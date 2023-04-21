نحو شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي

مع تصاعد التوترات الدولية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، من الأهمية التأمين من مخاطر تلك الأسلحة وانتشارها، وبشكل خاص في الشرق الأوسط باضطراباته وتوتراته، والذي يشهد تباينا في الالتزامات القانونية لدول المنطقة فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية.

كافة الدول العربية من المغرب إلى المشرق والخليج أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كأطراف غير حائزة لتلك الأسلحة وقبلت بنظام الضمانات والتفتيش الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على برامجها الوطنية السلمية.

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وإنما تمتلك إسرائيل عدة مفاعلات ومنشآت نووية غير خاضعة لضمانات البرنامج النووى، ويرجح أن لديها أسلحة نووية غير معلنة. وقد كان تبريرها لعدم الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الماضى هو أنها تواجه تهديدات وجودية، وهذا غير صحيح، وترتيبات السلام مع مصر والأردن وهزيمة القوات العراقية بعد صدام حسين أنهت أي احتمال نشوب حرب عربية إسرائيلية شاملة. وقعقعة السيوف العرضية التي نسمعها في إيران تعد مواقف داخلية لا أكثر من ذلك، والتهديدات الأمنية التي تتعرض لها إسرائيل تنبع بالأساس من احتلال الأراضى الفلسطينية ورفض حل الدولتين. ولا يمكن معالجة هذه القضية بالأسلحة النووية.

صفقة إيرانية لم تصمد

كانت هناك مؤشرات متكررة أثناء حكم الشاه بهلوي بأن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية لكسب الدعم الغربى في الحرب الباردة. وعقب الثورة الإيرانية أثارت الدراسات والأبحاث الإيرانية عن التسلح النووى مخاوف جدية بشأن نوايا إيران، رغم أنها عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي.

وفى عام 2015 توصلت مجموعة «5 +1» إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، وضعت حدًا لتخصيب اليورانيوم الإيراني (3.67٪)، وقيودًا مدتها 10- 15 عامًا على تشغيل أجهزة الطرد المركزى المعدلة، وإعادة تشكيل مفاعل الماء الثقيل، وإجراءات تحقق نووية معقدة، مقابل رفع العقوبات على إيران.

وفى الشرق الأوسط، لم يرحب بخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران سوى عدد قليل جدًا من الدول. وكانت من الشواغل الرئيسية أن الخطة محدودة الزمن وليس لأجل غير مسمى، وأنه يتم الإفراج عن الأموال الضخمة المحتجزة لإيران قبل وقف سياساتها الإقليمية الخشنة، وعندما تولى دونالد ترامب منصبه قام خاطئا بالانسحاب من الخطة من جانب واحد بدلا من محاولة بلورتها واستكمال نقاط القصور فيها.

اختلالات نووية بالمنطقة

يجب التعامل مع قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره في المنطقة بنهج أمنى متوازن دون أي تحيز أو مجاملة.

والنهج الحالى المتبع سينتهي حتما بالفشل، مع تداعيات عالمية لن تقتصر على الشرق الأوسط، ففى السنوات الأخيرة لم يُولِ المجتمع الدولي الاهتمام الكافي لقضايا نزع السلاح ولم يكن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ متوقعًا، ولم يتم إعطاء الأولوية لخطوات نزع السلاح النووي. ويعد الانسحاب الروسي الأخير من اتفاقية «تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها»، والمعروفة اختصارًا باسم نيو ستارت أحد الأمثلة على ذلك، وقد سبقها موقف شبيه من إدارة ترامب.

وفي الشرق الأوسط لم تصدق مصر وإسرائيل على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الشرق الأوسط، ولم تُولِ مصر أي اهتمام لمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية (FMCT) لأنها لا تتناول المخزونات الحالية من هذه المواد، والتى يمكن أن تُستخدم لأغراض صنع الأسلحة النووية.

أما إسرائيل فقد التزمت الصمت إزاء هذا الأمر، حيث يمكن لإسرائيل وإيران الاحتفاظ بموادهما النووية، وهو ما سيكون غير مقبول تمامًا من جانب مصر وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية.

مبادرة منطقة بلا سلاح نووى

بُذلت محاولات مختلفة على مر السنين لمعالجة القضايا النووية، وكانت إحدى هذه المحاولات الاقتراح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط (MENWFZ)، فكرة طرحت أولا من قبل إيران عام 1974، وسرعان ما تبنتها مصر بعد تعديلها لعدم استبعاد الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، ومنذ ذلك الحين تلعب مصر دورًا بارزًا في الترويج لهذه الفكرة.

وحظى اقتراح جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية (MENWFZ) بقبول واسع عالميًا، وتم اعتماد الاقتراح بالتوافق في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا لأكثر من عقد من الزمان، وتمت مناقشته في مناسبات رسمية وغير رسمية دولية عديدة، إلا أنه لم يترجم إلى إجراءات عملية.

في عام 1990، وقبيل الغزو العراقى للكويت، هدد كلٌّ من رئيس الوزراء الإسرائيلى، إسحاق شامير والرئيس العراقى صدام حسين، باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد بعضهما البعض. فطرح الرئيس المصري حسني مبارك مبادرة بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وبعد احتلال العراق للكويت تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 687 لعام 1991 الذي نص على اتخاذ إجراءات لتفكيك أسلحة الدمار الشامل العراقية، واعتبار ذلك خطوة نحو إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.

