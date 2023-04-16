لا قداسة ولا إسفاف

(هل من المصلحة أن نشوه عظماءنا، مبعث فخرنا الوطنى، لصالح الحقيقة، أيًّا كانت، مع العلم أن التاريخ ليس به حقائق مؤكدة، وهو ما يُشكِّك فى عظمتهم، ويصرف الأجيال عن الاقتداء بهم..؟).

أرسل لى زميلنا العزيز، الناقد، المؤرخ الأدبى المتميز، إبراهيم عبدالعزيز، مدير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون (سابقًا)، هذا السؤال، مساء الأحد الماضى، تعليقًا على ما كتبته بـ«المصرى اليوم»، وتفضل الزميل الكبير بأن أرفق مع التعليق مقالًا قديمًا للكاتب الراحل، على أدهم، فى هذا الموضوع بعنوان «العظمة والعظماء»، نُشر فى مجلة العربى الكويتية.

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حين كان د. أحمد زكى رئيسًا للتحرير- عدد يناير ١٩٧٥- استعرض فيه آراء عدد من فلاسفة التاريخ والسياسيين الكبار فى هذه القضية، حيث تراوحت الآراء ما بين التحذير من الإشارة إلى نقاط ضعف بعض العظماء والزعماء، بل ضرورة تجنب الإشارة إليها، كما نفعل مع بعض الأصدقاء، فى مقابل الموقف الآخر، وهو الإصرار على الإشارة إليها والوقوف عندها.

كان رأى على أدهم أن التمجيد المطلق للزعماء يمكن أن يفتقد المصداقية لدى الأطفال والشبان خاصة.

الواضح أن المقال أو بالأحرى الدراسة المتعمقة لعلى أدهم، رغم قصرها، جاءت فى أتون الضجة الهائلة التى اشتعلت داخل مصر وخارجها حول كتاب توفيق الحكيم «عودة الوعى»، الذى خصصه لهجاء الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وسياساته وليس هجاء ثورة يوليو، التى كان ينتسب إليها النظام السياسى برمته والرئيس السادات، رئيس الجمهورية وقت إصدار الكتاب.

التاريخ عمومًا يقوم على وقائع وأحداث، يجب عدم إغفالها ولا التعامل بانتقائية معها، بغض النظر عن رأينا فيها أو الحكم عليها وموقفنا منها.

عبدالرحمن الجبرتى رصد وقائع حملة نابليون على مصر، وجاء على ذكر ما نعرفه باسم «ثورة القاهرة الثانية»، وقد تعامل الفرنسيون بوحشية بالغة مع أهل القاهرة، لكن الجنرال كليبر، قائد الحملة، بعد عودة نابليون إلى فرنسا، اكتشف فى النهاية أنه لابد من التصالح وقدر من الود مع الأهالى، فحدث تواصل بينه وبين كبار علماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله الشرقاوى، شيخ الجامع الأزهر.

وتم الاتفاق على بداية صفحة جديدة، وعفا الله عما سلف، وقال كليبر لهم كلامًا طيبًا فى حق الأهالى: «هم رعيتنا»، وأعد عفوًا عامًّا، وتعهد بتخفيف بعض المظالم والمغارم، ذهب العلماء إلى قادة الثورة والأهالى يعرضون عليهم الاتفاق، يتصورون أنهم حققوا إنجازًا طيبًا، لكن زعماء الثورة كانوا يرون استمرار ثورتهم ومقاومة المحتل إلى النهاية؛ أى خروج الفرنسيين نهائيًّا.

وكان مازال لديهم أمل فى أن السلطان العثمانى سوف يرسل قوات تطرد الفرنسيين. يؤكد الجبرتى أن الاتفاق لم يعجبهم، وأنهم احتدُّوا على العلماء. يقول: «قاموا عليهم، وسبُّوهم وشتموهم، وضربوا الشرقاوى والسرسى، ورموا عمائم الشيوخ، وأسمعوهم قبيح الكلام..».

ذكر الجبرتى كذلك ما هو أكثر فى المشهد، إذ وجهوا إلى العلماء اتهامات بالغة القسوة، مثل أنهم ارتدُّوا وصاروا «فرنسيس»، وأنهم تلقوا أموالًا من الفرنسيين. الحق أن العلماء تحملوا الكثير من العنت مع كليبر وقادة الحملة، كان كليبر على النقيض من نابليون فى التعامل مع العلماء، اعتبرهم كليبر مصدر التمرد عليهم، كما عانى العلماء مع الأهالى الغاضبين والثائرين.

بعد أن فرغ الجبرتى من رصد المشهد كله بقلمه، عبّر عن استيائه مما قام به الثوار، قال عنهم: «تكلم السفلة والغوغاء»، مدافعًا بحرارة عن العلماء الأجلاء، الذين أرادوا تجنب المزيد من وحشية كليبر وإنقاذ الأهالى من مصير قاسٍ، خاصةً أن القوات الفرنسية كانت قد أحرقت حى بولاق تقريبًا. مثل هذه الوقائع تتجنبها الكتب والدراسات المدرسية، ليخرج التاريخ ناعمًا.

رومانسيًّا ورديًّا، حتى فى لحظة الاحتلال ومقاومته. لا أظن أن ذكر هذه الواقعة يمس سمعة الشيخ الشرقاوى وغيره من كبار العلماء، وليس فيها تشويه لتاريخنا بقدر ما تكشف لحظة الاضطراب التى وقعت للمصريين جميعًا.

الجبرتى لم يتردد فى تراجمه لكبار شخصيات عصره فى أن يذكر الكثير من الوقائع، التى قد تبدو للنظرة المُجزَّأة مسيئة إلى أصحابها، لكن فى المجمل العام لحياة كل منهم، يمكن تفهمها.

