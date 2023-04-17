السودان وخطر الحرب الأهلية

قصة السودان المعقدة في الأصل تزداد تعقيداً، وشركاء الانقلاب على نظام البشير «الإخواني» الأصولي من الجيش وقوات الدعم السريع دخلوا في مواجهة عسكرية ساخنة، وبغض النظر عن أي حساباتٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ، فإن الخاسر الأكبر هو الشعب السوداني المغلوب على أمره. استيقظ الشعب السوداني وتابع العالم اشتباكات مسلحة عنيفة وساخنة في مدن السودان وشوارعه ومقراته الحكومية ومطاراته بين القوتين الرئيسيتين في الدولة، الجيش بقيادة البرهان من جهة وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي من الجهة المقابلة.

والتحركات العسكرية فجراً واستهداف المقرات العسكرية ومباني التلفزيون هي الوصفة التقليدية للانقلابات العسكرية وهي شبيهة بما كان يجري كثيراً في الدول العربية في العقود الماضية.بداية الانقلابات العسكرية لا تأتي بخيرٍ في الأعم الأغلب، والوصول إليها في حالة السودان هو تعبير عن فشل سياسي داخلي في إدارة مرحلة ما بعد نظام البشير وعجز القوى السودانية عسكرية ومدنية عن تحقيق توافقات عملية قادرة على انتشال السودان من مشكلاته المزمنة التي لم تكن بحاجة إلى مزيد من الخلافات والتعقيدات لتزداد سوءاً.

وفي الاشتباكات المسلحة لا صوت يعلو فوق صوت البندقية، وعلى الرغم من كل المناشدات العربية والدولية لإيقاف الاشتباكات فإن طبيعة الأمور لا تسمح بذلك إلا بعد أن ينكسر عنفوان الطرفين أو أحدهما، وهذه حقيقة مؤسفة جداً. وحدة القوات العسكرية في أي دولة ضمانة للاستقرار والأمن والوحدة السياسية، وتعددها ضمانة لاحتمالية اندلاع الخلافات وتحولها سريعاً إلى ساخنة وعنيفة ودموية، والخبرة العربية الحديثة مع الميليشيات الموازية للجيش تنذر جميعها بخرابٍ ودمارٍ يضرّ بالدولة وبالشعب، والأمثلة كثيرةٌ وحاضرة في الذاكرة.

«حزب الله» في لبنان و«حركة الحوثي» في اليمن و«الجيش الشعبي» في العراق و«الميليشيات» من شكل ولونٍ في سوريا وليبيا، كلها قواتٌ عسكريةٌ خارجة عن وحدة القوات العسكرية وهي تفترق إلى نماذج متعددة، فمنها من استحوذ على الدولة بالقوة في لبنان واليمن ومنها ما أصبح منافساً قوياً للقوات العسكرية والجيش الوطني، وكل الخشية من أن يشكل السودان نموذجاً جديداً في هذا السياق. رغم صعوبة احتواء الموقف فإن الدول الشقيقة لم تتوان في اتخاذ إجراءات سريعة ومحاولات عاجلة فجرى اتصال ثلاثي بين وزراء الخارجية في السعودية والإمارات العربية المتحدة مع الوزير الأميركي، وتحدثت الجامعة العربية عن أن الوقت ما زال مبكراً لاتخاذ موقف مؤثرٍ، وبدأت بعض الجهات الدولية لا بالبحث عن حلول مؤثرة بل في تحذير مصر من التدخل بعد ما تعرض له جنودها داخل قاعدة عسكرية في السودان.

بعض الجهات الدولية ودخولها في حالات الفوضى والصراعات المسلحة في منطقتنا لا تبشر بخيرٍ، فهي تسمح باستمرار الأوضاع السيئة وتعجز عن اجتراح حلولٍ أو الدفع باتجاهها وما جرى في اليمن في السنوات الأخيرة خير شاهدٍ على إمكانية أن يكون تدخل تلك الجهات معيقاً حقيقياً لأي رغبة في إنهاء الصراعات المسلحة بحلول واقعية وعملية.

كلا الجهتين المتصارعتين في السودان لديها عناصر كبرت وترقت عسكرياً في ظل نظام «إخواني» أصولي استمر لثلاثة عقودٍ من الزمن وتأثرت بأفكاره ومبادئه وخطابه وأيديولوجيته، وفي بعض العناصر المسلحة عجمةٌ وانتماءات قبلية وعرقية لا تدفعها لاستشعار قيمة الإنسان السوداني وحرمة دمه وأمواله فكيف بطموحاته ومستقبله، ولذلك فالحل عملياً ليس سهلاً لا على الشعب السوداني ولا على الدول الشقيقة الحريصة على وحدة السودان ومستقبل دولته وشعبه.

أخيراً، فما يجري في السودان بوادر حربٍ أهليةٍ ذاكرتها سيئة لدى الشعب السوداني ما لم يتداركها العقلاء من السودانيين وبدعم كامل من أشقائهم.

* نقلا عن " الاتحاد"

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