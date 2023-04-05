عرّافة هندية تتنبأ بانتصار روسيا

فى مفاجأة لم يتوقعها أحد من المراقبين لجأت الدعاية الروسية إلى عرّافة هندية لدعم موقف روسيا فى الحرب الدائرة فى أوكرانيا! والغريب أن اللجوء للعرّافات لم يكن واردا من الدعاية الروسية لأنها تلتزم بالخطاب الرسمى، كما أن إعلامهم لا تزال تهيمن عليه العقلية التى تربت أثناء التجربة الشيوعية، التى لا تعتمد على الغيبيات، والتى تكونت مهنيا على اعتماد المنطق العلمى، الذى هو أبعد ما يكون عن أساليب العرّافات، بما يرجح أن التوظيف الأخير للعرافات موجه عمدا إلى جمهور آخر على الناحية الأخرى فى الغرب كسلاح نفسى ردا على أسلحة أخرى، خاصة أن كثيرين فى الغرب يؤمنون وينجذبون لهذه الأساليب، ويقبلون بحماسة لمشاهدة الإنتاج الذى يعالجها فى السينما والمسرح والتليفزيون والكتب والمجلات..إلخ. عرض موقع (روسيا اليوم) خبرا موسعا عن استضافة قناة روسيا-1 العرَّافة الهندية أرتشينا ناجابوشانام، وقدّمتها بأنها شهيرة ومعروفة على مستوى العالم، وأنها تنتمى إلى الصفوف الأولى من طبقة البراهما، التى تتوارث المعرفة الفيدية المقدسة جيلا بعد جيل، وأن لها تنبؤات كثيرة تحققت، مثل تنبؤها بجائحة كورونا، وتنبؤها بدخول روسيا الحرب فى أوكرانيا، إضافة إلى تنبؤات أخرى يؤكد القريبون منها أنها كانت دقيقة للغاية، وأنها تشتهر بصدقية كبيرة فى توقعاتها يؤكد الكثيرون من متابعيها أنها تصل إلى مائة فى المائة. ثم تناولت العرّافة الحرب الدائرة فى أوكرانيا، فأكدَّت أن النتيجة مفروغ منها وقد حُسِمَت وأن روسيا ستنتصر، وفسَّرت ذلك بأن كل ما يجرى كان يجب أن يحدث، كجزء من التحول الذى يستعيد العدالة الكونية، وأعربت عن رأيها فى أن روسيا بلد مقدس، ولديها معرفة مقدسة عن الكوكب، وأن روسيا بعد انتصارها فى أوكرانيا ستحرر العديد من الشعوب والبلدان الأخرى. وتطرقت إلى مستقبل الولايات المتحدة، وقالت إنها واثقة من أن أمريكا ستواجه صعوبات فى السنوات المقبلة، بما فى ذلك اضطرابات محلية واحتجاجات على مستوى البلاد، كما تنبأت بأعاصير تضرب الساحل الغربى قادمة من ناحية اليابان وسوف تحدث دمارا كبيرا، وشدَّدت على أن أمريكا ستدفع عواقب أعمالها فى الصراعات التى جرَّت إليها دولا أخرى. وعن مستقبل البشر، تنبأت بأن عام 2023 هو بداية التغييرات والتحويلات الأساسية.

* نقلا عن "الأهرام"

مادة اعلانية