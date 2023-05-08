تنظيم الأسرة ليس أداة لتحقيق غايات الخصوبة

شكل الإطلاق الإقليمي المشترك الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية لتقرير حالة سكان العالم 2023، مناسبة فريدة للتذكير بقضايا سكانية وجوهرية مفصلية ليس أقلها المخاوف والسرديات المُبالَغ بها بشأن طفرة أو تقلّص عدد السكان. ولا شك أن النقاش في هذه القضايا لم يتوقف أبداً بل اكتسب زخماً غير مسبوق منذ استضافت القاهرة المؤتمر الدولي الأول حول السكان والتنمية عام 1994. فما الذي تغير ولماذا اختير: "ثمانية مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات" عنواناً لتقريرنا لهذا العام؟

والجواب يكمن في تصاعد حدة وانتشار المخاوف السكانية وملاحظة أنَّ الحكومات باتت تلجأ أكثر فأكثر إلى اعتماد سياسات تهدف إلى زيادة معدلات الخصوبة أو خفضها أو الحفاظ عليها. غير أنَّ الجهود المبذولة للتأثير في معدلات الخصوبة غالباً ما تكون غير فعالة وقد تؤدّي إلى الإنقاص من حقوق المرأة. وعليه فبات لزاماً علينا أنه بدلاً من التساؤل عن مدى سرعة تكاثر السكان، على القادة التساؤل عمّا إذا كان الأفراد، ولا سيّما النساء، قادرين على اتخاذ خياراتهم الإنجابية بحرية؟

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ولكن كيف تبدو الصورة في المنطقة العربية؟

يبلغ عدد سكان المنطقة العربية حوالي 468 مليون نسمة. ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا 28% من إجمالي السكان. و يؤدي عدم الاستقرار في الدول العربية أيضًا إلى حدوث موجات هائلة من الهجرة واللجوء. ففي عام 2020، استضافت الدول العربية حوالي 41.4 مليون مهاجر ولاجئ ، يمثلون ما يقرب من 15% من المهاجرين واللاجئين عالمياً. واستمرت الهجرة والنزوح القسري من الدول العربية في الازدياد، حيث بلغ عددهم 32.8 مليون شخص في عام 2020، بقي 44% منهم داخل المنطقة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بسبب الصراع الناشئ في السودان.

وعلى الرغم من انخفاض معدل الخصوبة الإجمالي في الدول العربية من 6.2 في عام 1990 إلى 3.1 طفل لكل امرأة في عام 2023، إلا أن حجم السكان سوف يستمر في الازدياد من 468 مليون في عام 2023 (بما يمثل 5.6% من سكان العالم 8 مليارات) إلى 521 بحلول عام 2030 وحوالي 676 بحلول عام 2050. في المقابل لم يؤدِ الانخفاض في مستويات الخصوبة إلى الازدهار الاجتماعي والاقتصادي المنشود أو تحقيق المساواة الحقيقة بين الجنسين والتكافؤ في التعليم الثانوي والإعدادي والمساواة في الحصول على فرص العمل حيث لم تتعد نسبة مشاركة الإناث 20% في سوق العمل حسب بيانات منظمة العمل الدولية.

ورغم أن الصحة الإنجابية وصحة الأمومة قد تحسنت بشكل ملحوظ في منطقة الدول العربية، إلا أن التفاوتات لا تزال قائمة مثلا؛ بلغ معدل وفيات الأمهات 145 في عام 2022 (الوفيات لكل 100،000 ولادة حية). بينما بلغ معدل الولادات التي تمت تحت إشراف كوادر صحية ماهرة 86% خلال الفترة (2014-2020). وبلغ معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة بين النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً 34% بين النساء و 53% بين الرجال حسب بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان.

رسالة تقرير حالة سكان العالم 2023 واضحة: إنه من حق النساء والفتيات اتّخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهنّ عندما يتعلق الأمر باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وطلب الرعاية الصحية؛ ويجب أن تصمم السياسات السكانية كأداة لتمكين الأفراد. ويجب أن تكون النساء قادرات على الاختيار في موضوع الإنجاب كما وكيفا وتوقيتا، ، بعيداً عن الإكراه المُمارَس مِن قِبل النقاد والمسؤولين.

يجب أن تكون الأجندة الاجتماعية والاقتصادية والسياسات القائمة عليهما في صميميهما تتضمن المساواة بين الجنسَين، فتحث على الاهتمام بالفتاة الصغيرة في مجتمعاتنا وتمكينها بالحصول على المعلومات التي تمكنها من صحتها الإنجابية في المستقبل كما أيضا تحث على توفير برامج إجازة الأبوة والائتمان الضريبي للطفل وسياسات تشجّع المساواة بين الجنسَين في مكان العمل والوصول الشامل إلى خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وكلها تقدّم صيغةً مثبتة تؤدي إلى حصاد العائدات الاقتصادية وبناء مجتمعات صامدة وقادرة على الازدهار أيّاً كانت التغيُّرات السكانية. ما نطلبه سياسات قائمة على الأدلة والعدالة وحقوق الإنسان للجميع.

سيواصل المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية العمل مع كافة الشركاء الإقليميين في مقدمتهم جامعة الدول العربية وكافة الشركاء داخل البلدان العربية من حكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية لضمان التركيز على تعزيز النظم الصحية وتوسيع الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وعدم ترك أحد خلف الركب.