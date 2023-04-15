مستقبل "حرّاس الدين" بعد أفول "القاعدة"

تكبّد تنظيم قاعدة الجهاد في سوريا خلال الفترة الأخيرة خسائر كبيرة. لعل الخسارة الأهم والأكبر هي في نشاط تنظيم "داعش" والذي جاء على حساب "القاعدة"، ثم انشقاق المجموعات التي كانت تعمل لمصلحته في الداخل السوري، حتى باتت هذه المجموعات العدو الأول لفرع التنظيم بالشام.



بدأت مراحل الانشقاق في عام 2016 عندما غيّرت جبهة النصرة في ذلك الوقت اسمها، وفكت ارتباطها بتنظيم قاعدة الجهاد، وعلى خلفية هذا التحول انشقت مجموعة من "الجبهة" رغم استمرار مبايعتها لـ"القاعدة"، وأطلقت على نفسها مسمى "حرّاس الدين" وأعلنت عن ذلك ببيانها الأول في 27 شباط (فبراير) من عام 2018.



بات تنظيم "القاعدة" في هذه الوضعية ضعيفاً، خصوصاً بعد تحول، أبو محمد الجولاني، وفك ارتباطة وخلع بيعته من القاعدة، فقد حدد أولوياته في مواجهة النظام السوري، وابتعد من حساسية ارتباطه بالتنظيم الذي تصنفه الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا كياناً إرهابياً، بل تضع قادته على القوائم السوداء للإرهاب.



نشط تنظيم "حرّاس الدين" في إدلب السورية والريف الغربي للمحافظة وبعض المناطق المحيطة بحماة واللاذقية، وبات محاصراً بين ضربات الولايات المتحدة الأميركية وهيئة تحرير الشام، وهنا أصدر زعيم القاعدة السابق، أيمن الظواهري، أوامره بالابتعاد من الصدام مع "الهيئة" والتركيز على الأهداف الداعمة لسقوط النظام السوري.



معظم المؤشرات تؤكد أن مقاتلي "الحراس" ما بين الـ2000 إلى 2500 مقاتل، وأن ثمة تنسيقاً تم بين هيئة تحرير الشام والتحالف الدولي ربما نتج منه سقوط عدد غير قليل من مقاتلي التنظيم وقادته، وهو ما أضعف قوته، فضلاً عن العوامل المرتبطة بالقيادة المركزية للتنظيم في أفغانستان من غياب زعيمها بعد الإعلان عن مقتل "الظواهري" في آب (أغسطس) من عام 2022.



واجهت الولايات المتحدة الأميركية فرع التنظيم في سوريا من خلال الاستهداف الجوي للقيادات بالتنسيق مع شركاء واشنطن، ومن خلال حصار التنظيم على مستوى العمل الميداني، فقد وضعت أحد أهم قياداته الشرعية مؤخراً، ويدعى سامي محمود محمد العريدي، على قوائم الإرهاب، ورصد برنامج مكافأت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية مبلغ خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى قتله أو إلقاء القبض عليه.



وهنا يمكن القول، إن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تعمل على عرقلة أنشطة تنظيم القاعدة، سواء على مستوى القيادة في أفغانستان أو حتى أفرعه النشطة في بعض البلدان العربية والأفريقية، ومنها سوريا، ومن هنا وضعت "العريدي" على قوائم الإرهاب، فأهميته تبدو من كونه المسؤول الشرعي وعضو مجلس شورى التنظيم، وهي هيئة منوط بها اتخاذ القرارات العليا.



"العريدي" من أصول أردنية، فقد حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الشرعية، وتُنسب إليه الفتوى في الكثير من عمليات القتل والخطف والعنف الذي مارسته الجماعة ضد الأقليات الدينية، وقد سبق أن سجن في بلده الأصلي في عام 2006 ثم سافر بعدها إلى مناطق الصراع في سوريا، ثم بات المسؤول الشرعي الأول في تنظيم "حرّاس الدين" في ما بعد. "العريدي" كان المسؤول الشرعي الأول في جبهة النصرة ما بين عامي 2014 و2016 قبل أن تتحول إلى جبهة تحرير الشام ثم إلى هيئة تحرير الشام وتفك ارتباطها الكامل مع تنظيم القاعدة.



