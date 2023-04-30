يا إلهى..هذا خالى!

لن أتحدث اليوم عن الاقتتال الدموى الدائر الآن فى السودان، الذى أدى استمراره بلا نهاية حتى اليوم، إلى توارى أنبائه من رءوس الأخبار فى الميديا العالمية. ولن اتحدث عن متاعب وآلام آلاف الهاربين من هناك من عشرات الجنسيات من العالم كله، أمريكيين وآسيويين، عربا وأوروبيين، من جميع بقاع الأرض، أتى كثير منهم إلى مصر، لينطلقوا منها إلى بلدانهم المختلفة. ولن أتحدث عن ترحيبنا بأشقائنا القادمين من السودان، عبر رحلاتهم الطويلة والشاقة، سواء أكان ذلك بحرا أو جوا أو برا! ولكننى أشير هنا إلى لقطة تليفزيونية حية، مفعمة بالعواطف التلقائية، أوصى القارئ العزيز بالبحث عنها! إنه مشهد مراسلة شبكة سكاى نيوز البريطانية يسرا الباقر السودانية الأصل، وهى تغطى تليفزيونيا واقعة وصول دفعة من العاملين الأجانب فى السودان، الذين تم إجلاؤهم جوا من الخرطوم إلى مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر. وعندما هبطت الطائرة فى مطار جدة...، تقدمت يسرا من الطائرة لمقابلة العائدين من السودان، وهى تمسك فى يدها الميكروفون. كانت يسرا تتحدث إلى زميل لها بالإنجليزية قائلة... ربما نحتاج إلى مقابلة أخرى...غير أنها لمحت من بين العائدين شخصا تعرفه جيدا...، إنه خالها محسن الجراح السودانى الذى يحمل أيضا الجنسية الأمريكية..وبعفوية كاملة صاحت يسرا: يا إلهى ...إنه خالى! واتجهت يسرا له، وزميلها المصور مستمر فى عمله، واحتضنت يسرا خالها فى مشهد عاطفى رائع وهى تقول له بلهجتها السودانية، خالى محسن، حمد الله على السلامة، لم أعرف أنك أتيت.. ويرد: تحركنا أمس. سألته ما إحساسك ...رد: الحمد لله رب العالمين ..يعطيكم العافية. قالت له: سأبلغ والدتى ...سنجتمع فى السودان إن شاء الله. عزيزى القارئ، أرجو أن تبحث عن ذلك المقطع، لتستمتع بما فيه من عواطف جميلة تنسيك عنف ودماء معارك السودان، وتستدعى دموعك، ولتعرف أن مصادفات القدر تفوق أحيانا أى خيال، ثم لتدرك أيضا معنى الحكمة العربية البليغة: الخال أب!.

*نقلا عن الأهرام

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