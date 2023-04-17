الرئيس النظيف.. في ملف الكويت المخيف

بعد أن أنهى الشيخ أحمد نواف أحمد الجابر الصباح التشكيلة الرابعة، سيجد أمامه أثقال الملف المخيف، الذي تراكمت محتوياته خلال السنوات الأخيرة التي قضتها الكويت في جدل بليد بين البرلمان وحكومة الشيخ صباح الخالد الذي خرج من قيادة الحكومة بسبب التباين بينه وبين المجلس، حول الأولويات التي تحتاجها الكويت ولا تزال ملحة، بينما سعى المجلس لتمرير قرارات تسعد بعض المواطنين وتوفر شهادة شعبية إيجابية للأعضاء للعودة البرلمانية، وفوق ذلك الاختلاف في النظرة تجاه الأحداث الإقليمية والعالمية وإسقاطاتها على الكويت والمنطقة.

وخرج الشيخ صباح الخالد مرتاحاً من أجواء المناكفات وبعيداً عن شحنات المفردات التي تفرزها سخونة المواجهة، ويتسلم الشيخ أحمد النواف تركة ثقيلة، ليس فيها ما يبهج لا في المحتوى ولا الشكل، فالبلد توقف عن السير في دروب التنمية منذ سنوات، تولدت منها قضايا فرضت على الوزارة الجديدة التعامل الشامل لمسارات الجمود في كل جوانب الحياة، وفي تجديد البنية التحتية التي تتكاثر الشكوى من رداءتها، وفي تعبئة لشحن الحيوية للبيروقراطية الكويتية التي تعيش في استرخاء منذ سنوات، وفي التنمية بكل فروعها بما فيها التعليم، وتنويع مصادر الدخل.

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وأكبر عقدة يواجهها هي ترشيق الدولة الرعوية، ليست فقط في ما توفره من أصناف الرخاء، بل في استعادة قيم العمل والعطاء، وتلميع ضرورات التفوق مع إضاءات للرعاية، تمنح لأهل المواهب.

وأعترف بأن هذه التشكيلة التي تضم محتويات المستقبل ثقيلة ومخيفة لكنها تسهل عندما تتوافر بعض الحقائق.. أسجل بعضاً منها:

أولاً: العنصر الملح في مجتمع يسعى للتطور أن يضمن الانضباط، وهو جوهر التطور، وأبرز أسرار الحصول على الانضباط أو كما نسميه «الضبط والربط» يأتي من حكم القانون وسيادته على كل اعتبار وفي كل مجال وفي كل مسعى، مع ضرورة فرضه على الجميع، على البشر وعلى حسن الإعداد وترتيب المتطلبات، فلا محل فيه للمتكاسل ولا للمتخاذل الراضي بالحال والقانع بما تعطيه.

وبالطبع فإن أهم آلية المؤثرات في حياة الانضباط هم الوزراء الذين يتحملون مسؤولية التطبيق بحزم وجدية.

ونذكر بأن هيبة الحكم منبعها تطبيق القانون، وبصراحة فإن حياة الاستسهال تختفي عندما تشتد الضرورة لوجود القانون وتتعالى الهيبة التي يفرزها الحزم والشد لأحكام القانون.

ثانياً: يضمن سمو الرئيس النجاح في مأموريته الثقيلة إذا أعطى المسؤولية لأصحاب الموهبة أهل القدرة وأصدقاء الجسارة ومنبعها الثقة بالنفس، وأود الإشارة بأن المطلوب شمولية أهل الكفاءة والثقة، ليس في الوزراء بل من داخل مبنى الوزارة، من الوكيل إلى أصحاب المهمات البسيطة، ومعنى هذه الكلمات أن يضخ سمو الرئيس ثقافة عمل جديدة في الإدارة الكويتية، مدعوماً بالمستشارين والآخرين من أصحاب المسؤوليات الكبيرة.

ثالثاً: تجمعات أبناء الشعب، هي مصنع الحوارات التي يسعى إليها القائد للتفاعل مع أمانيها وتحسس آلامها، وهي تزدهر بضرورات الصراحة وغياب الخجل وانكفاء المجاملة، لكي يلمس القائد مواقع الإزعاج ومنابع الابتهاج، ومع أن سمو الرئيس شكل ثلاث حكومات غاب عنها الحوار والتواصل، وغابت عن اهتمام الرأي العام؛ لأنها لم تسجل أي إنجاز يلتصق بذكراها، ومن دون التفاهم مع مختلف أبناء الشعب لن يتعرف رئيس الوزراء على أولويات الناس، ولن يتمتع بدعمهم، وستكون خطواته اجتهادات تستوحي الاحتياجات الشعبية، ويبقى الرئيس دونها مكشوفاً أمام نوايا المجلس ومعزولاً عن تمنيات أبناء الوطن.. المهم أن يتحدث سمو الرئيس، وفي أبجديات السياسة يقولون تكلم حتى أعرفك، ومن حق الشعب الكويتي أن يسمع صوته ويتعرف على ما يختزنه من آمال ومن وسائل تحقيق هذه الآمال.

