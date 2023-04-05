صخب السياسة الأميركية

مع الأخبار الحالية لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مدينته نيويورك، وأيضا قضيتان أخريان في انتظاره، واحدة في ولاية جورجيا وأخرى في واشنطن، تواصل ساحة السياسة في أميركا صخبها الذي يصم آذان العالم برمته.

أميركا عبر تاريخها صاخبة ملتهبة يزداد العيار من فترة لأخرى، ولعل ترامب من أكثر سياسييها صخبا وإثارة لأسباب عديدة معروفة، أضف لها أنه أتى للساحة مع ثورة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي ضاعفت من موجات الصخب والإزعاج وجعلت القاصي والداني يعيشون وكأنهم في ذات المكان.

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بصفة عامة، المجتمعات الديمقراطية بطبيعتها صاخبة لأنها أنظمة مفتوحه وبها درجات عالية من حرية التعبير والاحتجاج من قبل كل أطياف المجتمع، وصحافة تمارس النقد والتنبيش والمساءلة والمطاردة لكل شاردة وواردة، ولكن أيضا تتسم أميركا بتاريخ مليء بالصخب والصدامات السياسية المتوالية، سواء بالكلام أو حتى بلهيب السلاح.

قبل إعلان الاستقلال سنة 1776 كانت مراحل تكوين أميركا الأولى منذ عام 1620 أي على مدى قرن ونصف عبارة عن صراعات دموية لا حد لها، بدءا بسكان الأرض الأصليين وانتهاء بمعارك طاحنة مع بريطانيا، ذات البلد الذي أتى منه أولئك المستوطنون. مرحلة صخب أخرى كانت فترة ما بين إعلان الاستقلال وانتخاب جورج واشنطن كأول رئيس (13 عاما) وهي مرحلة تأسيس ذلك الكيان وترتيب أموره، فترة تم فيها الاتفاق، بعد مداولات امتدت سنوات، على صيغة نهائية للدستور. كانت إحدى أهم نقاط الاختلاف في تلك الفترة، والتي مازال صداها موجودا إلى اليوم، هي هل تكون أمريكا جمهورية واحدة أم اتحاد فيدرالي لثلاثة عشر ولاية، وتم أخيرا الاتفاق على الاتحاد مع وجود أقلية معارضة له سمو أنفسهم بالجمهوريين، بينما الفرقة الأخرى عرفوا بالفيدراليين.

بعد سبعة عقود من الانطلاقة وتمدد مساحات أميركا جنوبا وغربا بشكل كبير، انفجرت الحرب الأهلية التي كادت أن تجزئ البلد إلى عدة دول، وفعلا أعلنت بعضا الولايات الجنوبية انسحابها من ذلك الاتحاد الفيدرالي الصاخب، لكنها عادت مرة أخرى باسم الكونفيدرالية وبراية ما زالت بعض ولايات الجنوب ترفعها فوق مبانيها الحكومية الى الآن. ومع كل زوبعة ومطب سياسي ضخم، كما حدث منذ دخول ترامب ساحة السياسة، تهدد بعض الولايات بين الفينة والأخرى بالإنسحاب من هذا الاتحاد الفيدرالي.

وها نحن ولأول مرة في تاريخهم الصاخب نشاهد رئيسا أميركيا يتعرض لتهم ومحاكمة واحتمالية سجنه، هي أول مرة على مستوى الرئاسة، لكنها ليست كذلك على المستوى الأدنى. أذكر حاكمين لولاية ايلنوي الهامة تم سجنها (أحدهما أخرجه من السجن ترامب عام 2020 بأمر عفو رئاسي بعد قضائه ثمان سنوات من محكوميته) وعمدة واشنطن ماريون بيري سجن ستة شهور وهو في منصبه، وآخرين عبر تاريخ أمريكا. أضف لهم من أسقطته الصحافة من منصبه وعلى رأسهم ريتشار نيكسون الرئيس السابق الذي أودت به سياسيا صحيفة الواشنطن بوست.

مجلة النيوزويك أول من كشف فضيحة مونيكا لوينسكي التي كادت أن تسقط كلينتون من الرئاسة، وحاكم نيويورك اندرو كومو قبل عامين أيضا ضحية للصحافة، وقبله بعقد حاكم لنيويورك آخر اسمه اليوت سبيتزر، والقائمة تطول، من أعضاء للكونغرس بمجلسيه، وآخرين على مستوى الولايات.

سجن رؤساء دول أو حكومات ليست جديدة خاصة في الأنظمة الديمقراطية أو حتى نصف الديمقراطية، رئيس البرازيل الحالي قضى بضع سنوات في السجن بعد رئاسته الأولى وها هو رئيسا مرة أخرى. وكذلك أول رئيسة امرأة لكوريا الجنوبية ورئيس سابق لتايوان ورئيس وزراء إسرائيل السابق ايهود المرت، وغيرهم في بلدان عديدة.

أميركا بلاد صاخبة مزعجة ليس فقط داخل حدودها بل في كل أرجاء الأرض ويزيد من ذلك ضخامتها سكانيا وجغرافيا وقوتها الناعمة والخشنة التي لم يسلم منها أحد- إيجابا وسلبا- بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة. ولعل هذا شأن الإمبراطوريات العظمى عبر التاريخ، الفارق الآن أننا نرى بل نعيش كل لحظة وكأننا بينهم عبر وسائل التطور المرعب لتكنلوجيا التواصل، تطور علمي أتى من أمريكا ذاتها، ضمن أمواج لا حد لها من إنجازات أمريكا العلمية عبر حوالي القرنين، منذ أن أخذت بزمام الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

مرحى بصخب أميركا العلمي وابتكاراتها العظيمة في كل مجال، ولا لصخبها وضجيجها السياسي بكل أبعاده وتبعاته.