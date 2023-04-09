في الإسلام يعتبر تحريم الحلال ومنعه هو تماماً كتحليل الحرام والسماح به سواء بسواء ومعروف أن رب العالمين ورسوله الأمين أوضحوا فرض فريضة الصيام وتم معه الأخذ برخصة الإفطار للمريض والذي على سفر، ولم يصاحب تلك الرخصة أوامر بمنع الإجهار بالإفطار، وأتى في حديث صحيح ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الأمة سافر في رمضان بيوم قائظ فالتزم البعض بالصيام وما صاحبه من إعياء وأخذ البعض برخصة الإفطار فنصبوا الخيام وسقوا الإبل وعلى أثر ذلك قال رسول الأمة: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»، ولم يطلب منهم عدم الإجهار بالإفطار ولم يعتبر ذلك الإفطار المرخص به من رب العالمين خطأ أو «معصية» كي يعاقب المجاهر به كحال المعاصي المنهي عن المجاهرة بها فإذا لم يطلب رب العباد ورسوله الأمين بمعاقبة من يجهر بالإفطار المرخص به فهل يحق لأحد أن يفرض تلك العقوبة؟!

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ومعروف أن الصيام بأشكاله المختلفة موجود في جميع الأديان السماوية وحتى غير السماوية فهل يعقل أو يقبل أن يقبض على مسلم إبان زيارته أو عيشه في بلد أوروبي أو آسيوي بتهمة الإجهار بالإفطار عند أكله أو شربه في الأيام التي يصوم بها أتباع الدين السائد بالبلد المعني؟! ولماذا نرتضي للآخرين ما لا نرتضيه لأنفسنا عند تواجدنا في بلدانهم وأي مؤمن هذا الذي يتضعضع إيمانه وصيامه ويقوم بالإفطار حال مشاهدته لغير المسلم أو المسلم المريض أو المسافر وهو يقوم بالفطر المرخص له به من رب العباد؟!

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آخر محطة:

1- لو سافرت من الكويت إلى قطر بالطائرة فالزمن يقارب الساعة وتبدأ رخصة الإفطار لك بالمطار «رغم أن الرحلة قد تُلغى أو تتأخر للمساء» ولا أحد يتحدث عن المجاهرة وجرح مشاعر الصائمين الآخرين وهناك من يمارس إفطاره بالملأ، بعد ذلك تذهب للطائرة التي لا تقودها ولا يشكل صيامك خطراً عليها ومع ذلك يحق لك أن تفطر وتطلب الطعام والجالس بقربك ملتزم بالصيام ولا أحد يتحدث عن الإجهار بالإفطار أو أنه إجهار بالمعاصي!.

2- بالمقارنة لو سافرت بالسيارة نهاراً وهو الوقت المناسب للسفر عند الأغلبية من الكويت لقطر والزمن يقارب 10 ساعات عدا توقف النقاط الحدودية وأنت من يقود السيارة ومسؤول عن أرواح من معك ومع ذلك لو حاولت أن تأخذ بالرخصة وتأكل وتشرب فستعاقب وقد تسجن لمدة شهر أو أكثر فكيف؟! في إندونيسيا وهي أكبر بلد إسلامي لا تتغير الحياة في رمضان ولا تقل الإنتاجية ولا تغلق الأسواق ولا تقطع الأرزاق.

3- أصحاب الأمراض المزمنة شديدة الخطورة كالقلب والسكر والضغط، يحتاجون في أي لحظة إلى أماكن للأكل والشرب حال انخفاض سكرهم أو شعورهم بأعراض النوبة القلبية أو تخثر الدم بسبب قلة شرب الماء، فأين سيحصلون على تلك الأمور إذا ما كانت كل المطاعم والأسواق مغلقة وسيف العقاب مصلت على رقابهم لو أكلوا أو شربوا؟! للعلم المسلم مطالب بعدم إلقاء نفسه للتهلكة!

* نقلا عن "النهار الكويتية"

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