هذا العمود ليس له علاقة بجمال "كليوباترا" ملكة مصر، ولا بقصص غرامها لا مع قيصر روما ولا جنراله مارك انطونيو ولا بفيلمها الشهير وبطلته "إليزابيث تيلور". الأجيال الجديدة ربما لن يهمها أي من هذه الموضوعات، وما سوف يهم الأجيال القديمة والجديدة معا مسألة علمية بحتة وهي هل يمكن تخليق "العطر" الذي كانت تستخدمه الملكة المصرية في عصرنا الحالي؟ الغرض ليس تجاريا يضيف للمستهلكين جاذبية عالية وإنما بدراسة التاريخ، وإعادة بناء المتاحف وفق منهج جديد وهو أن يكون المتحف الذي يحتوي على آثار عصر ما من تماثيل ومقتنيات، يحمل معها رائحة ذلك الزمن. وكان ذلك ما لفت نظر الكاتبة "كيت هنت" عندما زارت متحفا في نيويورك يحتوي على آثار "الفايكنج" وهم المحاربون والبحارة الأوائل الوثنيون الذين خرجوا من الدول الإسكندنافية إلى العالم. المتحف كانت رائحته لاتطاق، ولم يكن ذلك بسبب الآثار ذاتها وإنما لأن علماء قرروا ضرورة إضافة رائحة هؤلاء الفرسان إلى المعروض حتى يعيش المشاهدون "اللحظة" التي كانت بالطبع لا تطاق لأنها جمعت مزيجا من رائحة السمك الميت والعرق والدماء.

المسألة هي أنه في معظم الآثار تختفي الرائحة التي كانت مصاحبة لها، وهكذا تظل المعرفة ناقصة؛ ولكن ذلك لا يعنى أن مكوناتها ليست متاحة ويمكن تخليقها مرة أخرى من خلال تحليل الجزيئات الحيوية، والتصوير الدقيق الذي يفصل الجزيئات عن بعضها، والتعرف على الأخشاب العطرية الظاهرة على الحوائط والباقية فى قنينات الزيت، وبقايا الشحومات والشموع، وكلها كانت تستخدم في الإضاءة، ويمكنها أن تدلنا على عطر كليوباترا. والزبيب والبخور والتوابل التي يبقى منها ما يمكن اكتشافه بالتحليل العضوي الدقيق. "شين كوغلين" فى الأكاديمية التشيكية للعلوم بحث عن "الوصفة العطرية" للملكة الشهيرة من خلال النصوص المصرية القديمة والرسوم على حوائط المعابد مستخدما وسائل تحليل الكيمياء العضوية وغيرها من الأساليب التي تكتشف كل ما هو دقيق ويضيف للمعرفة والعجب.

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* نقلا عن " الأهرام"