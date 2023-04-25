أنجح حكومة بتاريخ الكويت!

يمكن لأي حكومة تُشكَّل بالمستقبل القريب أو البعيد أن تكون أنجح حكومة في تاريخ الكويت متى ما بدأت عملها بخلق رؤية وخطة مستقبليتين حقيقيتين - لا إنشائيتين كحال خطة 2035 - يكون هدفهما الأكبر والأهم والأول والأخير هو إيجاد بدائل لمداخيل النفط الذي ينتظر أن يكون في أدنى أسعاره خلال الأعوام العشر القادمة مع اقترابنا من 2050 العام الذي قرر فيه العالم أجمع أن يتم فيه الاستغناء الكلي عن الوقود الأحفوري، وبالطبع لن ينتظر العالم حتى ذلك التاريخ، بل سيقل الطلب بشكل كبير، كما يقول المختصون قبل عقد أو عقدين من العام المحدد مما يعني بالتبعية تدهور أسعاره، وعليه فمع الخطة الجديدة (الكويت 2025-2035) يجب أن يتم اختيار أفضل العناصر الكويتية والأجنبية للتأكد من تحققها وإزالة أي عراقيل مهما كبرت تعرقل مسارها، فمصير الكويت وبقاؤها سيكونان مرتبطين بنسبة 100% بتحقيق تلك الخطة التي هي أقرب لخطة البقاء أو العدم.

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وبدلاً من محاولة إعادة اختراع العجلة التي تنتهي دائماً وأبداً في كويت احنا غير - بجعلها لا دائرية كما يفترض بل مربعة أو مثلثة أو مستطيلة مما يعرقل سير القاطرة، يجب أن تستعين تلك «الحكومة الحلم» - التي طال انتظارها - ووزراؤها ومستشاروها بالإنجازات المبهرة للأشقاء الخليجيين التي أثارت إعجاب العالم أجمع، ويجب ألا يسمح لجهابذتنا وعباقرتنا بأن يفكروا أو يستخدموا أدمغتهم أو يدعوا بأن هناك فارقاً بالظروف بيننا وبين الأشقاء.

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وقد نكون نعيش هذه الأيام والسنين الأخيرة التي تتوفر بها الفوائض المالية التي تمكنا من أن نخلق خطة وعملاً طموحاً يحولان الكويت «بحق» إلى مركز مالي وتجاري وسياحي واستثماري، أما إذا انتظرنا حتى ينهار سعر النفط - القادم لا محالة - وبدء تسييل الأصول لدفع الرواتب والحصول على ما نحتاجه للعيش فسيكون الوقت حينها قد فات للإصلاح، حتى لو أحضرنا جميع عباقرة الاقتصاد بالعالم؛ لذا لا بديل عن التحرك اليوم قبل الغد واللهم هل بلغت... فاشهد!

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آخر محطة:

نقطة مهمة يراها كل محب ومراقب لما يجري بالكويت وهي أن الفجوة الحضارية والتنموية والتعليمية.. إلخ بيننا وبين الأشقاء بالخليج تتسع مع كل يوم يمر ننشغل فيه بالخلافات والتجاوزات المالية على حساب بقاء الوطن وتقدمه، وينشغل به الأشقاء بالإنجازات والتحرك السريع إلى الإمام حتى قد نصل سريعاً إلى يوم لا نعود به بحكم الواقع والوضع المعيشي جزءاً من منظومة G.C.C أردنا أم لم نرد.. أفيقوا أصلحكم الله!

*نقلا عن النهار

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