رابعاً: كيف نقطع دابر الفساد، وننقل الكويت إلى بستان النزاهة العالمي، ولا سيما أن سمو الرئيس صاحب الصيت الجماعي بنظافة يديه وصفاء ضميره، ونذكر بأن آليات القانون الحادة قادرة على كشف المدفون من الفساد، وربما نبدأ بالمسؤولين الكبار الذين لوثوا سجل الكويت، فلا استجابة لدموع الاستنجاد.

خامساً: جاءت كلمات سمو ولي العهد أمام السفراء وفي لقائه مع الحرس الوطني وقياديي الجيش ليذكر بأن الكويت تضع هموم الأمن في عقلها وعيونها وقلبها، وتصرخ لحتمية تواجده وتدعو لضمانه الدائم عبر آليات تملكها وإمكانات يوفرها الحلفاء الاستراتيجيون وشركاء المصير في مجلس التعاون، ويختزن سمو ولي العهد تجربة طويلة مع أصول الأمن وعلى علم بآلياته، ولا تفوته المواقع التي تضمن الكويت تعاضدها ومؤازرتها، ولا داعي للتذكير بمأساة الغزو التي استغلت عصابة صدام حسين نظافة النوايا الكويتية وثقتها بالدبلوماسية الناعمة مما سهل عملية الغزو.. هذه ذكرى مريرة في آلامها وبشعة في استذكارها ومؤذية في دروسها، ومع ذلك فلا مفر من التذكير بها ونقول إن الدول تعيش سعيدة عندما تضمن استقرارها وتؤمِّن حدودها وسيادتها.

سادساً: أكثر ما يسجله زوار الكويت من ملاحظات حول بيئتها هي حجم التصاق الكويتيين بوطنهم أرضاً وبحراً وتراثاً، وافتخارهم بالحس العميق لمعاني المواطنة وتقبلهم كلفتها اعتزازاً بوطن شيدوه من لا شيء وحافظوا عليه بجسارتهم وتضحياتهم، وأمنوا العيش فيه بشجاعتهم وبنزعة المغامرة القوية التي مكنتهم من عبور المحيط الهندي شرقاً وغرباً؛ ليضمنوا العيش على تربة قاسية وشيدوا وطناً مِيزته دستورٌ يضمن حكم القانون ويكرِّس المساواة بلا تمييز، وأهم ما يثير الإعجاب تكاتفهم وتلاصقهم عند الشدائد وبروز المخاطر، فيتلاحمون كتلة صلبة ضد من له نوايا طمع وتطاول.

ولا شك في أن سمو الرئيس يستطيع أن يعتمد على هذه النزعة الوطنية العالية في تنفيذ برامجه المستقبلية التي ينتظرها الجميع.

ويدرك سمو الرئيس بأن ملف التمنيات الذي يحلم به المواطنون يحتوي على ما يزين الكويت ويغرس مشاعر الفخر فيها لتكون بلا فساد، فلا مكان فيها للظلم ولا للتمييز، فالجميع سواسية أمام القانون مع بقاء أبواب القيادة مفتوحة للجميع وفق ما اعتدنا عليه تاريخياً.

سمو الرئيس، عندما نقترب من مجرى المواطنة وقوتها لدى أبناء الكويت نستذكر بأن دستور الكويت أبرزها في تأكيد المساواة، فهي العمود الصلب للوحدة الوطنية التي يجب ألا تتأثر لأي سبب، فجميع المبادئ الكبيرة والراقية التي أكدها الدستور ستتعثر إذا ضعفت خيوط الوحدة الوطنية.

وآخر الكلام أن صوت التاريخ يدعوك يا سمو الرئيس أن تبدأ بسرعة وبثقة وباطمئنان بأن أهل الكويت يساندونك، وعليك أن تقنعهم بأنك فوق كونك رجلاً نظيف اليد فأنت أيضاً رجل إنجاز، وبهذه الثنائية تحجز موقعاً بارزاً في التاريخ.

* نقلا عن " القبس "