وقبيل مؤتمر 1995 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ومد أجلها، أجرت مصر اتصالات دبلوماسية واسعة ومارست ضغوطا شديدة بغية انضمام إسرائيل إلى المعاهدة، وبالفعل قبله بأيام تعهد وزير الخارجية الإسرائيلى شيمون بيريز لنظيره المصرى عمرو موسى بأن إسرائيل ستلتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي في غضون عام من عقد السلام العربي- الإسرائيلي الشامل. إلا أن إسرائيل لم توثق هذا التعهد ليعتبر موقفا رسميا أو تلتزم به علنيا، بل إن إسحاق رابين نوة بأنه غير ملتزم بأي اقتراحات أخذها بيريز في هذا الصدد.

واتخذت مصر وعدد من الدول العربية موقفًا واضحًا في مؤتمر المراجعة مفاده أنها لن توافق على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى إذا تم تجاهل مخاوف عدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وبعد مفاوضات مع الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة، رعت الدول الثلاث الواضعة للمعاهدة قرارًا يدعو جميع الدول في الشرق الأوسط للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي واتخاذ خطوات عملية نحو تحرير المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

ومع ذلك، فشل مؤتمرا مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعامى 2005 و2010 في إعطاء هذه المسألة الاهتمام المناسب، كما لم تنجح محاولات تنظيم مؤتمر إقليمي حول هذا الموضوع.

تحديات منع الانتشار النووى

دعمت الدول الخمس المالكة للأسلحة النووية اقتراح (MENWFZ) من خلال تصويتها في الأمم المتحدة، وصوتت دول الشرق الأوسط له كذلك، بما في ذلك إسرائيل وإيران، كما أيدوا فكرة جعل المنطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

ومع تأييدها نوهت إسرائيل في البداية فقط إلى أهمية مراعاة حيازة الدول العربية لكم هائل من الأسلحة التقليدية، ثم اشترطت بعد ذلك تحقيق «سلام» عربي إسرائيلي مسبقا، ثم أضافت إلى هذا المطلب أهمية تأمين «مصالحة» حقيقة مع العالم العربي وليس فقط اتفاقيات سلام بمعني تحقيق تطبيع كامل، وأخيرا حذرت من قدرة جيرانها العرب على إنتاج أسلحة الدمار الشامل.

والخلاصة أن إسرائيل رافضة مناقشة برنامجها النووي وتحاول تحويل بؤرة التركيز إلى عدم التزام كل من سوريا وإيران باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية.

خريطة طريق مقترحة

بذل جهد كبير لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ذروته في أعقاب عملية السلام في مدريد عام 1991، في اللجنة المعنية بالحد من الأسلحة في الشرق الأوسط ونشر الأمن الإقليمى (ACRS)، في ظل استعداد الكل عدا إسرائيل لإعطاء الاهتمام اللازم بالمجال النووي.

وعلى مسار ثانٍ غير رسمى، أحرزت الاتصالات الإسرائيلية المصرية تقدمًا ملموسا نحو بلورة عناصر اتفاقية لإعلان الشرق الأوسط خاليا من السلاح النووي، قبل أن تتوقف فجأة بعد شعور الإسرائيليين بأنهم قد أخذوا خطوات أبعد مما ينبغي.

وحيث إن الآثار السلبية لسباق التسلح بأسلحة الدمار الشامل بالمنطقة تفوق بكثير أي قيمة أمنية رادعة مفترضة. وبالرغم من صعوبة ومشقة مهمة الوصول إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، يجب مواصلة الجهود وهناك مساران متوازيان يمكن اتباعهما لتحقيق هذا الهدف.

أولًا: تقديم جميع دول المنطقة والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسائل رسمية وإيداعها في مجلس الأمن تؤكد دعمهم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

ثانيًا: اعتماد مجلس الأمن قرارا ملزما بموجب الفصل السابع يحظر استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد دول المنطقة الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو في المنطقة خالية من الأسلحة النووية.

هذا ويجب إنشاء فريق عمل يتألف من دول الشرق الأوسط والأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن بصفتهم مراقبين، للنظر في كيفية اتخاذ خطوات ملموسة نحو عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

علاوة على ذلك، ينبغى توجيه مجموعة من الخبراء غير الرسميين إلى صياغة البنود المحتملة لمثل هذه الاتفاقية، تمهيدا لعرضها في نهاية المطاف على الأطراف المعنية لمناقشتها والتفاوض بشأنها.

وختاما أدعو المجتمع الدولي إلى أن يأخذ اقتراح نزع السلاح النووي ومنع انتشاره في الشرق الأوسط على محمل الجد وبشكل كامل ومعايير تطبق على الكل، لخطورة تلك الأسلحة والاضطرابات والتوترات الجمة في الشرق الأوسط، وعلينا التصرف على وجه السرعة، وعدم القيام بذلك سيكون له عواقب وخيمة على الجميع ويغذي سباق تسلح مفرط ومدمر بالمنطقة، ويدفع دولها إلى عدم الانضمام إلى اتفاقات نزع السلاح الدولية الأخرى.

* نقلا عن "المصري اليوم"