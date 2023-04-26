«كُلهم» فى السودان

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا عن الحرب بين البرهان وحميدتى كان عنوانه كالتالى: كلهم يتكالبون على السودان، وكل طرف منهم يريد قطعة منه!.

هذا عنوان يجعلنا ننتبه بكل حواسنا إلى ما يدور على حدودنا فى الجنوب، ويجعلنا أيضًا نتساءل عمن تقصدهم الصحيفة على وجه التحديد وهى تقول «كلهم»؟!

مادة اعلانية

وهذا كذلك يعيدنا إلى ما قيل على لسان سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، عندما كان فى زيارة إلى الخرطوم قبل أسابيع، ضمن جولة كان يتنقل خلالها بين أكثر من عاصمة فى القارة السمراء.. يومها قال إنه عندما ذهب إلى العاصمة السودانية وجد فى انتظاره ستة مبعوثين دوليين كانوا قد سبقوه إليها!.

كان ذلك قبل اشتعال هذه الحرب الجارية بأيام قليلة، وكان هو قد فسر الأمر من وجهة نظر روسية فقال ما معناه إن الغرب يلاحق روسيا فى كل مكان تذهب إليه، وإن وجود هؤلاء المبعوثين الستة فى انتظاره، هو دليل قوى على صواب ما يقوله.

ولكن المسألة أظن أنها كانت أوسع من مجرد ملاحقة غربية أوروبية للروس فى كل مكان يذهبون إليه.. المسألة كانت لها علاقة بما هو حاصل فى اللحظة الحالية بين الجنرالين، لأنه ليس من المتصور أن تنشب حرب كهذه فجأة دون سابق إنذار.

وليس من المتخيل أن تشتعل دون مقدمات تشير إلى طبيعة وشكل ما هو مقبل.. ومقدماتها كانت واضحة على المستوى السودانى قبل اشتعالها بأيام، وكان التحشيد الذى قامت به قوات الدعم السريع من بين هذه المقدمات التى لم تكن تخطئها عين.. والغالب أن المبعوثين الستة لم يكونوا مع غيرهم بعيدين عن المقدمات.

السودان بلد مهم فى محيطه، ومهم فى إقليمه، ومهم فى منطقته، ومهم بالنسبة لمن هُم خارج المحيط، والإقليم، والمنطقة.. ومرجع أهميته أنه غنى بالثروات فى باطن أرضه وفوقها، ثم إنه صاحب موقع على البحر الأحمر يضيف أهمية أخرى إلى أهميته.

هذا كله يجعلنا نفهم لماذا كانوا «كلهم» فى الخرطوم، عندما ذهب لافروف فى زيارته، وعندما أدهشه أن يجدهم فى انتظاره.. ولا بد أن القاهرة كانت ترى ذلك وتلمسه، ولا بد أن تقرير نيويورك تايمز سوف يلفت انتباهنا أكثر إلى ما يريده «كلهم» وهُم يسارعون إلى هناك!.

أقول ذلك وأنا لا أنسى ما قيل دائمًا عن أن جوبا فى جنوب السودان تظل ألزم لنا من الإسكندرية نفسها.. كان ذلك يقال وقت أن كانت جوبا مدينة فى الجنوب السودانى، ولكنها اليوم عاصمة لدولة اسمها جنوب السودان.. وهذا من شأنه أن يجعلها مع السودان جنوبه وشماله ألزم لنا وألزم.

*نقلا عن المصري اليوم