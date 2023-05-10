ستدخل المعارضة التركية فى اختبار حاسم يوم الأحد القادم بعد أن توافقت أحزابها الستة على مرشح رئاسى واحد، هو «كمال كليتشدار أوغلو»، ليخوض غمار انتخابات الرئاسة فى مواجهة الرئيس أردوغان فى واحدة من أكثر الانتخابات التركية سخونة وحيوية.

والحقيقة أن تجربة المعارضة التركية لم تقتصر فقط على التوافق على مرشح واحد إنما امتدت أيضًا لإصدار وثيقة سمتها تحالف مبادئ، وحملت عنوان «مذكرة التفاهم بشأن السياسات المشتركة» من أجل التحول إلى النظام البرلمانى المعزز، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعزيز الديمقراطية والحريات ودولة القانون، وإصلاح الاقتصاد، وتصحيح أخطاء السياسة الخارجية.

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وقد يكون أهم ما قدمته خبرة المعارضة التركية هو حفاظها على مدنية الدستور وقواعد النظام العلمانى، التى أسسها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، فمازالت صوره منتشرة فى طول البلاد وعرضها، وحاضرة فى مقار كل الأحزاب كبطل للتحرر الوطنى ومؤسس الجمهورية، ويعتبر حزب الشعب الجمهورى الذى يقوده منافس أردوغان الرئيسى «كليشدار أوغلو» امتدادًا له ولفكره.

ورغم أن تركيا تعرضت لثلاثة انقلابات عسكرية إلا أنها لم تشهد فى أى مرحلة تحولًا من نظام اشتراكى إلى رأسمالى أو العكس، وحافظت على نظامها الرأسمالى، كما لم تنتقل من حكم علمانى إلى حكم دينى، ولم يتم خلخلة قيم المجتمع الأساسية وقواعد النظام الدستورى القائم إلا لفترات مؤقتة.

والحقيقة أن كل هذا ساعد أحزاب المعارضة التركية الستة على خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد، صحيح أنه سيواجه تحديات كبيرة ليس فقط من زاوية فرص نجاحه انتخابيًا إنما بالأساس فى نجاعة البديل الذى يقدمه لمنظومة الحكم الحالية الأكثر تماسكًا لأنها يمثلها حزب واحد قوى هو العدالة والتنمية، ولديه ماكينة انتخابية قوية أثبتت فاعليتها فى الانتخابات السابقة.

إن وجود تحالف من ٦ أحزاب مختلفة المشارب والتوجهات، اتفقت فيما بينها فى حالة الفوز أن يتولى رئيس كل حزب منصب نائب رئيس الجمهورية، هى مخاطرة تذكرنا ببعض المشاريع العربية المتعثرة فى الحديث عن مجلس رئاسى للحكم، وهى كلها مشاريع تُضعف من قدرة «الفريق الناجح» على اتخاذ قرارات جريئة وبدائل ناجعة، لأنه سيكون مضطرًا لعمل مواءمات مع زملائه النواب، مما يعطل من فرص اتخاذ قرارات إصلاحية.

ورغم أن الأحزاب السياسية التركية أقوى فى معظمها من نظيرتها العربية، وكثير منها لديه قاعدة اجتماعية وتوجه سياسى واضح، إلا أنها مع ذلك لم تعتد على أن تعمل بشكل موحد، وأن تخوض الانتخابات وهى متحدة خلف مرشح واحد.

ستظل خطوة المعارضة التركية بخوض حملة انتخابية قوية وموحدة، والتوافق على مرشح واحد لخوض انتخابات الرئاسة الأحد القادم، رغم الخلافات الموجودة، تمثل تحولًا فى تاريخ المعارضة التركية، ما قد يجعل فرصها فى الفوز واردة وليس بالضرورة راجحة.

* نقلا عن "المصري اليوم"