكين إلى معالجته الآن. وكان طبيعيًا البحثُ عن خياراتٍ قريبة من الصين. ومن الطبيعى أيضًا أن تكون الهند فى مقدمة هذه الخيارات، بعد التطور الكبير الذى حدث فى أسواقها، وتحسن مناخ الاستثمار فيها، إلى جانب وفرة العمالة الماهرة التى تجيدُ فى الوقت نفسه اللغة الإنجليزية. وعلى سبيل المثال تُنتجُ شركةُ أبل بين 6 و8 فى المائة من أجهزة آى فون فى الهند الآن، مع زيادةٍ سنويةٍ معتبرة. ومن الخيارات الإضافية أيضًا فيتنام، التى حققت طفرةً اقتصاديةً كبرى، وهى التى كانت شبه مُدَّمرة فى نهاية حربٍ طويلة دامية. ومنها أيضًا إندونيسيا التى حقَّقت بدورها تطورًا مثيرًا للإعجاب فى العقود الأخيرة، وصارت قبلةً لشركاتٍ كبرى فى مجالات التكنولوجيا الأكثر تقدمًا. وهذا فضلاً عن تايلاند التى اتبعت حكوماتُها سياسةً ناجحةً لكى تكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، وحتى بنجلاديش الفقيرة صارت جاذبةً للاستثمارات فى صناعة الملابس. ووضعت جائحةُ كورونا المكسيك، التى يفصلها عن الصين نحو 13 ألف كيلومتر، على خريطة البدائل بعد أن أربكت مشاكلُ سلاسل التوريد الكثير من الشركات الأمريكية التى تعملُ فى الصين. غير أن هذه كلها خياراتُ إضافية، وليست بدائل عن الاستثمار فى الصين. ولهذا يُطلقُ على سياسة تنويع وجهات الاستثمار, الصين +. فالاستغناءُ عن الاستثمار فى الصين ليس ممكنًا لفترةٍ قد تكونُ طويلة، لأن لديها ما لا يتوافرُ فى غيرها مثل الخدمات اللوجستية المتطورة، والسوق المحلية الواسعة التى تزدادُ القدرةُ الشرائيةُ فيها بسبب التوسع المستمر للطبقة الوسطى. وإذا أضفنا العامل السياسى المرتبط بأهمية الاستثمار والتجارة لاستقرار العلاقات بين واشنطن وبكين، ربما تبقى الصين وجهةً رئيسيةً للاستثمارات الغربية فى الأمد الطويل.

* نقلا عن " الأهرام"

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