الحصار الذي تواجهه "حراس الدين" ليس للبيعة التي أعلنها وحافظ عليها لمصلحة تنظيم القاعدة، ولا للخصومة التي يواجهها من قبل هيئة تحرير الشام والتحالف الدولي، ولكن كون التنظيم نفسه رفض كل الاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين الروسي والتركي، فقد أصدر بياناً في عام 2018 اعتبر فيه أن اتفاق "سوتشي" هو استمرار لوأد ما أسماه الثورة السورية الشامية، كما وصفه بأنه استمرار لمسار أستانا المشؤوم.



فجلّ الظروف الميدانية تؤكد تراجع تنظيم القاعدة في سوريا، فضلاً عن أفول التنظيم الأم في أفغانستان وموت قياداته التاريخية وعدم الإعلان عمن يخلفها حتى الآن، وحصار الخصوم للتنظيم، فضلاً عن مواقفه التي حاصرته برفض الاتفاقيات التي عقدها الجانبان التركي والروسي معاً.



ورغم سقوط دولة "داعش" وتحرير مدينة الرقة، التي كانت تمثل عاصمة له في 22 آذار (مارس) من عام 2019، إلا أنه يتمتع بقوة وقدرة تفوق "القاعدة" في سوريا ممثلة في حرّاس الدين، ولعل العمليات النوعية لخلايا "داعش" في شمال شرق وغرب سوريا تدل إلى ما ذهبنا إليه.



شهد تنظيم القاعدة تراجعاً كبيراً في عملياته في منطقة الشرق الأوسط، فلعل هوى المنطقة العربية بات أميل إلى "داعش" منه إلى القاعدة، وهو ما أدى إلى نجاحه بقيام دولته في 29 حزيران (يونيو) من عام 2014. تراجع التنظيم في منطقة الشرق الأوسط قابله صعود آخر في أفريقيا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل نشهد تراجعاً لتنظيمي القاعدة و"داعش" في سوريا خلال الفترة المقبلة؟ أم أنه انعكاس للمواجهة ولا يُعبر عن رؤية للتخلص منه بصورة كاملة؟



الواقع يؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية تستهدف قوة التنظيم، هي تريد أن تنتقل بالتنظيم من مرحلة القوة إلى مرحلة الضعف، وليس لديها خطط قصيرة أو حتى طويلة الأمد تستهدف بنيته والقضاء عليه بصورة كاملة، وهذا أخطر ما في المواجهة التي يمكن وصفها بالمنقوصة، رغم إجراءاتها وأفول التنظيم فعلاً وتراجع عملياته على المدى القريب.



لا مستقبل لـ"حرّاس الدين"، لكن ما زال التنظيم يُسيطر على مناطق شاسعة في إدلب، وما زال يمثل قوة حتى ولو كانت محدودة، ألا يغري ذلك واشنطن للعمل من أجل القضاء بصورة كاملة على التنظيم، أم أن استراتيجيتها مبنية على تآكل التنظيم فقط وفق عوامل داخلية وخارجية؟



أعتقد أن استغلال الظرف الذي يمر به التنظيم حالياً سوف يُساهم في القضاء عليه بالكامل، وهذا ليس معناه إتاحة فرصة أكبر لهيئة تحرير الشام، ولكنه سوف يُعطي مساحة أكبر لمواجهتها، وبالتالي إعلان سوريا في المستقبل خالية من الإرهاب.



تأتي فرصة الإعلان "المحتمل" مع التقارب العربي - السوري والتنسيق في ملفات كثيرة، لا بد أن يكون أهمها وفي مقدمتها القضاء على تنظيمات العنف والتطرف التي باتت سوريا المصدّر الأول والرئيسي لها في المنطقة.



الوقت ليس في مصلحة "حرّاس الدين" ولا "هيئة تحرير الشام" ولا حتى "داعش" لو أحسنا التعامل مع هذه التنظيمات، وتم استغلال الانفتاح العربي السوري مؤخراً وعودة دمشق إلى الحضن العربي من جديد؛ فكل المؤشرات تؤكد أن لا مستقبل لهذه التنظيمات في ظل أفول "القاعدة".

* نقلا عن "النهار"

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