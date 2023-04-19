لا تستمعوا لهم!

من زار القدس واستمع لمعاناة أهلها ليس كمن لم يزر ولم يشاهد، ومن يملك زمام رأيه وقراره ليس كمن تأتيه الأوامر الخارجية فيطيعها دون أن يسأل سادته المشبوهين لماذا تطلبون منا ونحن عبيدكم المطيعون المأجورون ما لا تفعلونه فتفرضون علينا أن نصدر تشريعات تضرنا وتقيد خيارات بلدنا وسياستنا الخارجية وتضر قبل ذلك بفلسطين وأهلها المظلومين ممن يدعي كذباً وزوراً الحرص على مصلحتهم.

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فأهل القدس يطلبون من العرب والمسلمين زيارتهم لدعم صمودهم وإظهار أن لهم عزوة ومنعة وعمقاً، ويقولون إن زيارة السجين لا تعني الاعتراف بالسجان، وأنكم تأتون لزيارتنا نحن المقدسين لا لزيارة الإسرائيليين ولتزوروا مقدساتكم لدعمنا كي نحافظ عليها فما عدنا قادرين على الصمود، فالفقر والجوع كافران، وقد احتلت القدس لمئتي عام من قبل الصليبيين ولم تصدر فتوى واحدة من كبار شيوخ الإسلام آنذاك تحرم زيارتها والصلاة في مساجدها فهل تغيرت أحكام الإسلام؟! والحال كذلك كما يضيفون مع الدول العربية والإسلامية الأخرى التي احتلت من قبل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا ولم تصدر كذلك فتاوى بعدم زيارة مصر والسودان ودول شمال أفريقيا وإندونيسيا إبان احتلالها فلماذا تصدر فتاوى من جهات ليست فوق مستوى الشبهات تختص فقط بالقدس وفلسطين بعدم الزيارة ماداما محتلين؟!

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آخر محطة:

1- زار قبل أيام وفد الهلال الأحمر الكويتي القدس لتقديم المساعدات لأهلها الصامدين والقابضين على الجمر، واستمعوا لشكاوى تحرك الحجر قبل البشر لمعاناة أهلها بسبب أبواب الرزق الموصدة أمامهم وشرحوا كيف أن هناك عشرات العقارات العربية المعروضة للبيع بسبب ضيق ذات اليد.

2- إصدار تشريع كويتي فريد يعاقب ما يسمى «بالتطبيع» الذي يمكن أن يشمل أي تواصل مع الفلسطينيين في الضفة والقدس وعرب 48 كونه يمر عبر بوابات إسرائيلية يعني تسليمهم لُقمة سائغة لأعدائهم، القضية ليست غفلة وعبطاً وغباءً بل هي جريمة مع سبق إصرار وترصد ترتكب بحق المقدسات وأهل فلسطين فيما هو أقرب «للخيانة العظمى»، بحجة ودهم والدفاع عنهم ومن الحب، كما قيل، ما قتل فلا تستمعوا لهم ولا تقيدوا خياراتنا ولا تبعدونا عن أشقائنا الخليجيين.

نقلا عن "النهار"

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