لم يكن الجبرتى استثناء فى ذلك بين المؤرخين، فمَن يراجع تاريخ ابن خلدون والمقريزى وابن تغرى بردى يمكن أن يجد الروح نفسها.

لكن فى التأريخ للشخصيات والأحداث ذات الطابع الدينى أو التى ترتبط بالمشاعر والقيم الدينية، يمكن أن نجد بعض التحفظات، من ذلك تناول وقائع «موقعة الجمل» وكذلك «موقعة صفين»، بين الإمام على بن أبى طالب والصحابى معاوية بن أبى سفيان، حيث لا يتردد ابن كثير الدمشقى فى «البداية والنهاية» فى أن يستعيذ بالله من ذكر بعض التفاصيل، وكذلك الحال لدى عدد من المؤرخين، الذين تناولوا تلك الأحداث المأساوية، لكن صلب الوقائع وكثير من تفاصيلها عرفنا بها منهم.

فى التاريخ السياسى والاجتماعى لا قداسة للزعماء والعظماء، عظمة الزعيم والقائد تكمن فى مدى إنسانيته، أى القوة والضعف، الصواب والخطأ، قدرته على مواجهة الضعف بالجهد والعمل وقوة الإرادة، فضلًا عن مدى الاستجابة لضرورات الموقف واللحظة التى يخوضها المجتمع وتمر بها البلاد.

الزعيم لا يسير فى طريق مستقيم وصاعد طوال الوقت، نعم كان سعد زغلول وزيرًا فى وجود لورد كرومر، لكن هذا لا يعنى أنه كان رجل الاحتلال، المعيار ماذا قدم وقام به وهو وزير؟. مصطفى كامل تلقى دعمًا ماليًّا وسياسيًّا من الخديو عباس حلمى حين كانا معًا ضد الاحتلال البريطانى، ولما تصالح عباس مع سلطة الاحتلال ابتعد عنه مصطفى كامل.

تاريخ أحمد عرابى لا ينقص، وطنيته لا تُخدش، إذا ثبت أن مبارزته الكلامية للخديو توفيق وهو فوق حصانه لم تقع على هذا النحو. ضعفه وهو فى المنفى، وتقدمه بالتماسات إلى لندن ليعود إلى وطنه، لا يسحب من رصيد موقفه الوطنى، حتى الهزيمة. مرة ثانية، زعماؤنا ليسوا أنبياء، ولا ينبغى أن نتصورهم كذلك.

لا يتوقف الأمر علينا نحن. الجنرال بيتان هو بطل فرنسا فى الحرب العالمية الأولى، وهو نفسه الذى هُزم فى الحرب العالمية الثانية أمام هتلر، واستسلم، بل حكم فرنسا باسم الاحتلال النازى، لا تنفى أى واقعة منهما الثانية أو تؤدى إلى محوها من التاريخ.

وإذا لم تكن هناك قداسة للزعماء والقادة، فيجب عدم ابتذال الأخطاء والملاحظات. التدنى فى إبداء الملاحظات والتعبير بفجاجة عن الاختلاف أو الإسفاف فى التعامل مع الوقائع والزعماء يهبط بالأحداث وما وراءها إلى ما قد يُعد إهانة لمجموعات بشرية آو فئات اجتماعية بعينها، وربما شعب بأكمله.

والحق أننا عانينا من هذا الابتذال فى التعامل مع العديد من زعمائنا وعظمائنا، سواء فى التاريخ الوسيط أو الحديث والمعاصر، حدث ذلك مع صلاح الدين الأيوبى ومحمد على وعرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول وجمال عبدالناصر، أحيانًا يتم اختزال زعيم أو مرحلة كاملة فى كلمة أو تعبير بذىء، عرابى «فلاح تمرد على أسياده».. محمد على «الدخاخنى».. عبد الناصر «ابن البوسطجى».

بعض الأعمال الدرامية والبرامج فى التليفزيون الرسمى سخرت فى وقت ما من شعار مصطفى كامل «لو لم أكن مصريًّا لوددت أن أكون مصريًّا». كان ذلك فى مطلع الألفية الثانية، حين كانت السخرية من الوطنية المصرية موضة ومجالًا للاستظراف السمج.

تقديس الزعماء، أى الارتفاع بهم عن مستوى الضعف والخطأ الإنسانى، هو الوجه الآخر للطريقة المبتذلة فى التعامل مع أخطائهم وجوانب الضعف أو أوجه القصور فى مسيرة كل منهم.

ومن أشكال الابتذال التعامل مع الأحداث الكبرى فى تاريخنا وثوراتنا وزعمائنا بطريقة المكايدة أو«المُحن»-بضم الميم. تأمل إصرار البعض على الانتقاص من قيمة وأهمية ثورة ١٩، عن تصور أن ذلك يحد من أهمية وقيمة سعد زغلول وحزب الوفد، رغم أن سعد لم يصنع ثورة، هى روح الشعب ورغبته العميقة فى الاستقلال، سعد كان عنوانًا لها.

راجع كذلك ما قيل عن حرب الاستنزاف بيننا، والتى لولاها لما كان ممكنًا أن نصل إلى لحظة العبور العظيم يوم السادس من أكتوبر، إنكار حرب الاستنزاف مكايدة للرئيس عبدالناصر وفترة حكمه.

لكن الجهد والتضحيات والشهداء كانوا مصريين من أعماق هذا الشعب. الغريب أن إسرائيل نفسها وعددًا من المصادر الغربية لا تنكر أهمية وقيمة هذه الحرب، التاريخ لا يُفهم ولا يُقرأ بروح المكايدة وسيكولوجية المُحن، وينبغى أن نكبر بنظرتنا إلى زعمائنا عن ذلك الابتذال والإسفاف.

* نقلا عن "المصري اليوم "