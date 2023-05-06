عن انفجار المُسَيَّرات فوق الكرملين

يصعب تصديق بعض التحليلات التى ظهرت فور الاعتداء على الكرملين بطائرتين مسيرتين مجهولتى الهوية الأربعاء الماضى، فقد أسرع بعض المحللين فى الإعلام الغربى بالقول إنه اعتداء مزيف، وإن المخابرات الروسية هى التى دبَّرَته لتعطى للجيش الروسى مبرراً للقيام بعمليات انتقامية فى تصعيد جديد لها ضد أوكرانيا! وفى حين كانت هذه الفكرة فى حاجة إلى ما يدعمها، بالمعلومات أو بالمنطق أو بسوابق مشابهة، قدم هؤلاء حججاً، وحصروا كل الاحتمالات فيها، مثل إنه من المستحيل أن تطير المسيرتان نحو 600 كم من أقرب نقطة داخل أوكرانيا حتى الهدف فى قلب موسكو، دون أن ترصدها أجهزة الرادارات الروسية المتطورة!

الأكثر منطقية أن يعزز نفس هذا الكلام الاتجاه الآخر بأن العملية عدوانية، لأنه، وكما يبدو، لم تكن روسيا فى حاجة لمبررات مقنعة لبدء عملياتها، ثم فى تصعيدها، كما أن عملية المسيرتين يمكن أن تكون أكثر تعقيداً من أن تنطلقا فى رحلة محفوفة بالخطر لهما على طول هذا المسار. والأقرب للتصديق، رغم صعوبته، هو أنهما، لكى تتفاديا هذا الخطر، يمكن أن تكونا بدأتا حركتهما من داخل روسيا نفسها، بل من داخل موسكو، وفى حين أن هذا يفسر كيف لم تلتقطهما أجهزة الرادارات على الطريق الممتد، فإن هذا الافتراض يرفع من مستوى القائمين على العملية مهارياً وتقنياً، والأهم فى العمل السرى العالى حيث تمكَّنوا من اختراق تحصينات الأمن الروسية، إلى حد زرع الجواسيس المدربين على مثل هذه العملية المعقدة، بكل ما تنطوى عليه من خطر عليهم إذا أخطأوا خطأ واحداً، ثم كمونهم فى النسيج الاجتماعى والعمرانى المتعايشين معه، ثم القدرة على تهريب أجزاء المسيرات على مراحل وفى صمت، ثم تركيبها وتجهيزها، ثم إطلاقها فى مهمتها دون أن يحس أحد، بهذه الدقة التى تنفجر فوق قباب الكرملين، وأن يجرى كل هذا فى غفلة من أجهزة الأمن الروسية!

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المهم أن وقوع العملية التى هددت الكرملين، الذى هو القصر الرئاسى ومقر الحكم، وأعلى رموز الدولة، فيه نيل من الهيبة الروسية، وطعن فى كفاءة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وهو ما لا يمكن تصور أن تتهاون معه، أو تهزل فيه، الأجهزة الروسية التى يُناط بها صون هذه الهيبة.

* نقلا عن "الأهرام"