عودة "داعش" في الذكرى الرابعة لسقوطه

لا يزال السجال محتدماً حول عودة "داعش" من عدمها في الذكرى الرابعة لسقوط أكثر التنظيمات المتطرفة وحشيّة. الصراع دائر بين عودة التنظيم الذي نجح في إقامة دولته في 29 حزيران (يونيو) من العام 2014، وبين روح التنظيم التي لم تختفِ حتى بعد إعلان سقوط دولته في العام 2019، ولعل أهم ملامحها العمليات التي نجح في تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2023.



نجح تنظيم "داعش" في تنفيذ قرابة 13 عملية عسكرية خلال شهر آذار (مارس) الماضي فقط، والذي شهد إعلان سقوط دولته قبل أربع سنوات على لسان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 22 آذار (مارس) من العام 2019، فيما أعلنت "قوات سوريا الديموقراطية" في اليوم التالي سقوط دولة التنظيم، فهذه القوات تحتضن الأبطال الحقيقيين في معركة المواجهة التي استمرت خمس سنوات كاملة حتى إعلان سقوط دولة التنظيم.



بلغ إجمالي العمليات التي نفذها تنظيم "داعش" خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2023، قرابة 41 عملية، قتل فيها التنظيم العشرات من المدنيين ومن "قوات سوريا الديموقراطية"، فضلاً عن عشرات المختطفين الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش أو الكمأة، ذلك العشب الفطري في البادية السورية الذي يُصادف موسم حصاده دائماً في الشهر الثاني من كل عام.



تنّوعت عمليات استهداف تنظيم "داعش" خلال الشهور الثلاثة الماضية ما بين هجمات مباغتة واستهدافات وعمليات تسلل على مواقع عسكرية وأمنية، وهو ما يدل إلى الوجود الفعلي للتنظيم. صحيح أن دولته غابت قبل 4 سنوات، تلك المظلة التي كان يحتمي بداخلها أو يستخدمها في شن عمليات أكثر، ولكن هذا لم يمنع من وجود التنظيم ولا من خطره الذي أزعج مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية.



الجدل الدائر في الذكرى الرابعة لسقوط دولة "داعش"، هو سقوط التنظيم من عدمه قبل أربع سنوات مضت، وعما إذا كانت عملياته الأخيرة هذه هي إرهاصات العودة الجديدة، وهل هي مرتبطة بما تم من مواجهة للتنظيم خلال السنوات التي نجح في إقامة دولته فيها؟



تقدير الولايات المتحدة الأميركية لم يكن في محله سواء بخصوص قوة التنظيم في العام 2014 ولا بشكل المواجهة في ما بعد ولا بسقوط دولته طوال فترة المواجهة، وهذا ربما دفع ضباط الاستخبارات الأميركية للإعلان عن قلقهم من وجود التنظيم وخطره المتنامي على أمن الولايات المتحدة الأميركية وشركائها في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.



لم تقدر واشنطن قوة التنظيم بشكل حقيقي، بدليل أنها لم تنجح في إسقاط دولته إلا بعد 5 سنوات من حرب الولايات المتحدة الأميركية مع شركائها الذين بلغوا أكثر من ثمانين دولة.



الأمر لم يقتصر على خطأ تقدير قوة التنظيم أثناء وجود دولته، ولكن استمر حتى بعد مرور سنوات المواجهة الخمس، فمنذ هذا السقوط والتنظيم قام بتنفيذ المئات من العمليات التي يمكن أن نصف بعضها بالنوعي، ومنها سيطرته على سجني الصناعة وغويران في الشمال السوري قبل عامين.



تركة التنظيم ما زالت تمثل عبئاً على المجتمع الدولي من دون أن يُبحث لها عن حل حقيقي، وهو ما يستخدمه لإعادة إنتاج نفسه من جديد، فبعد إعلان سقوطة وإلقاء القبض على أفراد التنظيم الذين يتوزعون على 7 سجون، تضم قرابة 12 ألف سجين من 70 جنسية، يُضاف إليها عدد من المخيمات يعيش فيها أكثر من 70 ألف من أسر هؤلاء المتطرفين.



مخيمات اللاجئين أو معسكرات التدريب الخاصة بهؤلاء المتطرفين الموجود أغلبها في الحسكة ودير الزور وبجوار بعض القواعد الأميركية، فضلاً عن مخيمات عوائل "داعش" التي أنتجت مقاتلين للتنظيم ما زالوا في عمر الزهور ما بين 9 سنوات و 12 عاماً، حيث لا توجد آلية حقيقية للتعامل مع هؤلاء الأطفال أو المقاتلين المحتملين للتنظيم، الذين رضعوا من أثداء أمهاتهم حب الانتقام والعمل من أجل عودة دولة الخلافة!



الأمر لم يقتصر على ذلك، ولكن محاولات الاغتصاب أو الزواج التي تتم ما بين هؤلاء الأطفال وبعض نساء "داعش" داخل المخيم جعله مفرخة متجددة للإرهاب، لن تتوقف عن إنتاج مقاتلين شديدي الخطورة من كل الأعمار!



فكرة عودة "داعش" لدولته تحمل قدراً من المكر، صحيح تعتمد على الحركة البطيئة للتنظيم، إنما لم يجد طريقة غيرها للإنتقام ولعودة مملكته الزائلة، ولكنه يرى هذه الطريق آمنة وسوف تُؤتي ثمارها مع الوقت، فرغم ما تُرسله صفارات الخطر عن عودة التنظيم من جديد إلا أن المجتمع الدولي ما زال يصم آذانه ولا يُحرك ساكناً تجاه المواجهة المقبلة.



كل هذه المقدمات لن تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي أننا أمام خطر متنامٍ لتنظيم "داعش"، ليس هذا فحسب ولكننا أيضاً أمام مواجهة هزيلة من المجتمع الدولي للتنظيم الأخطر، بل أمام دعم من قبل هذا المجتمع للتنظيم! دعم في صورة عدم المواجهة، فما زالت بعض الدول تضع على كاهلها فكرة المواجهة ولكن وسط مجتمع دولي كان وما زال يسمح بوجود التنظيم الأخطر، بل ويستثمر وجوده.



لن تكفي جهود المواجهة الدولية المجتزأة للتنظيم، ولن يكون لهذه الجهود أي ثمار طالما لا توجد إرادة دولية للمواجهة، وبالتالي سوف يظل خطر التنظيم يتنامى حتى يستيقظ على مشهد أقرب بصعود خليفة التنظيم أبو بكر البغدادي من أعلى مسجد النوري في صيف عام 2014.



لا ينقص العالم تقدير خطر التنظيم، ولسنا في حاجة للحديث عن الأخطار المتوقعة في حال عودته، ولكننا في حاجة إلى تحميل دول العالم مسؤولية العودة المحتملة أو التي باتت في ظل المعطيات السابقة أمراً واقعاً.



"داعش" ما زال يطل برأسه الذي لم ينقطع رغم مرور قرابة 9 سنوات على نشأة دولته في منطقة الشرق الأوسط، وما زال القلق بخصوص خطره حاضراً. خطورة "داعش" في عدم تقدير خطره في الماضي أو الوقت الحالي، ونخشى أن يتكرر ذلك مستقبلاً، وبالتالي لن ينقطع الحديث عن خطورة التنظيم في كل ذكرى تخص سقوط دولته من كل عام.

* نقلا عن " النهار"

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