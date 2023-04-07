قضية السكان.. نحو مناقشة علمية هادئة

رغم أن حقل الديموجرافيا السياسية، الذى يُعنى بدراسة حجم السكان وتركيبتهم وتوزيعهم وعلاقة ذلك بالحكم والسياسة، لم يحظَ باهتمام كافٍ من علماء السياسة، يليق بأهميته وحيويته.

فإنه يُعد من أبرز المسارات العلمية والحياتية التى تستوجب إعمال الخيال السياسى العلمى، ولاسيما أن هذا الحقل يتحدث فى جانب مهم منه عما سيأتى، وليس فقط عن الوضع الراهن، بدءًا من المحليات وانتهاء بترتيبات النظامين الإقليمى والدولى.

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فاليوم تكاد الديموجرافيا تسيطر على أى نقاش تقريبًا يتعلق بالتوجهات بعيدة المدى على المستوى المالى أو الوضع الاقتصادى أو السياسة الخارجية التى ينبغى أن تنتهجها الدول المتقدمة.

وقد أمضى جيرار فرانسوا دومون، وهو أستاذ فى جامعة السوربون ومدير لحلقة بحث عن «الجيوسياسات» فى معهد الدفاع التابع لقيادة أركان الجيوش الفرنسية، مدير مجلة «السكان والمستقبل».

قرابة ربع القرن من الزمن وهو يبحث عن الإجابة عن السؤال التالى: «هل يمكن للديموجرافيا أن تمنح قوانينها لعلم السياسة؟»، ثم جاء علماء سياسة أمريكيون، فى مقدمتهم جاك جولدستون وإريك كوفمان ومونيكا توفت، لينشغلوا بالإجابة عن سؤال مفاده: كيف تُعيد التغيرات السكانية تشكيل الأمن الدولى والسياسة الوطنية؟.

والأَوْلَى بالخبراء والباحثين والكُتاب العرب أن ينشغلوا بالإجابة عن مثل هذه الأسئلة، وأن يكون الخيال حاضرًا فى أسئلتهم وإجاباتهم، وينطلقوا من طرح رؤية عامة حول السكان والسياسة، ليناقشوا أهمية دراسة الديموجرافيا السياسية، ويقوموا بتشريح الوضع السكانى الراهن عبر مسح عام لتكوينهم، ومسألة الهوية الدينية والتركيبة السكانية، من زاوية الطوائف والمذاهب وأنماط التدين، ثم الثقافة والسكان والسياسة وبصمات تنوع معارف المجتمع وقيمه على التوجهات السياسية.

والسكان كعنصر من عناصر قوة الدولة من حيث الكم والكيف، والقوانين والتشريعات والخطط والسياسات التى تتعامل مع طبيعة السكان، وعلاقة النمو السكانى بالتطور الحضرى وتوسع المدن، وقضايا الهجرة والنزوح، ومطالب الجيل الجديد من الشباب، وصعود دور النساء فى العمل والتعليم والحياة الاجتماعية، ووضع الشيخوخة بين رعائية الدولة وتوريث التقاليد، والصحة الإنجابية وبناء الجيل القادم.

وتأثير الديموجرافيا فى الجغرافيا السياسية، والسياسات المالية، والصراعات الإثنية والدينية، وأنماط الاقتراع، ثم مستقبل الدولة القومية، وتأثير حجم السكان والبنية العمرية على ميزان القوى العالمى، ومستقبل الحروب، وكذلك وضع ما يسمى «حرب الأرحام»، التى تبدو ظاهرة فى حالة فلسطين وأيرلندا الشمالية، حيث تؤدى سيطرة البنى العمرية الفتية على الميل إلى العنف لأن كلفته أقل، والعكس صحيح.

وبذا تبدو الديموجرافيا مكونًا بالغ الأهمية فى صياغة العملية السياسية، وتأثيرها يمكن أن يكون مباشرًا أو غير مباشر، وقد تحتل المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهى ضرورية، لكنها نادرًا ما تكون كافية، ويمكن أن تعمل كعامل مسبب أو شرطى. على أنه بصرف النظر عن طريقة عمل الديموجرافيا فإنها بكل أوجهها تحتاج بصوة ماسّة إلى أن يتم إدراجها فى الاتجاه السائد للعلوم السياسية.

ولا يمكن لدراسة الأمن الدولى والسياسة العالمية أن تمضى قدمًا من دون استيعاب الكيفية التى تؤثر بها المفاهيم والبيانات الرئيسية المتعلقة بالتغيرات السكانية فى هذه القضايا.

وإعمال الخيال فى قضايا الديموجرافيا يسير فى اتجاهين على النحو التالى:

1ـ عدم النظر إلى الديموجرافيا باعتبارها قدَرًا حتميًّا، بما يؤدى إلى مقاومة آثارها السلبية، خاصة تلك التى تتعلق برؤية توماس مالتوس، الذى رأى أن السكان يتزايدون بمتوالية هندسية، بينما الموارد تزيد بمتوالية حسابية، بما يقود إلى خلل شديد يحتاج إلى تدخل عوامل خارجية بغية إعادة التوازن بين نمو السكان ونمو المواد الغذائية، مثل الحروب والمجاعات والأوبئة والأمراض.

وتوماس مالتوس (1766- 1834) هو باحث اقتصادى بريطانى شهير أصدر فى عام 1798 مؤلفه الشهير فى علم السكان، والذى به أسس لمسار يسمى «المالتوسية»، حيث يزيد السكان بمتوالية هندسية (1،2،4،8،16،..)، بينما تزيد الموارد بمتوالية حسابية (1،2،3،4،..).

لكن رؤية مالتوس فى حاجة شديدة إلى المراجعة فى ظل التقدم العلمى والتقنى، الذى عالج بمرور الوقت بعض هذه الآثار السلبية، ولاسيما من خلال التقدم فى البايوتكنولوجى والهندسة الوراثية.

2ـ تخيل ما يُحدثه التطور الديموجرافى من تأثيرات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ووضع الخطط والاستراتيجيات التى تساعد فى تقليل الآثار السلبية للنمو السكانى غير المتوازن كمًّا وكيفًا على المستويين المحلى والدولى، وتحويل السكان من عبء إلى ميزة.

(٢)

فقدت مصر، الأسبوع الماضى، ناقدًا ومترجمًا قديرًا، هو الأستاذ السيد إمام، الذى تربت على يديه أجيال كمعلم للغة الإنجليزية فى مدارس البحيرة، وتعلم كثيرون من ترجماته لكتب مهمة، تصدى لها بعزم لا يلين، وخبرة لا تخذل صاحبها، وأنجزها على وجه راسخ ماثل للعيان. التقيته غير مرة فى دمنهور، وكان النقاش معه دومًا عميقًا ومثمرًا.

خالص العزاء لأخيه الكاتب، الأستاذ رضا إمام، ولابنه الكاتب، الأستاذ طارق إمام، ولكل محبيه وتلاميذه.

* نقلا عن " المصري اليوم "