هل كان قرار التأميم صائباً؟!

ضمني قبل ليال لقاء مع الزميل وليد الجاسم رئيس تحرير جريدة الراي، وقد تحدثت في اللقاء عن ذكرياتي إبان عملي في شركة نفط الكويت K.O.C عندما كانت مملوكة بشراكة بين الكويت وشركتي B.P البريطانية وGULF الأميركية، وقد لاحظت جودة وتقدم النظام فيها قبل تأميمها، وقد تداخل الزميل أبو خالد وسألني إن كنت أعتقد بصحة عملية تأميم الشركة، وهو سؤال مهم، حيث علينا دائماً طرح الأسئلة والمراجعة والابتعاد عن تقديس القرارات والاعتقاد بالمسلمات ومن ذلك مناقشة صحة أو عدم صحة قرار تأميم شركات النفط، وفي هذا السياق كنت قد أوضحت خطأ قرار تأميم قناة السويس 56 وما تسبب به من أربع حروب واحدة تلد أخرى (56، 67، الاستنزاف، 73) بسبب ذلك القرار الانفعالي وتزييف واقعه وجعله انتصاراً وراية ترفع، بينما واقعه يدل على العكس من ذلك..

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كانت إجابتي عن سؤال الزميل هو أن ذلك الأمر يحتاج لدراسات معمقة دون فرضيات مسبقة، توازن بين المكتسبات والخسائر، وإن كانت هناك دلالات على خطأ القرار، وضحت إبان عمليات تسويق مشروع حقول الشمال بالتسعينيات وإشراك شركات النفط العالمية بعمليات التنقيب والإنتاج، حيث ذكر خبراء النفط الكويتيون آنذاك بأن تأميم النفط عام 75 قد حرم الكويت من التقنية الحديثة بالتنقيب، مما زاد من الكلفة وأبقى كذلك كميات كبيرة من النفط حبيسة المكامن، كما تم الحديث في حينه عن الجانب الأمني المهم الذي توفره شركات النفط العالمية العملاقة والمعروف ارتباطها بالقيادات السياسية والعسكرية والأمنية في بلدانها، ومن ثم فهناك من يرى بالتبعية أن لو لم يحدث التأميم وبقيت تلك الشركات الدولية العملاقة تعمل على أرضنا لما حدث الغزو، وما هو أنكـي وأمر ان التأميم جعلنا ننزع ادارة العمليات الحيوية من الانجليز والأميركان (الحلفاء) ونضعها بيد من تسابقوا لتسليمها للصداميين الاعداء!... نحتاج بالفعل لباحثين مختصين محايدين للنظر لمكاسب وخسائر عملية تأميم النفط بالكويت... للحقيقة وللتاريخ!

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آخر محطة:

1 - قرر البائد صدام والنظام الحاكم في العراق تأميم النفط في عام 1972، ولاحقاً كتب إياد سعيد ثابت وهو رئيس المجموعة التي حاولت اغتيال الزعيم عبدالكريم قاسم وكان من ضمنها صدام الذي أطلق الرصاص بعشوائية فقتل أحد المشاركين وأصاب رجله وأفشل المحاولة...

كتب إياد ثابت -الذي انشق عن حزب البعث العراقي وأصبح ناصرياً- كتاباً قيماً جداً اختفى من الأسواق اسماه «الحصار»، شرح فيه خلفية قرار تأميم النفط العراقي، موضحاً أن المستفيد الأول اقتصادياً هو الشركات النفطية، والمستفيد الأول سياسياً هو المشبوه صدام الذي خلق منه ذلك القرار بطلاً قومياً آخر...

2 - ذكر لي المرحوم عبدالرحمن العتيقي وكان وزيراً للنفط بالكويت إبان المقاطعة النفطية العربية للغرب التي أعقبت حرب 73 بأن بلدين عربيين هما العراق وليبيا لم يلتزما بتلك المقاطعة وكانت ناقلات نفطهما تحول مسارها في منتصف المحيط من التوجه لدول أميركا اللاتينية للدول الغربية.. وأمجاد يا عرب أمجاد!

* نقلا عن " النهار"

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