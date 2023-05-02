الليبرالية هي الحل... الوحيد!

ستبقى الحروب والنيران مشتعلة بالمنطقة طالما بقى الفكر السائد لدى دول وشعوب المنطقة هو الفكر المتشدد المتطرف الرافض للسلام بحجة التقيد بتعاليم الإسلام، كما يفسرها شيوخ استحلال الدماء، والرافض كذلك للتفاهم بين أبناء الوطن الواحد وبين الأوطان والجيران ويلحظ المراقبون أن القاسم الوحيد بين الأوطان العربية المحترقة هو وجود الحركات الدينية المؤدلجة بمسمياتها المختلفة بدءاً من الصومال وانتهاء بالسودان، مروراً بالعراق وسورية وليبيا ولبنان وفلسطين واليمن.. والقادم أعظم!

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لذا فالحل الوحيد لكل مشاكل دول وشعوب المنطقة هو بلفظ ورفض الحركات والأحزاب والميليشيات المؤدلجة المدمرة القائم فكرها على مبدأ «رأيي صواب لا يحتمل الخطأ - مهما دمر وزمجر، ورأي الآخرين خطأ لا يحتمل الصواب مهما أنشأ وعمَّر» وعليه فالليبرالية القائمة على قبول التعدد ومشاركة الجميع في بناء الأوطان والسلام بالخارج والسلم الاجتماعي بالداخل وجعل الدولة تبقى على مسافة واحدة من جميع الأديان والأعراق والتوجهات السياسية هي الحل الوحيد بعد أن جربت كل التوجهات الأخرى، فلم تصل بالأوطان العربية للجنة الموعودة.

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آخر محطة:

لقد دفعت الدول الأوروبية عبر قرون من الحروب الثمن باهظاً للحروب الدينية والعرقية والأيديولوجية حتى وصلت للحل النهائي لمشاكلها، وهو ما أوقف حروبها وقفز بها إلى مقدمة الدول بالعالم، ونعني الأخذ بالليبرالية ألا تفرق أو تميز بين الناس بسبب انتمائهم، لذا رأينا الدول الغربية تتدخل لوقف مذابح الصرب للمسلمين ولغزو العراق المسلم للكويت المسلمة، ولولا إيمانهم بالليبرالية لوقفوا مع الصرب ولقالوا عن غزو صدام للكويت... فخار يكسر بعضه... الغريب أن الرافضين لليبرالية بأعلى صوت هم من لا يبعثون أولادهم ولا يسافرون ولا يهاجرون إلا للدول الليبرالية، ولم نسمع أن أحداً منهم هاجر للدول المؤدلجة التي يسوق لفكرها المدمر لدينا... وعجبي!

نقلاً عن النهار الكويتية

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