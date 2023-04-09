زعماء لا أنبياء

تلقيت، من داخل مصر ومن خارجها، تعليقات على مقال الأسبوع الماضى من زملاء وأصدقاء أعزاء، أقدر كثيرًا آراءهم وأفكارهم، بعض هذه التعليقات حملت احتجاجًا على أنى استعملت، في أكثر من مقال، وصف «الزعيم العظيم» في الحديث عن سعد زغلول وثورة ١٩، وجه الاعتراض أنه كان وزيرًا فترة ليست قصيرة في ظل الاحتلال البريطانى، قبل سنة ١٩١٤، ولم يُعرف له اعتراض ولا صدام مع سياسة الاحتلال.

بعض التعليقات يرى أصحابها أن الحديث عن فشل ثورة عرابى والإشارة إلى أن المناظرة الشهيرة بين عرابى والخديو لم تقع ينطوى على تشكيك في وطنية عرابى، جريًا على طريق أحمد شوقى، أمير الشعراء، والزعيم مصطفى كامل.

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ما يخص سعد زغلول نوقش طويلًا، وقيل فيه الكثير، صدرت عدة كتب بهذا المعنى، إلى اليوم هناك مَن يشكك في ثورية زغلول، بل في وطنيته بكل أسف.

بدأ سعد زغلول عرابيًّا وحقق معه، وعوقب بعد فشل الثورة. عقوبات شباب العرابيين كانت هينة بعض الشىء؛ هو كان من تلاميذ الشيخ محمد عبده، وقد فتح الخديو عباس حلمى الطريق أمامهم للعودة مجددًا إلى مؤسسات الدولة، طوى عباس بسرعة شديدة صفحة والده محمد توفيق مع العرابيين؛ ثم صاهر سعد رئيس الوزراء، مصطفى فهمى، تزوج كريمته صفية.

وتولى نظارة المعارف ثم الحقانية، عظمة سعد الحقيقية أنه في لحظة تاريخية محددة تصدى لقيادة المطالب الوطنية، التعبير عنها والمطالبة بها، مصاهرته لصديق الإنجليز وجلوسه طويلًا على مقعد الوزير لم يُنْسِه لحظة أنها مصر وأنها محتلة، ولابد من الاستقلال التام عن بريطانيا العظمى وعن السلطنة العثمانية، كانت بريطانيا سيدة العالم بلا منازع، وكانت السلطنة تحتضر.

تحدى بريطانيا العظمى بكل طغيانها وجبروتها، هو نفسه رأى ما جرى من قبل لعرابى ورفاقه، لكنه لم يَخَفْ وتحمل في ذلك شديد العناء، طوى ما مضى، حتى إن زوجته، على غير المعتاد في مصر، حملت لقب زوجها وتخلت عن لقب الوالد، صار اسمها صفية زغلول. كان يمكن لسعد أن يفقد حياته في صراعه مع الإنجليز، فعلوا ذلك في بعض المستعمرات ولم يخذله الشعب المصرى، بل وقف إلى جواره بصلابة وقوة، وقّعوا له توكيلات ليكون صوته مشروعًا في مواجهة الإمبراطورية، التي لا تغيب عنها الشمس «وقتها».

أحمد عرابى ارتكب العديد من الأخطاء، ولم ينصت جيدًا لآراء مساعديه والمقربين منه، تعرض لحملات قاسية، وكان هناك مَن نسبوا إليه ما لم يقم به ولم يقله، إيجابًا أو سلبًا، ميزات أو أخطاء، كل هذا وارد ويمكن تفهمه، لكن يظل عرابى رغم الفشل والهزيمة رمزًا كبيرًا من رموز الوطنية المصرية، رفع الصوت المصرى عاليًا ومدويًا في وجه المستتركين والأتراك، الذين اعتادوا إنكار أي حق للمصريين في تولى شؤون بلادهم.

فضلًا عن الأوروبيين الذين كانوا طامعين في احتلال هذا الوطن، والحق أن أبناء مصر، منذ الاحتلال الرومانى، كانوا مبعدين عن إدارة بلادهم، ذلك دور عرابى وفضله، لا يمكن لمنصف أن يسحبه منه، أما النجاح أو الفشل في تحقيقه فقضية أخرى، ترتبط بالظرف الدولى والأوضاع الإقليمية، ناهيك عن الوضع الداخلى ذاته.

المشكلة ليست في الزعيمين ولا في كل الزعماء، لكنها في تصورات وأفكار بعضنا نحن.

بيننا مَن يقيسون الزعماء بمقاييس الأنبياء ويضعون الزعامة في موازاة النبوة. لذا لا يقبلون أن يكون في سيرة الزعيم أو في حياته أي هفوة، فما بالنا لو كان هناك أي خطأ أو لحظة ضعف؟!. الأنبياء يُعدهم الله سبحانه وتعالى ويُطهرهم وصولًا إلى لحظة التكليف، حتى حين قام سيدنا موسى بقتل مصرى وشرع في قتل آخر، قبل النبوة، ينبئنا القرآن الكريم بأن الله تاب عليه.

الأنبياء يحميهم الله تعالى من انتقام ومكر الأعداء والخصوم، أبوالأنبياء إبراهيم- عليه السلام- جعل الله النار التي ألقاه فيها قومه بردًا وسلامًا، سيدنا موسى وكذلك السيد المسيح أنقذهما الله في طفولتهما وطوال حياتهما، سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- نجا من عدة محاولات اغتيال، أما الزعماء فقد تعرض كثير منهم للسجن، بل الإعدام.. السيد محمد كريم في الإسكندرية في زمن حملة نابليون حالة دالة. خارج مصر، نعرف جميعًا ما جرى مع «تشى جيفارا».

