«وزارة السعادة» عندهم.. ونحن نلغي الثقافة والبحث العلمي..!

نبارك التشكيل الحكومي الجديد، مع تمنياتنا بأن يتضمن هذا التشكيل بين طياته الرغبة الصادقة في إعادة تحليق طائرة الكويت، التي هبطت اضطرارياً منذ عشرات السنين، بسبب أعطال أصابت أجزاء مهمة في أجهزتها وفي مفاصلها، ولحاجتها إلى الصيانة التامة والكاملة قبل إعادة إقلاعها.

إلا إنني لاحظت أن هناك أموراً مهمة جداً قد لا توحي لي بذلك، وأتمنى من كل قلبي أن أكون مخطئة.

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غابت عن مسؤوليات الفريق الوزاري الجديد تخصصات غاية في الأهمية، كانت موجودة في يوم من الأيام، وهي من الأمور الضرورية والمهمة جداً وفق متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.

وزارة الإعلام أُلغيت منها «الثقافة»، بالرغم من أن الثقافة اليوم أهم بكثير حتى من التعليم التقليدي، الذي يقوم على الحفظ والصم.

والثقافة في عالم الشعوب تعني رُقي التفكير والتواصل وسهولة الانصهار والتمازج الصحي والتفكير السليم.. وكلما كان الشعب مثقفاً، كان راقياً في سلوكه وتعامله، وهو دلالة على رُقي إدارته.

كما أن وزارة التعليم العالي إلغي منها «البحث العلمي»، وكلنا يدرك أن البحث العلمي هو ما تنفق عليه الدول المتطورة الميزانيات الضخمة، لأنه السبيل المهم جداً للتعرف على ‏أمور خفية وتطويرها، وحل مشاكل آنية ووضع سبل التغلب عليها وكيفية الوصول إلى أسهل وأقصر الطرق إلى المعلومة المهمة، بغية التوصل إلى حلول جديدة تتلاءم مع الواقع.

كما ألغي من وزارة الدولة للإسكان «التطوير العمراني»، والتطوير العمراني، والكل يعرف ذلك، هو أول غائب عن خريطة الإسكان وفي مشروعات الإسكان عندنا، والتي تحتاج أغلبيتها إلى كثير من جوانب التطوير، سواء كوحدات سكنية مستقلة أو كوحدات متكاملة توفر للسكان ‏كل المتطلبات العصرية لحياة آمنة ومستقرة، مع ضمان انسيابية الحركة والتنقل لسكان هذه الوحدات، وتوفير كل متطلبات الصحة، كالمشي وممارسة أنواع الرياضة وحجم المساحة الخضراء، أي توفير البيئة المناسبة لكل متطلبات الحياة اليومية لأي ساكن في هذه المجمعات السكنية.

أما وزارة الاتصالات، فقد ألغيت منها «تكنولوجيا المعلومات»، والكل يعرف أن تكنولوجيا المعلومات اليوم هي الهمّ الشاغل بالنسبة للدول المتحضرة، التي تتسابق في ما بينها لتطوير ‏الاتصالات والمعلومات، فثورة المعلومات والاتصالات هي السمة الأساسية للمرحلة التي يعيشها العالم كله، وهي أساس التطور في كل مناحي الحياة، لأن المعلومة تعني الحياة.

والآن نأتي إلى المهم في الأمر كله، وذلك بإلغاء «وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة»، خصوصاً أننا نعيش اليوم مرحلة مهمة من مراحل تنظيف الدولة من أكوام الفساد، التي غصنا فيها عشرات السنوات وللأسف الشديد، وكان أملنا ومبتغانا وتطلعنا أن يُعزز هذا الجانب ويتم التوسع فيه، لا أن يُلغى تماماً، كما حصل في التشكيل الوزاري الأخير.

كنا نتطلع إلى تعزيز جهاز النزاهة ‏وتأكيده من خلال إدخال هذا الموضوع في كل مناحي الحياة.. مثل التعليم والإعلام وغيرهما، بشكل مباشر وغير مباشر وفي كل المراحل العمرية، لتكون النزاهة سلوكاً وثقافة قبل أن تكون قانوناً.

لا أعرف حقيقة القصد من إلغاء هذه الجوانب المهمة في وزاراتنا، بمعنى الاستغناء عنها والاكتفاء بالمصطلحات التقليدية، رغم أهميتها الشديدة والكبيرة، ‏لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، رغم يقيننا بالحاجة الماسة إلى هذه التغييرات المهمة، والتأكيد على جوانب جديدة لم تكن موجودة في المراحل التقليدية العادية بسبب انتفاء الحاجة إليها.

أتمنى من كل قلبي أن يكون هذا الإلغاء بقصد واحد فقط لا غير، وهو لتعزيز هذه الجوانب وتطويرها وتنميتها في المرحلة المقبلة والقريبة جداً، وليس بقصد إلغائها تماماً، لأن ذلك يعني غياب الجدية في التطلع إلى مستقبل مختلف ومتميز.

دول مجاورة أنشأت وزارة للسعادة، ونحن نُلغي وزارة للتطوير العمراني والنزاهة والثقافة والبحث العلمي.

تخيلوا..؟!

* نقلا عن "القبس"