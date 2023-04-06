متى يكونُ العلمُ شرًا؟

لم يخطئ روادُ التنوير فى نظرتهم، التى توصفُ الآن بأنها كانت أحادية، حين رأوا أن العلم سبيلُ البشرية إلى التقدم والارتقاء والتحرر. فقد كان التفاؤلُ غالبًا فى زمنهم، الذى استمرت خلاله تحولاتُ نوعية بدأت منذ القرن الخامس عشر. ولهذا، فمن الطبيعى أنهم ظنوا فى العلم خيرًا كاملاً.

هذا هو المعنى المشتركُ فى تعليقاتٍ على اجتهادى (علم للبشر أم عليهم؟), و(كل هذا الجنون). تضمنت هذه التعليقاتُ عدة تفسيراتٍ لما يمكنُ أن نسميه تجاوزًا الأثر الشرير للعلم. وهى كلُها محل تقدير. ولكن التفسير الذى أرى أنه يُساعدُ فى فهم إساءة استخدام العلم يقومُ على فحص كلٍ من الحالة الثقافية، والحالة الأخلاقية. ويُفيدُ هذا الفحص أن العلم يصبحُ منتجًا للشر، بدل الخير، حين يتقدمُ بالتوازى مع تراجعٍ معرفى وأخلاقى عام. وفى هذه الحالة توضعُ منجزاتُ العلم فى أيدى من يفتقرون إلى الثقافة التى ترتقى بحس الكائن البشرى وذوقه، ويفتقدون الأخلاق التى تعصمُ من الانزلاق إلى الشرور، وتمثًل وازعًا ضد استخدام هذه المنجزات لأغراض شريرة.

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وربما تزدادُ أهمية هذه العلاقة بين العلم وكل من الثقافة والأخلاق فى الوقت الذى تتطورُ التكنولوجيا بدون انتباه لآثارها على الحياة البشرية، أو فى ظل تجاهل هذه الآثار، مما يؤدى إلى توحشها مثلها فى ذلك مثل من يستخدمونها لتحقيق مصالح غير مشروعة أيًا كانت الخسائر التى تترتبُ على ذلك.

ويعتقدُ بعض من يتبنون هذا التفسير، مثل الفيلسوف الفرنسى الراحل ميشيل هنرى، أن العلم كان قابلاً لسوء الاستخدام منذ بداياته الحديثة التى تعودُ إلى عصر ما يسمى الثورة الجاليلية (نسبةً إلى عالم الفلك الإيطالى جاليليو جاليلى). فقد تعامل بعض العلماء منذ ذلك الوقت مع الظواهر المادية المرئية أو الملموسة أو المحسوسة، وأغفلوا الظواهر الروحية والجوََانية وتجلياتها الثقافية والأخلاقية. ولم يكن ممكنًا، والحالُ هكذا، الالتزامُ فى كل الأحوال بالأخلاقيات العلمية أو الحفاظ على مقدارٍ كافٍ منها يحولُ دون الانزلاق إلى استخدام منجزات العلم فى أغراض تُلحقُ الأذى بالبشرية، بمقدار ما يستمرُ السقوطُ والتهاوى بلا عاصمٍ أو وازع.

* نقلا عن " الأهرام"