الزعماء مواطنون عاديون جدًّا، وفى لحظة تاريخية محددة، يعبر البعض عن الوطن والشعب، بغض النظر عن سيرتهم قبل ذلك، قد يكون في تاريخ كل منهم ما يتضارب أو يتناقض مع لحظة الزعامة، في زمن الحملة الفرنسية وجدنا نماذج عديدة من هذه النوعية، «ابن القباقيبى»، وكذلك في عهد محمد على «حجاج الخضرى».

في التاريخ تأتى لحظة أو موقف فاصل، يستجيب له شخص أو فئة، ترتقى معه وبه، فيكونون زعماء ورموزًا، وقد يحدث العكس، تكون الاستجابة عكسية أو خاطئة، ضد اللحظة والموقف، فيسقط أصحابها ويهبطون إلى درك الوطنية الأسفل، وفى تاريخنا العديد من النماذج، تأمل استجابة وتعامل أحمد فتحى زغلول وكذا إبراهيم الهلباوى مع «مذبحة دنشواى»، التي ارتكبها جنود الاحتلال البريطانى.

الهلباوى كان أشطر محامٍ في مصر وقتها، لسانه الزلق في قاعات المحاكم يدوى في مصر كلها، لكن أثناء محاكمة دنشواى وقف الهلباوى يترافع ضد الفلاحين ويدافع عن جنود الاحتلال، فكانت شهادة وفاته المعنوية لدى المصريين، الأمر نفسه مع فتحى زغلول، قبل أن يكون قاضيًا بالمحكمة، فسماه المصريون «جلاد دنشواى»، ورغم ترجماته وكتاباته المهمة والرائدة.

لم يُعتمد من الثقافة المصرية كأحد رموز التنوير، فقد أخل بالوطنية المصرية فاستُبعد تلقائيًّا، قارن موقفه بموقف شقيقه سعد زغلول سنة ١٩١٨ وما بعدها. فتحى زغلول هبط من علٍ لأنه اتخذ موقفًا غير وطنى ولا إنسانى بالمرة، لم يسامحه الضمير المصرى إلى اليوم. سعد (شقيقه) وُلد من جديد مع توجهه، في نوفمبر ١٨، إلى دار المعتمد البريطانى مطالبًا بحق مصر في الاستقلال.

السيد عمر مكرم، نقيب الأشراف، قبل حملة نابليون، كان محسوبًا على مراد بك، هو الذي دفع به كى يتولى النقابة، رغم صغر سنه، كان مراد واحدًا من أسوأ قيادات المماليك ومن أشدهم عسفًا بالمواطنين، ولما دخل نابليون القاهرة، هرب عدد من قادة المماليك إلى فلسطين، خرج معهم عمر مكرم إلى أن زحف نابليون إلى فلسطين، وهناك كان عمر مكرم فأعاده نابليون إلى مصر، وقتها كان القائد الفرنسى يسعى بكل وسعه إلى اجتذاب المصريين نحوه.

الحوادث أنضجت عمر مكرم، حتى وجدناه، في مايو ١٨٠٥، يتزعم المصريين في رفض العسف المملوكى/ العثمانى، بل إنه خاطب الوالى التركى بأن من حق الأهالى اختيار واليهم وعزله إن لم يكونوا راضين عنه، بل من حقهم أن يفعلوا ذلك مع مولانا السلطان نفسه.

الزعيم الوطنى مصطفى كامل كان يحظى بدعم الخديو عباس حلمى في بداياته وكان محسوبًا على مجموعة الخديو، وكان هناك مَن لا يطمئن إليه ولا يعول على ما يقوم به، لكن حين تغيرت علاقة الخديو بسلطة الاحتلال وجرى ما يمكن اعتباره مهادنة بين قصر عابدين (الخديو) وقصر الدوبارة (كرومر)، ابتعد مصطفى كامل عن الخديو واستمر في طريقه، حتى أمكن له بعد جريمة الإنجليز في قرية دنشواى (المنوفية).

إثارة حملة إعلامية واسعة ضد بشاعة الاحتلال، انتهت بإخراج كرومر من مصر، وصار مصطفى كامل أيقونة وطنية، صحيح أن هناك مَن يمكنه انتقاد بعض شعاراته، مثل ألّا تفاوض إلا بعد الاستقلال، لكن هذا الشعار كان مهمًّا في حينه لحث المصريين على التصدى للاحتلال، خاصة أنه لم يكن واردًا لدى بريطانيا- وقتها- أن تتفاوض على الجلاء، حتى لو كان شكليًّا، وقتها كانوا يتفاوضون على مد امتياز قناة السويس.

حتى سنة ٢٠٠٨، أي تعميق الاحتلال ومد أجله. العقاد كان يراه متحذلقًا في خطبه، هناك مَن عاب عليه انحيازه الشديد إلى الدولة العثمانية، البعض الآخر أخذ عليه أنه راهن على فرنسا حتى سنة ١٩٠٤، الملاحظات عديدة، لكنها تظل في نطاق الآراء والمواقف، في كل الأحوال هناك ما يمكن أن يؤخذ على آراء وأفكار مصطفى كامل، لكن عمليًّا كان وطنيًّا- مخلصًا إلى أبعد حد. لم يغادر الروح والهدف الوطنى المُلِحّ يومًا، وهو طرد الإنجليز من مصر، وهو ما يحمده له الضمير المصرى إلى اليوم.

* نقلا عن "المصري اليوم"