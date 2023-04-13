التلاحم الأوروبي... معجزة بوتين غير المقصودة!

جمعت الجغرافيا أوروبا كما جمعها تاريخها الفظيع الدامي. وهذا ليس أمراً مفاجئاً. لكن أن تنجح أوروبا في تشكيل جبهة منقطعة النظير ضد روسيا، تجمع اسكندينافيا وأوروبا الوسطى والغربية فذلك تحول تاريخي سيقلب تاريخها.



فمن دخان الحرب الأوكرانية، تبزغ الوحدة الأوروبية لتقبر منذ الآن الأهداف الاستراتيجية لورطة بوتين، مهما فعل! ورغم الدهشة التي يولدها فشل روسيا في تحقيق أي نصر عسكري ذي مغزى، فان التحول والحراك السياسي الأوروبي المحيطين بهذا الغزو، يثيران دهشة أشد.



منذ زمن شارلمان وحتى 1945، كان تاريخ أوروبا صراعاً دامياً، بل متوحش. ومثل شرقنا الأوسطي الراهن، كانت أوروبا داراً لكل العصبيات والحماقات، تتقاسمها الكنائس، والأمجاد التليدة للأعراق، وقدسية "كل شبر" من الأرض، لتسيل دماؤها حتى الركب، على مدى قرون، ليقول المؤرخون، أن اوروبا عصية على السلام! فرغم أنها الأكثر تحضراً وتقدماً وثراء، بدت أنها أبعد ما تكون عن حكمة التوافق ونعمة السلم.



يبدو كلامي هذا متعسفاً لا تاريخياً، نظراً الى عمق الاحداث التي حركت هذه الصراعات. فلا بد أن خلف كل هذه الدراما الأوروبية قدْراً من الحتمية!



انها الاستراتيجيا والاقتصاد، وليست أوهام الأيديولوجيا. فلقد منعت التحالفات المتغيرة الاندماج الإقليمي، لتنقسم أوروبا وتغرق في صراعات لا تنتهي على خطوط التجارة والموارد والمستعمرات والأسواق، تلبية لصناعة ناهضة وثروات أسطورية لا ترحم.

فرغم كثافة الصراع العقائدي، والعصبيات الدينية وقفت فرنسا الكاثوليكية في الحرب الأهلية الألمانية، ضد "شقيقتيها الكاثوليكيتين إسبانيا والامبراطورية الرومانية (النمساوية الهنغارية). فمكر التاريخ يعني أن الاستراتيجية أولاً، ثم العقيدة. فاصطفت جيوش الفرنسيين والهولنديين والبلجيك والبولنديين والألمان وسفنهم، لتتقاتل في حروب بحرية وبرية ضد كل قوة أوروبية بازغة.



لأكثر من خمسة قرون، كانت اأوروبا حرباً للكل ضد الكل، حتى 1945. جاءت فجأة قوتان خارجيتان، أميركا والسوفيات، لتستأثرا بالقرار السيادي الأوروبي وبقرار الحرب.

وبعد ما كانت أوروبا القارة الأكثر غرقاً في الدماء، أخذت إجازة من حروبها، حتى 1990. بل أخذت بعدئذ إجازة إضافية من تاريخها بأسره، لتعيش متعة مشاهدة اللحظات الأخيرة لموت العولمة الراهنة.

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بذريعة أن التشابك الاقتصادي ضمانة ضد الحروب نامت أوروبا في العسل قبل الحربين العالميتين اللتين ذهبتا بحياة مئة مليون شخص، ثم بالذريعة ذاتها، نامت أوروبا بعد الحرب الباردة، وتغافلت عن المخاطر البازغة من حولها على وهم أن لا تهديدات أمنية، ولا مخاطر استراتيجية. سرحت أوروبا ثلثي جيوشها، و80٪ من بحريتها وصناعتها الحربية، بل صدرت بعيداً الصناعات الثقيلة ذات العمالة الكثيفة.



لكن سرعان ما غلب الجموح الامبراطوري على بوتين، سامحه الله. لينهي بغزوه أوكرانيا حلم ليلة الصيف الأوروبي اللذيذ.



أطلق بوتين تحولاً أوروبياً أصيلاً لم يقصده قط! بل قلب هذا الانعطاف تاريخ الأطلسي، وتاريخ "الشركاء الغربيين" شرق آسيا.

بداية حاولت ألمانيا تجنب المجابهة مع روسيا. لكن، مع وصول دبابات ليوبارد الى ساحة القتال، تتحول ألمانيا من موقع الدعم الصناعي لخطوط الإمداد، إلى موقع القيادة. المغزى هنا الدافع الأساسي كان أوروبيا وليس أميركياً. فلقد كان قلب بايدن في كفه في بداية الحرب.

