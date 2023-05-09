السودان اليتيم بين كف الرياض وكف بكين الحانيتين

ليس ثمة وصف لحالٍ ما أصدق من وصف الحال نفسها بنفسها. وعليه، فليس من قبيل المصادفة أو الارتجال أو الرغبة في توخي دروب البلاغة والمجاز أن تأتي مقاربة حال السودان الراهنة وما ألمَّ به من عواصف الاقتتال الداخلي موسومة بالعنوان أعلاه الذي يستحضر حال اليتيم مثالاً للمقاربة؛ إذ يبدو السودان في مهب رياح المأساة يتيماً يستجدي بلسان حالهِ من يمسحُ على رأسه فيخرجه من وحل المأساة التي ضربته دون موعدٍ مسبق فلا يجد، فالقوى الفاعلة في المجتمع الدولي لم تزل مشغولةً بالجرح الأوكراني المزمن الذي بات عصياً على الاندمال والمعالجة، كما تشير مؤشرات الرصد والتحليل أيضا إلى احتمالية نشوء حال من الاستقطاب بين مؤيدي طرفي النزاع تحول بين هؤلاء المؤيدين وبين النزاهة والثقة اللازمين للقبول بوساطتهم.

هذا فيما يتعلق بالأسباب التي تحول بين عدد من الأيادي النافذة والفاعلة في المجتمع الدولي وبين السعي لإقرار السلام السوداني، أما عن بقية الأيادي فهي - باستثناء بكين والرياض- يراوح حالها بين الرغبة في استمرار الوضع السوداني على ما هو عليه استجابة لمآرب استراتيجية ومصالح اقتصادية، وبين العجز والانشغال بما هو أهم بالنسبة لها من الموضوع السوداني؛ لتبقى لذلك اليتيم في مهب رياح المأساة كفان يتوخى منهما المسح المؤمل على رأسه: أما الكف الأولى فهي كف الرياض التي تدرك حجم المأساةِ السودانية منذ بدايتها، إذ وصفها وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بكونها أزمة غير مسبوقة، مؤكداً أن خيار المملكة هو الوقوف بجانب السودان حتى يتجاوز أزمته، ذلك الخيار الذي ترجمته جهود المملكة على أرض الواقع في أشكال عدةٍ، منها حث الرياض طرفي النزاع على التفاوض بشأن الأزمة ورعايتها لذلك التفاوض، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة للسودان بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وتنظيم حملة شعبية سعودية لصالحه، هذا بالإضافة إلى الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة منذ بدء المأساة والذي يتمثل في قيامها بإجلاء الرعايا من مختلف الجنسيات (63 جنسية) من السودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة؛ إذ تشير الإحصاءات حسب وزارة الخارجية السعودية إلى وصول عدد من تم إجلاؤهم حتى كتابة هذه السطور إلى ما يقرب من 2148 من بينهم 114 مواطنا سعوديا.

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وأما الكف الثانية التي ينتظر منها القيام بمبادرة المسح على رأس ذلك اليتيم فهي كف بكين، خاصة وأن هناك من المؤشرات ما يغذي الأمل في ذلك ويدفع بالصين تجاه السعي نحو رعاية وضمان أية محاولة لوقف الاقتتال وإحلال السلام والأمن؛ فالسودان يمثل ثالث أكبر شريك تجاري إفريقي للصين، كما أنه -وفق إحصاءات رسمية- يعد سادس أكبر رافد بترولي لها، فضلاً عما يمثله لها من طموحات شراكة اقتصادية أوسع؛ فهو (أي السودان) يعني بالنسبة لكل طامح في مثل تلك الشراكة 350 ألف برميل نفط يومياً واحتياطياً يصل إلى 3 مليارات برميل، كما يعني 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية لم يستغل منها حتى الآن سوى ما يقرب من 64 مليون فدان، كما يعني بعض المنتجات الأكثر أهمية وفرادة في العالم مثل الصمغ العربي الذي يدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي دفع الدول الغربية إلى استثنائه من الحظر خلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرض على السودان من قبل. كما يعني السودان 115 مليون فدان من المراعي الطبيعية تتغذى عليها ثروة حيوانية عملاقة تحتل المركز السادس عالمياً، أي أنَّهُ يعني- وفق مقدراته الزراعية وثروته الحيوانية والسمكية سلة غذاء العالم في الوقت الذي يشهد فيه العالم إرهاصات حروب الغذاء. كما يعني السودان ساحلاً على البحر الأحمر بطول 750 كيلومترا يمكن استغلاله وتوظيفه في استثمارات متنوعة منها الصيد وإنشاء الموانئ الملاحية وتدشين المشروعات الترفيهية وتوظيف مقدراته السياحية، بالإضافة إلى إمكانية توظيفه (أي الساحل) عسكرياً من خلال إنشاء القواعد العسكرية ونحو ذلك.

ومن المؤشرات التي تشرع نوافذ الأمل على تحرك صيني قريب نحو الوساطة المرجوة أنَّ لبكين سابقة أعمال دبلوماسية قوية ومحايدة تغري نوافذ الحلم السوداني في السلام بالانفتاح عليها (تتمثل تلك السابقة في نجاح بكين في رعاية وضمان الاتفاق السعودي الإيراني المبرم في مارس 2023م)، ولكون بكين محل ثقة طرفي الصراع السوداني معا، ولكون أجندتها في السياسة الخارجية لا يوجد ضمن مبادئها مبدأ الفوضى الخلاقة، بل مبدأ استقرار الدول وتجنب النزاعات بما يحقق لها طموحها التجاري الكبير في الوصول بمنتجاتها إلى أقصى ما تستطيع الوصول إليه، وضمان السلاسة والسهولة لوارداتها في إطار مشروعها الاقتصادي الكبير. هذا بالإضافة إلى أنَّ لبكين سابقة أعمال استثمارية ناجحة في السودان؛ إذ نجحت في الاستثمار هناك في قطاع البترول في فترة العزلة التي فرضها الغرب على الخرطوم.

وهكذا تظل نوافذ الأمل في الحل مشرعة على بكين والرياض، وإن بدت للمسرفين في الأمل نوافذ أخرى للحل نفسه لعل من أهمها إحساس المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار السوداني بما تنذرُ به الحربُ من كوارث لا يقتصر أثرها على الداخل السوداني فحسب، بل يمتد ليشمل معظم تلك الدول، الأمر الذي يملي عليها أن تتحرك سريعاً وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء الحرب وإقرار السلام.