ممارسات سياسية خاطئة!

معنى الديموقراطية مأخوذ من اليونانية، وهي تعني حكم الشعب أو سلطة الشعب، ويجب ألا تكون الديموقراطية حكم الأغلبية، فإذا كان هذا المطبق، فيعني إهمال مصالح الأقليات تماماً، فهناك العديد من الدول التي مارست الديموقراطية باعوجاج إلى أن كانت النتائج سلبية وسيئة بمؤشرات التقييم العالمي بسبب الممارسات الخاطئة للدول، مثل بعض الممارسات في الربيع العربي، والعمل السياسي والنزاعات بالسودان، والانتخابات في الشرق الأوسط وأفريقيا بممارساتها ممكن أن تضر المواطنين وتنهار بها البلدان.

تكرر المشهد بالصراعات بين البرلمان والحكومة، لدرجة أنه أصبح شكلاً من أشكال التراجع السياسي في ممارسة الديموقراطية، فالبرلمانات وجدت لإشراك الشعب بالقوانين والمراقبة الحيادية للحكومات بعيداً عن الاصطفاف العرقي أو المذهبي أو الرجعي في الدول المتطورة التي تتحدث بلغة التحضر والتمدن في المراقبة وسن القوانين وفقاً للدساتير المتطورة المدنية أو المعاهدات العالمية، ولكن للأسف هناك برلمانات تمارس السياسة الخاطئة، فتستخدم التصويت والانتخابات لنجاح الأغلبية من دون وعي، وعدم احترام حقوق الإنسان والأقليات ومكونات البلد، وتستخدم الرقابة السياسية بمعيار الانتقام السياسي الذي يصطف مع قطب ضد الآخر على الخطأ قبل الصواب في العمل السياسي، والذي غالباً ما ينعكس على ممارسات غير سوية تخلق إعاقات سياسية وبداية فتنة لاشتعال نزاعات تضر البلد على المدى البعيد.

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في الكويت، يتميز العمل السياسي بالحريات السياسية نسبياً التي تنتهي بنزاعات في الغالب، وتكمل بنزاعات وممارسات لا تمت في الكثير من الأحيان بأعمال الوزير بالوزارة والحكومة بأي صلة، وفي الغالب تكون شخصانية، وتتعارض مع مواد الدستور، كالعديد من القوانين التي تسن من ممثلي الأمة والشعب، وأيضاً العديد منها متعارضة ومضادة مع مواد الدستور الكويتي المتحضر المدني، وبما أن النهج متكرر في الحلول السياسية، فنجد المشهد متكررا وبصورة أسوأ مما هو عليه في السابق، فالدستور ينظم العملية السياسية، لكن التطبيق يأتي من المشرعين من دون الإيمان بمواده وفلسفته.

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يجب أن تكون خطوات واضحة ليتعدل المسار في تثقيف الناس بالعملية السياسية والانتخابية بتفاصيلها، والعمل على ترسيخ دور الدستور ومواده في العمل البرلماني، فالممارسات الخاطئة تسمح في المستقبل بأن تبنى عليها ممارسات أكبر خطأ، إلى أن يصبح الانحراف واضحاً في العمل السياسي، فلا نسمح بالعمل الخطأ تحت مسمى عمل ديموقراطي، والأمثلة للفشل الديموقراطي وخلق نزاعات وصدامات، فالكويت لا تحتمل هذا التأويل لمواد الدستور، لأنها صريحة وواضحة، وبداية انهيارات الدول سياسياً في العالم هي الممارسات الخاطئة باسم الديموقراطية والتصويت والثورات في مفاهيم ترسخ الرجعية وتهدم البلدان باسم الديموقراطية السياسية الخاطئة.

*نقلا عن القبس