مع استمرار جموح بوتين، ودفعه للتعبئة العامة الثالثة، ينشأ خطر حقيقي على ألمانيا ذاتها! وصممت ان تدرأ أي احتمال لتداعي الجبهة الأوكرانية. لم يكن ذلك لمصلحة غربية، او أوروبية عامة، بل لأنها مصلحة قومية ألمانية.



فلو حصل المحظور، ستضطر ألمانيا لدفع دباباتها الى سهول بولندا المنبسطة، وبعدها تعرف ألمانيا ما يمكن ان يحصل! من جهتها، فان تلك الجيوش الاوروبية التي لم تسهم منذ عقود في عمليات مشتركة، تركض الآن لتنخرط معا في علميات تدريبية، وشبه قتالية.



الدول الاسكندينافية تشد حزامها لتتحول قلاعاً بحرية، وتغلق عملياً البلطيق أطلسياً. سبق لفنلندا أن انتصرت على الغزو السوفياتي عام 1939 وهزمته بشكل مخزٍ. لكنها دفعت ثمناً كبيراً لتحالف الغرب مع السوفيات في الحرب العالمية الثانية، حين غزاها ستالين 1945 وسط تغافل الحلفاء عن اجتياحها، واحتل بعض أراضيها، ولم يتوقف حتى حصل على حق الفيتو على قراراتها القومية الاستراتيجية.



اليوم، أصبحت فنلندا العضو 31 في الأطلسي. وبالمقابل، يؤكد بلينكن ثقته بقدوم السويد للأطلسي منهية بذلك ثلاثة قرون، منذ انفضاض الحرب الاهلية الألمانية في فستفاليا، إيذاناً بعودتها للتاريخ في أوروبا. لقد كان الهاجس الدائم للدول الإسكندنافية: "ماذا نفعل يوم يغزونا الروس؟". ولقد أكد بوتين هواجسها.

وإذ تحاول تركيا الحصول على حصتها من نزف الثروات الروسية الطازجة، لم تلبث أن انضمت بدورها الى نظام العقوبات الأوربية والأميركية، وبخاصة تلك المتعلقة بالمواد الاستراتيجية، والبنوك، والشرائح الالكترونية.



كانت بريطانيا دوماً، من جهتها، نداً استراتيجياً لروسيا. وكانت تكتفي بتمكين شركائها الاوروبيين في المعركة البرية، للتفرغ لتعظيم قدراتها البحرية. أما الآن فإنها تنخرط بحراً وبراً.

لكن مغزى ما يحدث في أوروبا، أهم وأعمق بكثير. فبعد كوفيد والحرب الأوكرانية، يشهد العالم تقطع أواصر العولمة، بل تنشط أوروبا ذاتها في تقطيعها. وخلافاً لتاريخها، تتضافر في هذه اللحظة، الدوافع الاستراتيجية العسكرية الاستراتيجية الاقتصادية، لتجعل من الوحدة الاوروبية ضرورة لا مناص منها وليس مجرد طموح طوباوي إشكالي.

فبعد أن أمضت أوروبا قروناً تتقاتل على خطوط الامداد البحري والمستعمرات، وبعد أن سلمت أمرها لقطبي الحرب الباردة، ينقلب تاريخها.

وزن الإرادات الأميركية موجود، ولكنه ليس بالحاسم. فلقد سرع بوتين إعادة تشكيل العولمة، كما سرع الحاجة الى توحيد القرار السياسي الأوروبي ليصبح التلاحم وربما الوحدة، مصلحة أوروبية أصيلة. في الماضي، لم تكن النوايا الطيبة ولا والمصالح المحتملة، كافية لتحقيق الوحدة الأوروبية. وتقع ألمانيا في قلبها بالذات. أما الآن فهي قضية حياة او موت لأوروبا.



تحتاج ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، كما لم تحتج، الى فضاء أوروبي مندمج. ورغم البريكست، كانت الزيارة الأولى للملك تشارلز بعد تنصيبه لألمانيا بالذات، أي قبل الولايات المتحدة، وقبل غيرها. وهذا يحمل دلالات خاصة. لن يتم رص صفوف العسكر فحسب، بل سنشهد عمليات اندماجية اقتصادية لمواجهة تحديات انهيار العولمة التي تعودنا.



جاءنا نحن العرب عشرات من أمثال بوتين، نجحوا في تمزيقنا، وتحاربنا وأفنينا بعضنا بعضاً، لتفرقنا المعابد والعبادات. لكننا لم ننجح حتى في التضامن ضد الغزاة.

للتاريخ حكمته! قد يحين الأوان وقد لا يحين. لكن، لحسن الحظ، أوروبا ستتجه جنوباً أيضا، ولا محالة!

* نقلا عن "النهار"