إيضاح الواضح!

بعد أن شرحت بمقال الأمس «في انتظار الفجر الكاذب» ما يشعر به كل مواطن كويتي شريف من يأس وقنوط من أوضاع الكويت ومستقبل أجيالها بسبب الخلافات المستحكمة غير المفهومة والتي لم تتوقف حتى إبان حشد الذئب الغادر صدام لـ120 ألفاً من جيشه على حدودنا عام 90، وبقيت تلك الخلافات والنيران مشتعلة حتى إبان الغزو وقاربت أن تُفشل مؤتمر جدة الشعبي ورجعت الخلافات للكويت مع الثانية الأولى لتحرير الوطن الذي بكينا على إرجاعه ولم تكن دماء شهدائنا الأبرار قد جفت بعد، ثم استمرت الخلافات خلال الثلاثين عاماً اللاحقة حتى اليوم وتمثلت انعكاساتها بالانسدادات والأزمات السياسية التي لا تنتهي وحل المجالس واستقالة الحكومات مع تفشي الفساد المالي والإداري الشديد كنتيجة طبيعية للتخندقات ومحاولات الإرضاء مما جعل الجيران والأشقاء يسبقوننا بما لا يقل عن نصف قرن من الزمن.

***

لذا فعندما طالبت بمقال الأمس من كبار المسؤولين بإظهار «العين الحمراء» كان واضحاً وبشكل بديهي ألا تكون المحاسبة والمحاكمة هي للأبرياء من الشرفاء بل على العكس تماماً فتلك المحاسبة المطلوبة

هي لصالحهم ولصالح كل من لا يجد للكويت بديلاً، إن المحاسبة مطلوبة لمن ذكرت نصاً بالمقال «لمن أصبحوا من الساسة والإعلاميين بيادق تموَّل وتؤتمر بأوامر الآخرين كما حدث ذلك في دول عربية مهد لاحتراقها مثل لبنان والعراق وليبيا والصومال... إلخ» لذا فمن اعترض على مقال الأمس هو إما من الشرفاء ممن أساءوا فهم المقال أو قرأوا فقط الجزء المقتطع منه الذي بثته بحسن نية كثير من الخدمات الإخبارية، أو وهذا الأخطر هم بالفعل ممن باعوا انفسهم في أسواق النخاسة للغير لقاء حفنة من المال ولم يعودوا يبالون بمصلحة البلاد والعباد ولا مانع لديهم من دمار الكويت بلدهم الثاني بعد المائه طالما عمرت جيوبهم التي لا تمتلأ قط بل هي كالنار تبحث دائماً عن المزيد.

***

آخر محطة

مع بدء الحرب الأهلية اللبنانية التي أشعلها الخونة والمرتزقة من أتباع صدام من أعضاء جبهة التحرير العربية البعثية في 1975/4/13، قام رئيس الجمهورية سليمان فرنجية في شهر مايو 75 بتشكيل حكومة عسكرية بقيادة اللواء نور الدين الرفاعي لفرض الهيبة ونزع السلاح وإطفاء نيران الفتنة، إلا أن المجلس النيابي رفض منح تلك الحكومة الثقة بعد معارضة القيادات الإسلامية والوطنية لها متمثلين بالزعامات رشيد كرامي وكمال جنبلاط والمفتي حسن خالد ومع سقوط تلك الحكومة وسقوط هيبة الدولة والقيادة معها استمرت الحرب لـ15 سنة أخرى ودمر لبنان الأخضر وما زال يعاني بعد النصف قرن من تبعيات تلك الحرب وقتل بالمناسبة إبانها القيادات الثلاث كرامي، جنبلاط، وخالد، التي عارضت إطفاءها بسبب خلافاتها مع قوى أخرى في وطنها وكم في التاريخ من عظات وعبر.

* نقلا عن "النهار الكويتية"

مادة اعلانية