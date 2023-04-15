استعراضات إيلون ماسك مستمرة!

يبدو أن اعتراض الملياردير إيلون ماسك لم يكن على الإيحاءات السلبية فى توصيفه فى الإعلام بأنه (المثير للجدل)، أو أن يُلحِق الإعلاميون باسمه معلومة أنه اشترى منصة تويتر بـ44 مليار دولار، فى سخرية واضحة من بذخه على نزوة الاستحواذ على ما ينال اهتمام الجماهير العريضة فى العالم، حتى لو تسبَّبت فى خسارته مليارات الدولارات. وقد اعترف هو نفسه، فى اجتماع مع موظفيه الأسبوع الماضى، بأنه منذ شرائها فى أكتوبر الماضى انخفضت قيمتها إلى أكثر من النصف! أما المرجح فإنه كان يطمح فى المزيد من هذه الصفات لأنها تلبى له أشياء نفسية لها الأولوية فى تفكيره، واكتفى بعض المحللين بأنها تُحدِث له توازناً نفسياً وعجزوا عن تقديم تفسيرات.

وكانت نتيجة هذا الغموض لتصرفاته أن ملاحَقة الإعلام له تزداد لتتوافق مع اهتمامات الجماهير العريضة عبر العالم فى متابعة أخباره، وهو لا يتأخر فى تقديم ما يجذب متابعيه، حتى لو فعل الشيء وأعقبه بنقيضه، أو قال شيئاً وأتبعه بما ينفيه! فقد صدَّق، أواخر مارس الماضى، مع مئات الأكاديميين ورؤساء الشركات وشخصيات مشهورة، على بيان دعوا فيه إلى التوقف لمدة 6 أشهر عن إجراء أبحاث تقنيات ذكاء اصطناعى، وتساءلوا: هل يُراد تطوير أرواح غير بشرية يمكن أن تتفوق على البشر من حيث العدد والذكاء وتحل محلنا؟! ولكن، وما إن طيَّرت وكالات الأنباء هذا الخبر عبر العالم، إذا به يعلن أن (تويتر) بصدد العمل فى مشروع فى مجال الذكاء الاصطناعى، حتى إنه بعد أن أقال الآلاف ممن كانوا يعملون فى تويتر قبل استحواذه عليها، وظَّف بدلاً عنهم متخصصين فى الذكاء الاصطناعى.

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وفى مفارَقة كبرى، أنه تعرض، فى يوم واحد: الأربعاء 12 أبريل، لمقاطعة قطبين من النادر أن يجتمعا على شىء، روسيا وأمريكا، فقد أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى فى روسيا، أنها لن ترفع الحظر على تويتر، وقالت ضمن عدد من الأسباب، إن تويتر لا تزال تروِّج لمضمون مُدمِّر يتعارض مع القيم الروحية الروسية التقليدية. كما أعلنت الإذاعة الأمريكية العامة أنها ستوقف حساباتها على تويتر بسبب اتخاذها إجراءات تُقوِّض من مصداقيتنا، من خلال التلميح الكاذب إلى أننا لسنا مستقلين من الناحية التحريرية.

* نقلا عن "الأهرام"