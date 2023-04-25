كتاب يضم شخصيات.. عاشت في المتعة والجنون

أصدرت صحيفة التايمز البريطانية المشهورة كتاباً في رثاء لثمانين شخصاً، اختارت اسم الكتاب lives less ordinary، واختارت له عنواناً أكثر لطفاً من محتواه، فالكتاب يتحدث عن أصحاب الأطوار الغريبة من رجال ونساء، منهم الذي وقع أسيراً للقمار، ومنهم من عاش خارج قواعد العقل والمنطق، ومنهم من عشق المتعة وملاحقة المثير، وقد استغربت شخصياً دخول هذه الصحيفة الرصينة إلى فضاء الشواذ في السلوكيات والأمزجة، فقد اعتادت صحيفة التايمز أن تنشر كل عام كتاباً فيه رثاء لشخصيات أثرت في مسار الحياة، تحت بند Great Lives، فيه رثاء لشخصيات عظيمة، لكنها في هذا الكتاب دخلت للمرة الأولى في صفوف الإثارة والغرابة وشواذ الاختيارات.

وجميع الشخصيات التي سجلتها الصحيفة هي من أوروبا وأميركا والعالم المتقدم، ولفت نظري وجود السيد أردشير زاهدي، وزير خارجية إيران وسفيرها في لندن وواشنطن، ضمن هذه الشخصيات، وقد رأيت أن أبدأ بالسيد زاهدي لأنه الوحيد الذي ينتمي إلى منطقتنا، وهو مسلم الديانة، إيراني الجنسية، غربي الثقافة، ارستقراطي المزاج، وثانياً لأنني أعرفه شخصياً، فقد كان صديقاً لنا، ونلتقي به في نيويورك لحضور الدورة السنوية للأمم المتحدة، والسكن في الفندق نفسه، وكنا نتواجد في هذه اللقاءات، وأجده مهضوماً اجتماعياً، خفيف الدم، حاداً في فارسيته، حالماً في تصوراته، ومسرفاً في مغامراته، وفوق ذلك سخياً في عطاءاته، ومحباً للمرح في سهراته، ويسجل الكتاب عن تمتعه بالكاريزما الجاذبة، عُرِف في أوساط واشنطن بالولد اللعوب playboy، اشتهرت حفلاته بأبهة الترتيبات وصخبها، ضيوفه من كبار السياسيين من الإدارة ومجلس الشيوخ ورجال الأعمال، وكان من بين الحضور المطرب الشهير فرانك سيناترا، لكن الجانب المثير يتمثل في التشكيلات النسائية الجميلة، جاكي كندي، باربرا سترايسند، والأهم إليزابيث تايلور، التي دخل معها في غرام رومانسي ملتهب، وأعطاها الكثير من الدلع، حيث كانت تسكن في الجناح المميز في مبنى السفارة الإيرانية، كما أنها ذهبت إلى إيران في زيارة، عندما كانت الإشاعات قوية حول الاقتران، لكن الشاه اعترض على ذلك، خاصة وأن زاهدي كان زوجاً لابنته شهناز.

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سجلت إحصائيات زواره في الحفلات الصاخبة التي نظمها في عام 1977 سبعة آلاف مدعو، شاركوا في حفلات عدة، بعضها لأعداد كبيرة، والأخرى لأعداد صغيرة، يتم فيها عرض أفلام ومأكولات فاخرة تزينها علب الكافيار المنتشرة، ومع سقوط الشاه، بدأ حراس السفارة بإخراج 43 ألف زجاجة من المشروبات الروحية، كانت في مخزن السفارة.

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صادقَ زاهدي عدداً من رؤساء أميركا، وأكثر من السياسيين، تزوّج بنت الشاه، واستمر الزواج ثلاث سنوات، بعدها عاش في أجواء المتعة.

ساءت علاقاته مع كنيدي حول حقوق الإنسان في إيران، وعادت ساخنة مع نيكسون، عاش في سويسرا بعد ثورة إيران، وتوفي في نوفمبر عام 2021 عن 93 سنة.

ثانياً - الشخصية الثانية السيدة هوكسا - Nexhmije Hoxha، زوجة رئيس جمهورية ألبانيا الشيوعية، أطلقت عليها الصحافة الغربية السيدة ماكبث Lady Macbeth، كما نجدها في مسرحية شكسبير الخالدة Macbeth، وماكبث في المسرحية هو مستشار الملك الذي وثق به وقربه، ولم تتجاهل السيدة ماكبث طموحاتها لكي تصبح ملكة، حتى وصل الأمر إلى أن تحثه على قتل الملك، ونفذ طلبها صار ملكاً، وتكشف المسرحية أن الملكة بدأت غريبة الأطوار من عذاب الضمير، وسيطر عليها الخوف من المجهول.

