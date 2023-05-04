الفنون والمجتمع

الفنون والثقافة تعدان أحد الأركان المهمة لاستقرار وتطور المجتمعات رغم ما يبدو من تناقضهما، حيث الأولى تميل إلى الثبات والسكون، والثانية ينحو نحو الحركة والتغيير. المجتمعات تحتاجهما جنبا إلى جنب مع مؤسسات أخرى تستوعب الوظائف الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكى تحقق الهدفين. وظيفة الفنون والآداب هى إلقاء كشافات الضوء على قضايا المجتمع ليس فقط لتجسيد ما فيها من تناقضات، وإنما أيضا بعث ما فيها من تقدم. الإنسان فى كهوفه القديمة ترك الكثير من الرسم الذى يشير إلى علاقات الذكر بالأنثى وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان وأعضاء المملكة الحيوانية التى استأنسها أو تعارك معها. فى العصر الحديث انفجرت وسائل الفن والثقافة حتى وصلت مباشرة إلى كل منزل بأشكال مختلفة، وفى العقدين الأخيرين خرج الكثير عن سيطرة الدولة والمجتمع واستقر مع أدوات التواصل الاجتماعى، حيث تعددت وسائل التعبير المقروءة والمسموعة والمرئية.

فى مصر كانت للأدب والسينما والتليفزيون وظائف وطنية واجتماعية تعكس الواقع من ناحية، وتكشف تناقضاته التى تتطلب التوفيق أو العلاج من ناحية أخرى. أحيانا كانت السينما دافعا لتغيير القوانين وعناصر الاختلال الواقعة فى المجتمع. فيلم «جعلونى مجرما» قاد إلى تعديل القوانين الخاصة بالسابقة الأولى فى الجرائم بحيث تعطى الفرصة الثانية فى الحياة. فيلم «أريد حلا» طرح بصراحة قضايا الطلاق حتى بات ممكنا للمرأة أن تخلع نفسها. خلال السنوات الأخيرة أصبح للتليفزيون نفوذ أكبر من خلال نفس أطول لعرض القضايا الخاصة بالأسرة المصرية. تمثيلية «فاتن أمل حربى» فى العام الماضى دفعت فى اتجاه قانون للأحوال الشخصية أكثر توازنا ومعرفة بظروف العصر. هذا العام، فإن تمثيلية «تحت الوصاية» وضعت تحت المنظار القومى قضية الوصاية على الأولاد بعد وفاة الزوج ومن المؤكد أنها سوف تضع بصماتها على عمليات تشريعية مقبلة تتعامل مع الموضوع. الفنون هنا تختلف عن أدوار المجالس التشريعية فى قدرتها ليس فقط على دراسة القوانين وسوابقها، وإنما تقدم صورة المجتمع فى صراحة ووضوح أكبر.

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* نقلا عن "الأهرام"