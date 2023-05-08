المخترعون النادمون يتزايدون.. والمخاطر تتصاعد

منذ اختراع العجلة، فى السنة 3500 قبل الميلاد، تغير العالم كثيرًا بسبب هذا الابتكار المؤثر والجديد آنذاك، حتى باتت عبارة «لن نعيد اختراع العجلة» جزءًا أصيلًا من حواراتنا المنطقية، وهو الأمر الذى يكرس أثره، ويُذّكر بأهميته الفائقة.

سيؤكد علماء الاجتماع، والباحثون فى مسار الحضارات الإنسانية، أن المخترعات التى شهدتها البشرية على مر تاريخها المنظور، كانت عنوانًا لمسيرتنا الحضارية على كوكب الأرض، وكانت أسلوبًا ناجعًا لتحسين حياتنا، وتسهيلها، ومواجهة عديد المشكلات، وتلبية للحاجات الإنسانية المتصاعدة والمتجددة.

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ومع ذلك، فإن لهذه المخترعات والابتكارات المبهرة بعض الجوانب المُظلمة؛ إذ سُخر بعضها، للأسف الشديد، فى كثير من الأحيان، لإذكاء الصراع البشرى، وتسهيل الأعمال العدائية والممارسات السلبية، بشكل لم يقوض أهميتها وأثرها الإيجابى تمامًا، لكنه لم يخل أيضًا من منطق يستحق أن يُطرح ويُدرس.

وفى هذا الصدد، سيحضرنا بالتأكيد ذكر العالم السويدى ألفرد نوبل، الذى نجح فى العام 1867 فى اختراع الديناميت، بداعى مساعدة عمال المناجم على إنجاز عملهم الشاق، لكن هذا الابتكار تحول لاحقًا إلى آلة من آلات الحرب والدمار، وهو الأمر الذى استوجب ندمًا من مخترعه، حاول أن يعالجه بتخصيص ثروته لمنح جائزة «نوبل» الشهيرة، التى استهدفت تحفيز العلماء والمفكرين والأدباء وصانعى السلام.

لم يكن نوبل وحده هو من ندم على الاستخدامات المُسيئة لاختراعه، لكن الروسى ميخائيل كلاشينكوف، الذى ابتكر أداة القتل السريعة والحاسمة التى سُميت باسمه لاحقًا، أعلن ندمه هو الآخر، حيث أكد بدوره أنه «يعانى ألما روحيًا» كلما سمع عن حالات قتل جديدة تحدث بسبب البندقية سريعة الطلقات التى كان هو من «أهداها» لعالمنا الملىء بالصراعات الحافلة بأنماط القتل المختلفة.

وقبل كلاشينكوف، كان الفيزيائى الأمريكى أوبنهايمر، قد اعتبر أن اختراعه القنبلة النووية سبب فى شعوره بأنه «ارتكب خطأ فادحًا»، خصوصًا بعدما تم استخدام «هديته» تلك فى تدمير الناس والحياة فى هيروشيما وناجازاكى.

لقد تغير عالمنا بإيقاع سريع ولاهث، إلى درجة يمكن القول عندها إن معظم الزخم الإنسانى يجتهد فى التحول إلى الإطار السيبرانى، بعدما احتلت تجليات «الإنترنت» مساحة عريضة وآخذة فى الاتساع فى مقابلة احتياجاتنا وتلبية اهتماماتنا.

وفى هذا العالم الجديد، سيحتل مخترعون جدد المراتب المتقدمة فى قوائم الابتكار العالمى، وسيزودون العالم كل يوم بقيمة مذهلة، وستخصص لأبحاثهم موارد ضخمة، وفرق بحوث عامرة بالكفاءات والقدرات الإبداعية، بينما ستتدفق الأفكار والمخترعات الجديدة كل ساعة تقريبًا، فى إطار تلك الصناعة، التى باتت عابرة لكل أنماط الحياة والنشاط الإنسانى.

لكن عددًا من هؤلاء المخترعين الجدد سيفعل ما فعله سابقًا كلاشينكوف ونوبل وأوبنهايمر وغيرهم؛ أى سيبدون الندم على ما «اقترفته» قرائحهم الإبداعية، أو سيحذرون من «مخاطر» تحوط استخدامات مبتكراتهم.

ومن هؤلاء سيبرز المهندس الأمريكى مارتن كوبر، الذى حذر، فى حوار أجراه الشهر الماضى، من مخاطر إدمان الناس للهاتف المحمول الذى اخترعه، وهو إدمان يرى أن عواقبه قد تكون وخيمة.

ومن بينهم أيضًا المبرمج الشهير آذا راسكين، الذى اخترع آلية التصفح اللانهائى لصفحات «الإنترنت»، والتى من خلالها باتت الصفحات تتدفق أمام أعين المتصفح تلقائيًا، لتخلب لبه، وتستنفد وقته، وتسحبه إلى عالم تحدد الخوارزميات ملامحه.

لقد أعلن راسكين عن ندمه جراء ما تسبب فيه اختراعه من إصابة المستخدمين بحالات «إدمان الإنترنت»، خصوصًا بعدما بينت الإحصائيات ارتفاعًا كبيرًا فى نسبة المصابين بهذا الخلل، جراء الاستسلام لآلية التصفح التلقائى، بما تستتبعه من أضرار اجتماعية وصحية ونفسية. وفى الأسبوع الماضى، انضم إلى كتيبة المخترعين النادمين نادم جديد؛ إذ عبر جيفرى هينتون، الأب الروحى للذكاء الاصطناعى، عن ندمه جراء عمله الذى استمر عقودًا فى تطوير آليات هذا الذكاء غير البشرى.

وفى رسالة بعث بها هينتون إلى «نيويورك تايمز»، الأسبوع الماضى، بعد تقديم استقالته من شركة «جوجل»، التى تستحوذ على نتاج عمله، وتطوره، وتستثمر فيه، حذر من «أخطار متزايدة ستأتى من عمليات التطوير المتسارعة» فى مجال الذكاء الاصطناعى.

يقول هينتون إن منتجات الذكاء الاصطناعى تستطيع، عبر التعلم العميق واستخدام الشبكات العصبية المتطورة، أن تتجاوز مستوى المعلومات التى يحتفظ بها الدماغ البشرى الراهن، وأن تطور آليات تفكيرها بشكل مستقل، قد يجعلها أكثر ذكاء من البشر فى وقت قريب.

من الإنصاف أن نتعاطف مع المخترعين النادمين، وأن نأخذ نواياهم السليمة فى الاعتبار، لكن بموازاة ذلك علينا أن نبذل الجهد الواجب للجم الآثار الخطيرة التى قد تنجم عن الاستخدام المُسىء لتلك المخترعات.

نقلاً عن المصري اليوم