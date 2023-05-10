هل التصويت يحقّق الديموقراطية؟

نشهد في هذه الفترة التسجيل للانتخابات المقبلة 2023، والتصريحات من المرشحين ساخنة بالوعود وتبنّي ملفات تنموية للبلد، والسؤال الذي يستحق التمعن والبحث في هذا الوسط، أنه في العملية الديموقراطية: «لماذا تجري انتخابات ومعها نقص بالديموقراطية؟»، و«هل حكم الأغلبية دائماً على صواب؟»، ونجد التفسير لهذا السؤال أنه ليس بالضرورة أن تكون أغلبية المجتمع صائبة أو صحيحة، والانتخابات في العديد من البلدان لا تحقق النتيجة المرجوة لبناء مجتمعات، ولا تمثّل الإرادة العامة، ومهمٌّ قبل أي انتخابات أن تتوافر العديد من القواعد المهمة، مثل النزاهة والشفافية، والتأكيد على ضمان حرية الناخبين في الاختيار، وحرية التنافس، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وأن تكون هناك مساواة في الفرص المتاحة لطرح أفكار المرشحين ورؤاهم وتصوراتهم المستقبلية، وأن يكون هناك سقف للصرف على الحملات الانتخابية لوقف المتاجرة الباهظة وشراء الأصوات بشكل غير مباشر، مثل الدفع للعاملين في الحملة أو المناديب، للأسف، في مقابل مادي يخل بقواعد المساواة في التنافس الانتخابي.

هناك نقص تشريعي لبعض القوانين التي فيها ثغرات، مثل السلوك المتفشي في الانتخابات من قبل الناخب، الذي يعرض صوته للبيع، فلا يوجد قانون يحمي المرشح من هذه السلوكيات السائدة، إذ يتم عرض الصوت من الناخب على المرشح في بعض المراحل الانتخابية، ولكن العكس موجود، قانون يدين المرشح في شراء صوت الناخب فقط.

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أهم عوامل الديموقراطية والمواطنة الحقيقية تماسك أقطاب ومواطني الدولة جميعاً، فإن كانت هناك مجاميع لديها نزعة انفصالية أو إحساس بالانتماءات الخارجية العرقية أو المذهبية، فلا يمكن أن تقام ديموقراطية ناجحة في ذلك البلد.

مهمٌّ كذلك أن تكون هناك جهة مستقلة لا تمت بصلة إلى أي انتماء أو ضغط سياسي، تشرف على الانتخابات، حتى لا يكون هناك أي تأثير في الاختيارات ونتائج التصويت، وفكرة جيدة تغيير مواقع الاقتراع لتكون في متناول الجميع، ومعروفة بآلية أسهل من أن يكون التصويت بجهد وعنوة على الناخب، يجب الطرح والمطالبة بتغيير أماكن الاقتراع، وأن يمنع التصويت في المدارس، حتى لا تتعطّل العملية التعليمية على أبنائنا الطلاب والطالبات، لأنه يؤثر في مفهوم التسيب بالتعليم، فبعض الدول تتجه إلى التشجيع على التصويت بوجود مراكز الاقتراع في مراكز التسوّق والمولات أو صالات المناسبات الاجتماعية بالمناطق، حتى تكون من ضمن الممارسات اليومية والجدول الحياتي للناخب، وعدم تعطيل أي من المؤسسات التعليمية أو المجتمعية.

من أسس الديموقراطية المجتمع السياسي المنظم القادر على ممارسة العمل السياسي الهادف، ومع وجود تلك المقومات يجب أن يكون هناك نظام انتخابي عادل ونزيه وملائم لطبيعة المواطنين في البلد، إضافة إلى نظام يعكس جميع الفئات من دون تمييز في المجتمع، بما في ذلك المرأة، فمن غير المنطفي أن يكون %52 من التعداد نساء، أي الأغلبية، ولا تزال تتواجد بشكل شبه معدوم، أو باستحياء إن تواجدت بنجاح متواضع، فهنا من المهم توافر نظام انتخابي يدعم وجودها وتمثيلها في المجتمع، حتى تتحقق العدالة والمساواة في قضاياها واهتماماتها ليرتقي المجتمع.

ودمتم سالمين،،،

* نقلا عن "القبس"