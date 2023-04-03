هكذا تحدث «أبو الجوال»

في الأسبوع الماضي، أجرت وكالة الصحافة الفرنسية حواراً مثيراً للاهتمام مع المهندس الأمريكي مارتن كوبر، الذي نجح في اختراع الهاتف المحمول قبل نحو 50 عاماً، حيث لقبته بـ "أبي الجوال"، نظراً لدوره الحاسم في وصول تلك التقنية الفريدة إلى أيادينا جميعاً، بكل ما شكلته من فوائد وفرص غيرت أسلوب حياتنا.

يبلغ عمر "أبو الجوال" 94 عاماً، ومع ذلك، فإن ملاحظاته ما زالت ذكية ولافتة، ومقاربته للأمور تعكس سوية متوازنة وموضوعية إلى حد بعيد، فرغم أن سبب إجراء هذا الحوار معه يعود مباشرة إلى أيقونته الأهم التي طورها عبر جهد علمي ومعملي استمر لسنوات، وتوافرت له تمويلات بملايين الدولارات، وفرق من الباحثين والمساعدين، فإنه احتفظ بحسه النقدي إزاء الطريقة التي يتعامل بها العالم مع اختراعه الثمين.

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يقول "أبو الجوال" إن القدرات الكامنة في الهاتف الذي اخترعه ما زالت غير محدودة، وأن لها فوائد كبيرة انعكست على أساليب حياة البشر، ووفرت لهم فرصاً لتحسين أوضاعهم وقضاء مصالحهم، لكنه مع ذلك يحذر من أن "الناس أصبحوا مدمنين على تلك الهواتف".

ويشرح مارتن كوبر مخاوفه إزاء المساحة المتزايدة التي يلعبها الهاتف المحمول في حياتنا، فيقول: "تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع فيما هم يحملقون في هواتفهم، غير مبالين بإمكانية تعرضهم للدهس من السيارات العابرة".

لا يقلل هذا العالم من المزايا الفريدة التي منحتها لنا تقنية "الهاتف المحمول"، بل ويتوقع أن تتحسن تلك المزايا وتتعمق لتسهم بشكل أكبر في تحسين حياتنا، عبر قدراتها المبرهنة في إنقاذنا من بعض الأمراض، أو محاربة الفقر، أو تحسين مُمكّنات التعليم، وتعزيز التواصل الإنساني.

لكن يبدو أن ما يستفزه كثيراً يتعلق بحالة "إدمان" رصدها في علاقتنا بتلك الهواتف، التي هي مدخلنا الأهم إلى عالم "التواصل الاجتماعي"، بما يحمله من مغريات كبيرة، استطاعت أن تعمق حالة الإدمان تلك.

علينا أن نأخذ تحذير مارتن كوبر على محمل الجد؛ ولتدرك مدى واقعية هذا التحذير، فليس مطلوباً منك سوى أن تكتب كلمة "إدمان" على محرك البحث "جوجل"، لتجد أن هذا المحرك الذكي يبادر إلى منحك بعض الاختيارات التي يتوقع بحثك عنها، استناداً إلى تحليل إحصائي لعمليات البحث السابقة، وعلى رأس تلك الاختيارات ستجد عبارة "إدمان الإنترنت"، و"إدمان مواقع التواصل الاجتماعي".

لدينا إذاً مقترح رئيس جديد في باب البحث عن "الإدمان"؛ يُسمى إدمان مواقع "التواصل الاجتماعي"، وهو مقترح يشير إلى أن إدمان استخدام تلك المواقع بات موازياً في أهميته لأنواع أخرى من الإدمان مثل إدمان المخدرات والقمار والكحول.

وفي تقرير مهم، صدر أخيراً عن منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي "هوت سويت"، ظهر أن مستخدمي "الإنترنت" يمضون أكثر من ست ساعات ونصف الساعة يومياً على الشبكة عالمياً، وهو أمر يشير إلى درجة كبيرة من الأهمية لتلك المواقع، ويفسر شيوع استخدام مصطلح "الإدمان" للتعبير عن كثافة التعرض لها. وسيكون الهاتف المحمول أحد أهم عوامل تسهيل إنفاق هذا الوقت بسبب وجوده الدائم بين أيادينا.

ولهذه الفترة الزمنية الكبيرة التي يقضيها معظم المستخدمين في تصفح تلك الوسائط أسباب بطبيعة الحال؛ ومنها أن المستخدمين لا يقصرون تفاعلاتهم على عدد محدود من هذه المواقع، بل ينشئون حسابات على كثير منها، وكأن امتلاك تلك الحسابات ينعكس في تعزيز أهميتهم أو مكانتهم، أو ينهض دليلاً على سعة اطلاعهم وتمكنهم الاجتماعي والثقافي.

ومن بين تلك الأسباب أيضاً أن الهاتف المحمول الموصول بشبكة "الإنترنت" يعطي صاحبه إحساساً بالاندماج والتواصل الدائمين، ويبعد عنه الشعور بمخاطر العزلة أو الإقصاء؛ ولذلك، فالحرص بالغ على الانخراط في شتى التفاعلات، سواء كانت تهمه أو لا تقع في دائرة اهتمامه.

الرغبة المتجددة في البروز والتعبير عن الذات وإظهار القدرة المادية والمعنوية والاستمتاع بالحياة تبدو عارمة لدى قطاع كبير من مستخدمي الهاتف المحمول، ورغم أن "أبي الجوال" لم يشر إلى قدرة اختراعه على لعب دور في التصنيف الاجتماعي لحامليه، فإن تلك تبدو لدى البعض حقيقة ثابتة.ولذلك، لا يستغرب كثيرون إقدام البعض على الاستدانة، أو بيع ممتلكات، أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الخاصة بهم للتمكن من شراء "هاتف محمول" جديد، بل إن بعض أنواع تلك الهواتف أضحت طريقة للتصنيف الاجتماعي والتراتبية الطبقية، وهو أمر أخرج هذا الهاتف من صيغته الوظيفية المجردة، التي أرادها مارتن كوبر، حين كرس جهده العلمي وإمكانيات فريقه البحثي لتطويره.

لا يقتصر هذا الأمر على المجتمعات الشرقية بطبيعة الحال، لكنه يمتد إلى مجتمعات أخرى خارج منطقتنا؛ فمشكلة "الهوس" بالهواتف المحمولة وإمكانياتها المتجددة عالمية، وقضية الإدمان على استخدامها وقضاء الأوقات الطويلة في التحليق في شاشاتها تمتد إلى مناطق متعددة في العالم.يستحق اختراع الهاتف المحمول الثناء والامتنان الشديدين بكل تأكيد، فالمزايا التي حصلنا عليها بسببه لا تُعد ولا تُحصى، كما أن مخترعه جدير بالتقدير والتبجيل على تلك الهدية التي منحها للبشر، لكن الحذر واجب من المساحة التي يتمدد فيها هذا الابتكار الساحر، التي بات فيها امتداداً لحامله نفسه، وطريقه لتبديد وقته عوضاً عن تنظيمه وتحسين استخدامه، ووسيلة لتصنيفه اجتماعياً وتقييمه مالياً، بدلاً من جعل حياته أفضل.

* نقلا عن " الوطن"