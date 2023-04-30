كيف ستحسم المعركة فى السودان؟

ما يجب أن يأمله أي محب للسودان، أن يتوقف الصراع المسلح الدائر راهنًا، وأن تنحسر مآسيه المروعة، وأن يجد الطرفان المتحاربان طريقًا للتفاوض، للخروج من هذه الأزمة الطاحنة، وهو أمر يستلزم وجود وسطاء جادين وقادرين على التأثير في طرفى النزاع.

أما طرفا النزاع، فكما نعرف؛ فأحدهما يتمثل في الجيش الوطنى النظامى، والبعض يدعى «خضوعه لاختراق وقدر ملحوظ من هيمنة تنظيم (الإخوان)». وثانيهما يتمثل في قوات الدعم السريع، ورغم أنها جزء من المكون العسكرى، الذي ارتكزت عليه تسوية ما بعد إطاحة نظام البشير، فإنها لا زالت «ميليشيا»، أو تنظيمًا أقل من الدولة يحظى بقدرات عسكرية كبيرة، وبسبب هذه القدرات، وروابط تنظيمية، وسيطرة على موارد حساسة.

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وعلاقات متباينة بالطيف السياسى السودانى، وامتدادات ومصالح خارجية، فإنها تظل قادرة على أن تثبت في النزاع، وقد تحظى بحظوظ لحسمه. لقد ظلت الدولة لقرون هي الفاعل الرئيس في الشؤون العالمية، حتى ظهر فاعلون مؤثرون آخرون؛ مثل المنظمات الدولية، والمجتمع المدنى، و«اللوبيات»، والشركات متعددة الجنسيات، والجماعات المسلحة.

فالفاعل في المجال الدولى Actor، ظل مقتصرًا على الدولة، حتى ظهر ما يُعرف بـ «الفاعلين الجدد من غير الدولة» Non State Actors، وهو ما تجسده حالة «القاعدة»، أو «داعش»، أو «حزب العمال الكردستانى»، أو «حزب الله»، أو الشركات متعددة الجنسيات.

ولأن هذه القوى الفاعلة الجديدة تفتقد قدرات الدولة بمفهومها التقليدى، كما تفتقر إلى الاعتراف والاعتبار الدوليين، ولا تمتلك القدر الكافى من الشرعية، فإنها تلجأ إلى استخدام أساليب «الحرب اللامتماثلة» لتحقيق أهدافها.

وتعنى الحرب «اللامتماثلة» أن أحد الفريقين المتحاربين يجد أن عدوه يتفوق عليه في التسلح والتمركز والإمدادات والعمق الاستراتيجى، فيحاول أن يجد أسلحة أخرى يحارب بها معركته، غير تلك التي يمتلكها عدوه.

ويتجلى مفهوم هذه الحرب في وضعية التمركز، واختيار الجبهة، وتكتيكات الانتشار والهجوم، وما يتعلق بالمعدات والأسلحة المستخدمة، التي تمتد إلى مجالات الإعلام، والروح المعنوية، والأمن الشخصى، والمرافق الحيوية.

وبالنسبة إلى الفاعلين من غير الدولة من الجماعات الإرهابية والتنظيمات غير الشرعية، والتنظيمات الأقل من الدولة، فإن «الحرب اللامتماثلة» ستكون وسيلة ناجعة لتحقيق أهدافهم، بسبب طبيعة تلك الحرب، وسهولة توفير وسائلها، والصعوبة الكبيرة التي تجدها الدولة الوطنية، بجيشها النظامى، عند مواجهتها.

تتزايد قدرات «التنظيمات الأقل من الدولة» بسبب استنادها إلى «مظلوميات» تتعلق بـ «الاغتراب والتهميش»، وتردى الخدمات، وضعف التماسك والانسجام الوطنيين في بعض الدول، كما تستفيد من دعاوى الديمقراطية ومواجهة الاستبداد، ومن استخدامها مفاهيم أيديولوجية، بعضها ذو بعد روحى، إضافة إلى سهولة استخدام وسائط التكنولوجيا، والدعم الذي تتلقاه من قوى دولية مؤثرة في معظم الأحيان.

وكما يرى كثير من خبراء السياسة والحرب، فإن «نزع الشرعية» عن دعاوى تلك التنظيمات يعد أهم وسائل مقاومتها.

لكن نزع الشرعية عن تلك التنظيمات، عبر المواجهات الفكرية والدعائية، لن يكون كافيًا لإلحاق الهزيمة بها؛ إذ يتعين، في الوقت ذاته، تجريد تلك القوى من صفة «اللاتماثل»، التي تستخدمها في معاركها بنجاح كبير.

إن استخدام وسائل الردع المسلحة يحقق نجاحًا في احتواء مخاطر تلك التنظيمات أحيانًا، لكن الردع بالوسائل التقليدية وحده يبدو غير كاف لحسم تلك المعارك الجديدة، وهو أمر يفرض على الدولة الوطنية تغيير تكتيكاتها في مواجهة تلك القوى، إذا أرادت أن تحقق النصر.

فطبيعة المعركة التي تخوضها التنظيمات الأقل من الدولة دائمًا ما تفرز ديناميكيات مواتية لها، وهو أمر يساعدها على تحقيق الاختراقات وتسجيل الانتصارات، حتى لو كان ميزان القوة التقليدية لا يصب في صالحها.

ما يفعله «الدعم السريع» بوصفه تنظيمًا أقل من الدولة، ينتهج سياسات الحرب «اللامتماثلة» ضد القوات المسلحة السودانية التقليدية في تكوينها وتراتبيتها وطريقة عملها، يمكن أن يحقق له التفوق، وسيظل هذا الأمر مطروحًا بقوة على ساحة النزاع، لحين إيجاد طريقة لنزع ميزة «اللاتماثل» منه.

في حال أخفقت الوساطات، أو أججت النزاع توخيًا للمصالح، سيكون الحسم العسكرى هو العنوان المقبل والمنتظر في هذه المعركة، ومن دونه سيغرق السودان في حرب أهلية جديدة طويلة، ستقوض ما بقى به من أركان، وستزعزع أمن واستقرار المنطقة.

أما الحسم العسكرى، فلن يتحقق لصالح الجيش النظامى من دون قدرة على تجريد «الدعم السريع» من مزايا «اللاتماثل»، وهو أمر يستلزم إعادة صياغة لسياسات القتال، والنظر إلى جبهة المعركة باعتبارها أوسع من خطوط النزال المتواجهة.

*نقلا عن المصري اليوم