حكم الرئيس أنور هوكسا ألبانيا بقبضة حديدية وبعزلة تامة، وخصومة حادة مع الاتحاد السوفيتي، وظل وحيداً من زعماء الشيوعية، صديقاً للصين، حاملاً على رجعية زعامات موسكو، ورافضاً أي هدنة أو سكوت عن خيانة موسكو.

تولت السيدة هوكسا ملف التعليم، تريد تعليم المرأة في بلد فقير ومتخلف، وكانت ذات نفوذ على زوجها، ونصحته بالمزيد من تخويف الخصوم وملاحقتهم، ومحاكمتهم بتهم كاذبة، ولم تترك لزوجها مجالاً للتسامح.

وأكثر من ذلك، عندما توفي زوجها عام 1985، سعت إلى تولي الرئاسة، لكنها لم تتمكن، لكنها حافظت على نفوذها حتى قامت الثورة عام 1991، وحوكمت بتهمة الفساد، ودخلت السجن ولم تندم، وبقيت على صلابتها التي كسبتها من تجربتها خلال الحرب العالمية الثانية، كعضو في الحزب الشيوعي، وشاركت زوجها في مقاومة الاحتلال الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد هزيمة موسوليني، تصدت مع زوجها للاحتلال الألماني، ومع نهاية الحرب، تزوّجت زميلها ورفيقها في المقاومة هوكسا، وشاركت في تثقيف كوادر الحزب، وصارت عضوة في اللجنة المركزية ذات تأثير ونفوذ.

ساندت زوجها في موقفه من الاتحاد السوفيتي وصداقته مع الصين، وتبنيه أسلوب «ماوتسي تونغ» في الثورة الثقافية، مع منع الديانات وتحويل دور العبادة إلى صالات رياضية، وأكثر من ذلك، أصدرت قراراً بمنع أي أجنبي من دخول ألبانيا من دون أن يحلق شاربيه ولحيته، كما زادت من عزلة ألبانيا بعد برود علاقاتها مع الصين، احتجاجاً على زيارة الرئيس الأميركي نيكسون إلى بكين، وعلى البيان المعتدل الذي صدر من تلك الزيارة، ومع هذا التطور، تحول البلد إلى قلعة محاطة بالمسلحين المنتشرين في خنادق في جميع مدنها ومداخلها.

فلم يعد لها أصدقاء مع شكوك في الجميع، ولم تظهر السيدة هوكسا اهتماماً بتحسين مستوى المواطنين، الذين تحملوا المزيد من الفقر مع العزلة المفروضة على الجميع.

في عام 1970، تعرّض زوجها لهزات في القلب، فتولت السيدة زوجته الإشراف على مسار الدولة، مبعدة من لا يعجبها من الاقتراب من زوجها، مع بداية رسم الخطوط في من سيتولى الحكم بعده، وتعرّض كل من يبدي طموحاً للحكم للاضطهاد هو وعائلته، واستمرت في ملاحقة من يحلم بالحكم حتى وفاة زوجها عام 1985، وواصلت تحديها لمشاعر المواطنين وتناغمهم مع الثورات التي طغت على الدول الشيوعية بدعوات نحو الانفتاح وإسقاط الأحزاب الشيوعية، وكانت مؤثرة في تحدي ذلك التوجه، الذي تسيّد شرق أوروبا، لكن المعارضة غلظت موقفها، وأضعفت آلياتها، وتقلصت خياراتها، ونجحت ثورة التجديد عام 1989، وحوكمت السيدة هوكسا بتهمة الفساد والعبث بالمال العام، ودخلت السجن، حيث تفرغت للقراءة النهمة، وأطلق سراحها وعاشت بهدوء قرب العاصمة، وشكلت تجمعاً باسم النوريين -Nversists، إحياء للنظام الذي بنته مع زوجها، كما ابتعدت عن الإعلام، وتحدثت مرة واحدة فقط في مقابلة مع صحيفة، قالت فيها: «ليس عندي ندم على أي شيء، ولا يوجد أي شيء يشعرني بالندم، وما زالت ثقتي راسخة في النموذج الشيوعي ولن أتخلى عن هذا الإيمان».

توفيت في 26 فبراير 2020 عن 99 عاماً، وتركت وزوجها خراباً تسعى ألبانيا الآن إلى التخلّص منه.

*نقلا عن القبس