المأزق السياسي القادم!

في ظل تعطيل البلد بين انتخابات وحل وتشكيل حكومي متسارع متغير وغير مستقر، الا أن المواطنين لا يزالون يتفاءلون ليواجهوا التغييرات السياسية المتسارعة، وبوسط التهديدات بعدم تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية فهناك من يسعى لرفع اسم الكويت بالمحافل الدولية العالمية المتطورة.

بعد تعليق عمل البرلمان لمدة شهر وفقا للمادة 106 من الدستور في 18 فبراير 2021 بغرض تهدئة الاحتقان بين الحكومة والمجلس، ولكن للاسف أخذ الشد يكبر حتى تم تقديم الاستجوابات وتقديم الحكومة استقالتها في 5 ابريل 2022 بعد الإعلان من 26 نائباً لتأييد الاستجواب المقدم ضد رئيس الحكومة السابق الشيخ صباح الخالد الصباح، وتم قبول الاستقالة وتشكيل حكومة برئيس جديد وبالرغم من التغييرات بالاسماء الا ان الصراع أصبح مستمرا باختلاف الأشخاص والأسماء.

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الوضعية الحالية هي استمرار التصعيد بين الحكومة الجديدة ومجلس 2020 والتصريحات من شخصيات مختلفة هي مؤشر كبير لما هو قادم من مشهد سياسي ممكن الاستنتاج من خلاله، ومواصلة الاحتقان بين السلطة التشريعية والتنفيذية ينتج عنها تعطيل للتنمية والقوانين التي ممكن أن تنقذ البلد من الخلل الاقتصادي الدي يمر به العالم والكويت بشكل خاص أيضا لوجود نقص تشريعي في ما يساهم بالمشاريع التي تنتج إيرادات غير نفطية وتنويع مصادر دخل الكويت غير المعتمدة على النفط، لتغطي حجم الفساد والهدر المالي والعجز لميزانية 2023-2024 لتغطية الـ5 مليارات دينار كويتي مقدار العجز الذي يفوق ميزانية السنة المالية السابقة، وبهذا نجد تعطيل البلد ومواكبة التشريعات والقوانين المتقدمة التي تنعكس على تطور البلاد، فهذه العرقلات السياسية ما هي الا ضياع لوقت المواطن وتشتيت انتباه المختص، وهدر للوقت لما يحمله من قيمة ممكن أن ننجز بها من دون التطرق للخلاف الشخصاني بين الجماعات التي تقصد أن تبطئ كل الخطوات التنموية الإصلاحية بالبلد.

الحل في هذه المرحلة مواكبة التقدم المحيط وتقديم ما يساهم في التعاون، وإيجاد البيئة المناسبة للعمل بين السلطتين لتحقيق الراحة للمواطنين والجيل القادم برفع اسم الكويت عاليا بخطاب مدني بعيد عن التخلف والتناحر السياسي.

فما يحدث في العالم المحيط أكبر من هذه المشاهد التي تخلفنا وتعطلنا لسنوات، واحترام الدساتير المدنية العالمية وخطاب التعايش في التشريع القانوني هو ما ينجي المواطنين في المراحل والسنوات القادمة من العالم الحديث والقفزات التشريعية القانونية، فالكويت محتاجة لقرارات تنقلها لمراحل للأمام بعجلة التشريع المتطور.

* نقلا عن " القبس"