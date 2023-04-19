إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية

لم يتوقف الإعلام العربى كثيرًا عند قرار مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس بوتين على خلفية اتهامات بجرائم حرب، وتحديدًا في مسألة ترحيل أطفال أوكرانيين، مع أن هذا التطور ضخم للغاية، ويمثل قمة التصعيد ضد الرئيس الروسى واستكمالًا لمشهد المباراة الصفرية في الحرب الجارية في أوكرانيا، وسنعود إلى هذه النقطة لاحقًا.

ولقد استدعى هذا التطور لدى لقاء نظمه مجلس السفراء الأفارقة مع السيدة فاتو بنسودا بناء على طلبها للترويج للمحكمة خلال زيارتها لبريتوريا منذ أكثر من عشر سنوات خلال عملى سفيرًا هناك، وكانت «بنسودا»، ذات الأصول من دولة جامبيا الإفريقية، تشغل آنذاك منصب نائب المدعى العام للمحكمة، أوكومبو الأرجنتينى، وأول مَن شغل هذا المنصب، حيث خلفته «بنسودا» حتى عام 2021، ويتولاه حاليًا البريطانى عمران خان، من أصول باكستانية.

مادة اعلانية

كان هذا خلال الضجة التي أُثيرت في العواصم الإفريقية على أثر مذكرة المحكمة بشأن الرئيس السودانى المعزول البشير، على خلفية جرائم الحرب الحقيقية لنظامه في دارفور، وكنت من أوائل المتحدثين، حيث كان محور مداخلتى أنى سأكون من أول الداعمين للمحكمة يوم تمارس مهامها للتصدى لجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، كما أشرت إلى الجرائم الأمريكية في سجن أبوغريب، وكانت مداخلات بعض الزملاء الأفارقة تنصب على تركيز المحكمة على إفريقيا وحدها، وتحدث بعضهم أيضًا عن فلسطين والعراق.

وقد تقدمت السلطة الفلسطينية بالفعل بملف للمحكمة عام 2015 بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في حرب غزة عام 2014، ثم تقدمت بإحاطة أخرى عن طريقة تعامل إسرائيل مع مظاهرات فلسطينية عام 2018، وبعد عدة إشارات عن نية المحكمة فتح تحقيقات بهذا الصدد، أوضحت الحكومة الإسرائيلية، منذ البداية، وعبر هذه السنوات، أنها غير معنية بهذه المحكمة كونها لم تنضم إلى نظامها الأساسى.

ولكن إسرائيل لم تكن وحدها مَن رفض تأسيس المحكمة، فهناك أيضًا الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران والعراق- حيث تم إنشاء المحكمة عام 2002، أي زمن الرئيس صدام حسين، كما لم تصدق كل الدول العربية التي انضمت إلى الاتفاقية، باستثناء الأردن، كما أن خلل المحكمة لا يتعلق فقط بعدم انضمام أو عدم تصديق أعداد كبيرة من الدول- فعدد الدول التي صدقت لا يزيد على 66 دولة- ولا فقط بأنها تركز على الأفارقة وحدهم والقاعدة القانونية معروفة أنه إذا لم يكن القانون ساريًا على الأقوياء قبل الضعفاء فإنه يتحول إلى أداة للقمع والظلم وليس لتحقيق العدالة، بل يكون أبعد ما يكون عن هذه العدالة.

من هنا وجدنا واشنطن تطلب استثناء جنودها في البوسنة من ولاية المحكمة كى تستمر في مهمتها، وتواصل تحررها من أي محاسبات، وتجبر مجلس الأمن الدولى عام إنشاء المحكمة 2002، أي زمن سيطرة وهيمنة واشنطن، على أن يصدر هذا الاستثناء على أن يجدد سنويًّا، ثم توقف التجديد عام 2004 بعد تكشُّف فضيحة سجن أبوغريب، لتؤكد بهذا صحة القاعدة أو الأعراف القانونية بأنه عندما يتحول القانون إلى خدمة الأقوياء فإن هذا يعنى غياب العدالة وترسخ الظلم.

ومنذ أسابيع قليلة، هلّلت واشنطن والعواصم الغربية لقرار استدعاء بوتين، وهو نصر دبلوماسى آخر للغرب في معركة استنزاف وحصار بوتين وروسيا، ولكنه قصير الأجل لأنه رهن المحكمة وكل المعايير المزدوجة المحيطة بها، ضمن مصير وسيناريوهات الحرب الجارية، فخروج روسيا غير مهزومة، بصرف النظر عن الاحتمالات المتنوعة لهذا السيناريو، سيعنى انتهاء مصداقية المحكمة وطى صفحتها أو ضرورة إعادة تشكيلها لتتناسب مع حقائق التوازنات الدولية الجديدة، التي لن تكون فيها واشنطن مهيمنة على القرار الدولى، أما هزيمة روسيا، وهذا أيضًا اختزال ومبتسر لسيناريوهات عديدة ومعقدة، فسيعنى استمرار المحكمة بمعاييرها المزدوجة وانتقائيتها وارتباطها بالأوامر الغربية فيما تمارسه من صلاحيات وحدود.

على أن هناك مساحة حركة فلسطينية وعربية ولكل مَن يدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في التحرك السريع والمنظم وعدم انتظار نتائج الحرب الأوكرانية، وهذا العالم الذي يتشكل أو قد لا يُعاد تشكيله، وهو ما يقتضى مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، بل حالة الجنون التي يقودها اليمين المتطرف حاليًا لتوظيف كل أدوات الضغط والإحراج لإسرائيل ومَن يؤيدها من الغرب، وخاصة أن التجاوزات الإسرائيلية الراهنة تضرب بعرض الحائط كل الأطر القانونية القائمة، حتى لو كان بعضها غامضًا وملتبسًا، سواء فيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة أم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة الشعوب تحت الاحتلال، أو بالمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والطفل، فمن الواضح مع تصاعد وتيرة إجراءات اليمين الإسرائيلى بدعم من الدولة حاليًا للتصرفات العدوانية والتجاوزات أن هناك مادة قانونية خصبة ومتنوعة تضم الكثير من الأبعاد وليس فقط جرائم قتل وتعذيب وانتزاع لمواطنين من مناطقهم وإهانة لمقدسات دينية واضطهاد عنصرى وقائمة ضخمة يستطيع رجال القانون البناء عليها بما يتجاوز كثيرًا جريمة ترحيل أطفال أوكرانيين- دون التهوين من هذا الأمر.

وفى جميع الأحوال، انتهاز هذه الفرصة السانحة مفيد لتوفير المزيد من الضغوط ضد إسرائيل وتجاوزاتها، ويوفر فرصة لإحراج واشنطن والغرب ومعاييرهم المزدوجة.

نقلا عن "المصري اليوم"