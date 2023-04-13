الفساد أكبر التحديات التي تواجه حكومة السوداني!

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالذكرى العشرين لاحتلال العراق،بأن الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق،حيث وصفه بانه لايقل خطورة عن تهديد الارهاب،حيث يتفق أغلب الشعب العراقي على أن الفساد يرتبط بتلك الفترة المظلمة التي أعقبت الاحتلال وما تلاها من تفشي للفساد في مؤسسات الدولة كافة،وكذلك السياسات التي أنتهجتها الحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد،بالاضافة الى التركة الثقيلة التي ورثتها الحكومات بعد عام 2003 من فساد وإنهيار لمؤسسات الدولة كافة.

من أهم عوامل الفساد هو التوزيع الانتقائي للخدمات قبل عام 2003،الامر الذي خلف حالة من التجهيل والتخلف لهذه المناطق على حساب مناطق اخرى،بالاضافة الى تدهور الاقتصاد العراقي بشدة في تلك الفترة، ناهيك عن أدنى صور الفساد والتي ظهرت جلية في برنامج النفط مقابل الغذاء،والذي حصل فيه النظام السابق ودائرته على غالبية المنافع من هذا البرنامج حيث أشار تقرير المفتش العام الامريكي الخاص بإعادة أعمار العراق ان ما لا يقل عن مليار دولار من أصل 60 مليار خصصت لاعادة الاعمار قد أهدرت بالكامل.

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بعد 20 عاماً ما تزال الخدمات والبنى التحتية في العراق متضررة بشدة،بسبب تفشي الفساد وسيطرة الاحزاب على أغلب المشاريع في البلاد، بالاضافة الى البيروقراطية التي سادت عملية الاصلاح والتطوير والاعمار،حيث تشير التقارير وفق دراسة امريكية اعدات لهذا الغرض أن ثلث المتوفين من عام 2003 الى 2011 كانت وفاتهم بسبب سوء الخدمات العامة ومنه الصحية وسوء البنى التحتية.

أحتل القطاع العام في العراق المرتبة 23 في العالم الاكثر فساداً في عام 2022 وهو رقم قد تطوّر كثيراً حيث كان ثاني أكثر القطاعات فساداً في عام 2006،الامر الذي أثار الشباب المحبطين من أثار الفساد على الخدمات العامة وتردي الاقتصاد،ودفعهم للخروج بالاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد.

تشعر الاجيال الشابة في العراق بانها بعيدة كل البعد عن ممارسة دورها والمشاركة في القرار السياسي،ما جعلهم وبعد مرور 20 عاماً بخيبة امل في تحقيق رغباتهم وآمانيهم،لذلك فأن أي تظاهرات سلمية لم تحقق أي تغيير ملموس وهو علامة على صعوبة تحقيق العراقيين لتطلعاتهم في بلاد لاتحكمه المؤسسات والقوانين،بقدر ما تحكمه قوة المال والسلاح.

العراق يعيش حالة الاستقرار النسبي،على الرغم من التراجع في عدة ملفات ولكن بشكل عام لإان الاهمال والاستبداد والفساد هي النتائج الثانوية للغزو الامريكي الذي أصاب المؤسسات العراقية كافة،ومع الجهود المضنية التي تقوم بها حكومة السيد السوداني في هذا المجال الا أن الواقع الخدماتي يحتاج الى أرادة قوية في تنفيذه،بالاضافة الى إبعاد التأثير السياسي والحزبي في أي خطوات في عمل الحكومة،الامر الذي ينعكس على خطوات الانجاز الفعلي على الارض.

* نقلا عن "المدى"