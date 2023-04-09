أوهام إعادة "الصحوة"

جاء في مجلة البيان ع 311 تاريخ يونيو 2013م مقالة كتبها محمد بن عبد الله الدويش تحت عنوان (( إعادة الصحوة.. رؤيــة مقترحة)) ومجلة البيان تعتبر من المجلات ذات التوجه السروري وكان لها دور في توجيه شباب (الصحوة) العوام نحو فكر الإسلام السياسي، ويعتبر د. الدويش أحد منظري السرورية له سلسلة مقالات في مجلة البيان، يقول في مستهل مقال (( إعادة الصحوة.. رؤيــة مقترحة)):

(( ... والسؤال المثار: ألا يمكن اليوم أن نفكر من جديد في بعث الصحوة من جديد؟ أليس لدينا من الرصيد والإمكانات ما يعيننا على بعث العمل الدعوي بأفضل مما كان عليه في المرحلة السابقة؟

وأحسب أن العناية بمثل هذا المشروع – إذا توافر الاقتناع به - أولى من كثير من المشروعات المتناثرة ذات الأثر المحدود...)).

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ولا ننسى أن هذه المقالة قد نشرت عام 2013م أي بعد سقوط دولة الإخوان المسلمين وفشلها في مصر، مما يعنى أن إعادة حراك (الصحوة) العامة كان له دور ملموس خصوصا في حراك مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا. (فالصحوة) العامة كان لهم دور فاعل ورئيس في صناعة الفوضى فالدويش هنا يدعو إلى نقل النشاط (الصحوي) من الحراك التقليدي المهادن إلى الحراك الصدامي فمرحلة 2013م وما بعدها من الممكن أن نرصد فيها عندنا في المملكة العربية السعودية أكثر من حالة فردية فوضوية قام بها شباب (الصحوة) العامة، وفي المرحلة التي أصبح الإسلام السياسي يحث على طلب التمكين، وأصبح شباب (الصحوة) العامة يجاهرون بالمفاصلة الشعورية، حسب مفهوم سيد قطب الذي نظر له في كتاب معالم في الطريق.

إن مما تعاني منه جماعات الإسلام السياسي هو انعدام النقد الذاتي وتقييم مسيرتها وواقعها وأفكارها وعلاقاتها بأوطانها ثم يأتي أحدهم ويصرخ بأعلى صوته أن الإسلام يتعرض للمؤامرة! وأنا أقول إن أكبر مؤامرة يتعرض لها المسلمون هو وجود جماعات الإسلام السياسي وخطابها الدعوي الفج.

إن تجييش شباب (الصحوة) العامة وخلق حراك الخصومة داخل المجتمع الواحد والعزف على وتر وهمي، وهو إقامة دولة الحاكمية لله وإبعاد الناس عن الولاء للدولة الوطنية ومصالحها هو ما أفشل دولة الإخوان في مصر وذلك حينما قدموا الولاء لجماعة الإخوان المسلمين ولمكتب الإرشاد ثم الولاء للدائرة القطبية الضيقة التي كان يمثلها خيرت الشاطر مقدم على الكفاءة والخبرة. إن إدارة الدول الناجحة قائم على الخبرات والكفاءات والولاء للدولة الوطنية وليس لمكتب الإرشاد كما أن (الصحوة) هي نتيجة للحرب الباردة في فترة من الفترات استهلكت حتى انتهى دورها.

لا يريد أفراد جماعات الإسلام السياسي أن يعترفوا بأنهم كانوا أداة بيد أجهزة مخابرات عالمية تحركهم كيف تشاء وتشكلهم حسب الحاجة، لم يقل لنا قيادات الإسلام السياسي الموجودون في بريطانيا وكندا وأميركا كيف صبروا على كتابة التقرير الأسبوعي عن أنفسهم وعمن اتصل بهم أو شاهده أليست من الخيانة لانتمائهم ولأوطانهم أن يقوموا بمثل ذلك، لماذا لا يحكي لنا قيادات الإسلام السياسي كيف تم الاتفاق بين الإخوان المسلمين في سوريا والموساد الإسرائيلي لعلاج جرحى الفصائل المسلحة التابعة للإخوان المسلمين السوريين في المستشفيات الاسرائيلية في تل أبيب، ولماذا لم تحكِ لنا جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن دورها في توزيع بونات البترول لشراء الذمم داخل جماعة الإخوان المسلمين لصالح صدام حسين في فترة غزوه للكويت وغيرها، ولا أدري كيف أثق بشخص يقدم الولاء لقيادات الإسلام السياسي على الولاء للوطن، ولا ننسى أن هذه الجماعات وفي الفترات المبكرة قد أصدرت أدبيات ضد الانتماء للوطن.

ما أريد قوله حرص أحدهم على إعادة (الصحوة) العامة إلى ساحة حراك الإسلام السياسي يدل على عدم القدرة على قراءة الواقع والتحولات الحادثة في الساحة السياسية والاجتماعية، ويدل على عدم الفهم لطبيعة (الصحوة) العامة.