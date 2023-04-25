العقل الحاضر الغائب

في أواخر الثمانينات من القرن الماضي أصبت بحالة من الهوس بالمسرح كفن بصري حركي وكمادة مكتوبة. قرأت في المسرح كثيرا وتواصلت مع مجموعة من المسرحيين من مؤلفين وممثلين، وسافرت معهم إلى مهرجانات عربية مثل مهرجان المسرح العربي في بغداد ومهرجان دول مجلس التعاون للمسرح وحضرت دورة الدوحة عام 1989م ومهرجان المسرح التجريبي في القاهرة وحضرته كصحفي لأكثر من 8 دورات. والغريب أنني كنت في كل دورة أزداد يقينا أن هناك مشاركين في هذا المهرجان لم يستطيعوا أن يفهموا معنى المسرح التجريبي! وهل هو مسرح جديد أم هو طريق لمسرح جديد وكانت العروض تتأرجح مع هذا اللبس.

واستمرت جمعية الثقافة والفنون في الرياض في المشاركة في هذا المهرجان واقتصرت العروض على المشاركات الخارجية ولم يحرص أحد على عرضها للمشاهد في الداخل خصوصا جمعية الثقافة والفنون بسبب تغول عوام الإسلام السياسي وعدوانيتهم لقد كانت الأجواء في مرحلة الثمانينات والتسعينات ملبدة بغيوم (الصحوة) العامة خصوصاً بعد تحرير الكويت، في تلك الفترة أصبح (الصحويون) العوام يستعرضون قوتهم في جميع مناحي الحياة، وأصبح خطاب الأسلمة حاضر في كل شأن من شؤون الحياة، ولم يعد هناك حاجز بين ما هو ديني وما هو جبلي أو عرفي.

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في تلك الأجواء كانت جمعية الثقافة والفنون تشارك بعرض مسرحي يقال إنه تجريبي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وما كان يحدث عن أسباب المشاركة في مهرجان مسرح مع عدم وجود مسرح تقليدي أصلا إذ كانت المشاركة وقتها لمجرد المشاركة هذه الحالة المزرية للمسرح وقتها تذكرنا بحالة الحياة العقلية والفلسفية في تراثنا إذ كان العقل والفلسفة على خلاف مع الخطاب الكلامي والفقهي وكانت العلوم الكلامية والفقهية والرواية هي العلوم المتمكنة من الفضاء المعرفي، أما الفلسفة والعلوم العقلية فكانت خيارات شخصية بحتة تدرس بشكل سري في أغلب الأحيان فعلوم الفلسفة لم تكن تمثل أي ثقل يذكر في تاريخنا الفلسفي بعكس علوم الشريعة التي ما زالت تمثل الثقل المعرفي لدرجة الترهل والانسداد، وكما هو معروف أن الكثير مما جاء به الفقه المدون والذي لا يزال يدرس في المعاهد الشرعية لم يعد مواكبا لمتطلبات الواقع المعاش.

والويل كل الويل لمن يدرس ويدرس "بتشديد الراء المهملة" الفلسفة وحالة ابن رشد الحفيد ليست عنا ببعيد فهذا العالم الفقيه المتكلم الفيلسوف يعتبر من كبار علماء الفقه المالكي في زمانه كما أنه من القلائل من علماء المسلمين ممن عمل على التوفيق بين العقل والنقل.

يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: (( ابن رشد الحفيد العَلاَّمَةُ. فَيْلَسُوْفُ الوَقْتِ، أَبُو الوَلِيْدِ، مُحَمَّدُ بنُ أَبِي القَاسِمِ أَحْمَدَ ابْنِ شَيْخِ المَالِكِيَّةِ أَبِي الوَلِيْدِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ رُشْدٍ القُرْطُبِيُّ...)).

وقال الذهبي (( ... وَأَخَذَ عَنْ أَبِي مَرْوَانَ بن مسرَّة وجماعة، وبرع في الفقه، وأخذ الطب عَنْ أَبِي مَرْوَانَ بن حَزْبُول، ثُمَّ أَقْبَل عَلَى علُوْم الأَوَائِل وَبلاَيَاهُم، حَتَّى صَارَ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي ذَلِكَ.

قَالَ الأَبَّار: لَمْ يَنشَأْ بِالأَنْدَلُسِ مِثْله كَمَالاً وَعلماً وَفضلاً، وَكَانَ مُتَوَاضِعاً، مُنْخَفض الجنَاح، يُقَالُ عَنْهُ: إِنَّهُ مَا ترك الاشتغَال مُذْ عَقَلَ سِوَى لَيْلَتَيْنِ: لَيْلَة مَوْت أَبِيْهِ، وَليلَة عرْسه، وَإِنَّهُ سوّد فِي مَا أَلّف وَقيّد نَحْواً مِنْ عَشْرَة آلاَف وَرقَة، وَمَال إِلَى علُوْم الحكمَاء، فَكَانَتْ لَهُ فِيْهَا الإِمَامَة. وَكَانَ يُفزَع إِلَى فُتْيَاهُ فِي الطِّبّ، كَمَا يُفزَع إِلَى فُتيَاهُ فِي الفِقْه، مَعَ وَفور العَرَبِيَّة، وَقِيْلَ: كَانَ يَحفظ "دِيْوَان أَبِي تَمَّام"، وَ"المتنبِي".

وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيْف: "بدَايَة المُجْتَهِد" فِي الفِقْه، وَ"الكُليَّات" فِي الطِّبّ، وَ"مُخْتَصَر المُسْتصفَى" فِي الأُصُوْل ...وَوَلِيَ قَضَاءَ قُرْطُبَة، فَحُمِدَت سيرَته.

قَالَ ابْنُ أَبِي أُصِيْبعَة فِي "تَارِيخ الحكمَاء": كَانَ أَوحد فِي الفِقْه وَالخلاَف، وَبَرَعَ فِي الطِّبّ ... وَقِيْلَ: كَانَ رَثَّ البِزَّة، قوِيّ النَّفْس... قَالَ شَيْخ الشُّيُوْخِ ابْن حَمُّوَيْه: لَمَّا دَخَلتُ البِلاَد، سَأَلت عَنِ ابْن رُشْدٍ، فَقِيْلَ: إِنَّهُ مهجُور فِي بَيْته مِنْ جِهَةِ الخَلِيْفَة يَعْقُوْب، لاَ يَدخل إِلَيْهِ أَحَد؛ لأَنَّه رُفِعت عَنهُ أَقْوَال رديَّة، وَنُسبت إِلَيْهِ العلُوْم المهجورَة، وَمَاتَ محبوساً بدَاره بِمَرَّاكش ...)) يجب أن نتنبه هنا أن الذهبي من مدرسة الفقهاء المعادين للفلسفة والمحذرين من علوم الأوائل.